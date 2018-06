世衛大會重點摘錄：慢性病防治，從課徵「罪惡稅」開始？

文:Jasmine Tan

5月31日是世界無菸日(World No Tobacco Day),全球衛生相關組織在這幾天陸續發表精彩的研究成果,筆者從世衛大會現場的會議經驗,結合數篇文獻,整理出世衛組織討論非傳染疾病(慢性病)時關於「菸害防制」及「限糖」之重點摘錄,期許提供於關心全球衛生、想知道世衛大會發生什麼事的朋友們參考。

慢性病防治成為此次世衛大會的焦點,與九月在紐約即將召開的「非傳染病聯合國高階會議(United Nations High Level Meeting)」有關。慢性病在全球死亡率中佔了72%。菸草每年導致七億人死亡、5至19歲的青少年過重/肥胖人數從1975年的11億增長至2016年的124億。超重和肥胖是慢性病如糖尿病、心血管病和某些癌症的主要風險因素。這些曾一度被視爲高收入國家僅有的問題,近來發現在低社經地位、低中收入群體中帶來的影響更甚。

早在2003年,世衛組織所制定的菸草控制框架公約(Framework Convention on Tobacco Control, FCTC)中,就提出各締約國必須受到的制約:禁止菸草廣告、提高價格和課稅、印製健康警告標籤。然而常年以來各國的改革績效是不適合(inadequate)且不平均(uneven)的。

在今年的世衛大會Committee A(健康及技術議題委員會)上,2017年世衛組織發布的《全球菸草流行病學報告》被各國提出討論。原因是報告中指出,僅有10%全球人口有效受菸草稅收所規範。顯示跨國菸商得以通過遊說陳情的方式,讓當權者放棄對菸草、糖類與酒精課徵稅收;菸草產業有很大的勢力,不斷演化出新型態的菸品誘導消費者,例如發展中國家盛行的口嚼菸取代紙菸、使用電子煙者容易進而變成吸菸者。

九月的聯合國高階會議上,與會者除了衛生官員還有各成員國首腦。可以想見,世衛組織、民間及學界對借此次會議,通過建議草案來跨越政治、約束及監督締約國有高度期待。

世衛組織在此次討論以「罪惡稅」為主軸,認為此舉不僅促進健康,也可以提高來源收入。「罪惡稅」在大會上所遭受的質疑,包含此做法是遞減(regressive)的,即實施重稅對社經地位較低者來說是不合理、缺乏同理心。然而,我們在考量健康倫理問題的時候,是否也將連帶健康效益、外部經濟影響、就醫成本考量在內呢?

我們需要認清的是,不平等的經濟能力帶來不平等的疾病負擔。世衛組織回應,在大多數國家的低收入家庭更容易因為慢性疾病而死亡。東南亞銀行在泰國進行的研究就顯示,若香菸價格上漲一倍,可減少58%的過早死亡。

此外,例如菲律賓2012年啟用的菸酒稅戰略,為全民健康覆蓋(Universal Health Coverage)提供了38億的收入。世衛組織總幹事也極力推薦將罪惡稅運用在「減少游離糖攝取(free sugar)」戰略上。

世界衛生大會台灣青年團積極參與多場慢性病相關的周邊會議,進行相關記錄並帶回國內分享。「應如何實際影響政策制定者將影響健康的政治性因子(Political Determinants)、商業性因子(Commercial Determinants)考量在內」成為NGO組織代表、研究員在提問環節時的疑慮。

此行中無論在大會上或周邊會議,世衛組織強調「合作關係(Partnership)」在慢性病預防的重要性。例如世衛組織此次和華盛頓大學健康度量估計研究所(Institute of Health Measurement and Estimation, IHME)簽訂協議(MOU),合作促進更為精準、具時效性及與政策有所關聯的健康數據。

此外世衛組織也重申「數據會說話」:利用經濟學上的換算,例如將死亡率下降及生活品質提升轉換成經濟獲益,向公部門遊說及大眾倡議;NCD RisC將健康數據圖像化,國家區域的糖尿病、BMI、血壓動態分析。

在人手一杯飲料的台灣,實施「包裝食品營養標示應遵行事項」後,飲料包裝強制列出糖含量。可惜的是沒有國民糖攝取量與食物來源的正式統計資料,無法評估20年來佔熱量比例的變化趨勢,或對攝糖過量的族群提出警訊。因此民眾必須自主管理。近日常見有人發起「一個月不喝手搖飲料挑戰」。

各國所徵收菸稅目前幅度不等,價格從一包新台幣25到546元。台灣香菸目前每包約新台幣110。2009年通過菸害防制法時也遭受國外菸商、外交政策施壓。

從慢性病的討論上可見,世衛大會關注的議題大量且涵蓋諸多面向,台灣未能參與其中、未能在會議上貢獻經驗與提供想法交流,何嘗不是件可惜的事?

世衛組織在談論全民健康覆蓋、全球健康安全、性別平等時經常引用一句話:

“If you are not at the table, you are on the menu.”(若你失去在談判桌上的角色,就在菜單裡等著被宰割吧。)