世衛大會重點摘錄：慢性病防治，從課徵「罪惡稅」開始？

文：Jasmine Tan

5月31日是世界無菸日（World No Tobacco Day），全球衛生相關組織在這幾天陸續發表精彩的研究成果，筆者從世衛大會現場的會議經驗，結合數篇文獻，整理出世衛組織討論非傳染疾病（慢性病）時關於「菸害防制」及「限糖」之重點摘錄，期許提供於關心全球衛生、想知道世衛大會發生什麼事的朋友們參考。

慢性病防治成為此次世衛大會的焦點，與九月在紐約即將召開的「非傳染病聯合國高階會議（United Nations High Level Meeting）」有關。慢性病在全球死亡率中佔了72%。菸草每年導致七億人死亡、5至19歲的青少年過重／肥胖人數從1975年的11億增長至2016年的124億。超重和肥胖是慢性病如糖尿病、心血管病和某些癌症的主要風險因素。這些曾一度被視爲高收入國家僅有的問題，近來發現在低社經地位、低中收入群體中帶來的影響更甚。

早在2003年，世衛組織所制定的菸草控制框架公約（Framework Convention on Tobacco Control, FCTC）中，就提出各締約國必須受到的制約：禁止菸草廣告、提高價格和課稅、印製健康警告標籤。然而常年以來各國的改革績效是不適合（inadequate）且不平均（uneven）的。

在今年的世衛大會Committee A（健康及技術議題委員會）上，2017年世衛組織發布的《全球菸草流行病學報告》被各國提出討論。原因是報告中指出，僅有10%全球人口有效受菸草稅收所規範。顯示跨國菸商得以通過遊說陳情的方式，讓當權者放棄對菸草、糖類與酒精課徵稅收；菸草產業有很大的勢力，不斷演化出新型態的菸品誘導消費者，例如發展中國家盛行的口嚼菸取代紙菸、使用電子煙者容易進而變成吸菸者。

九月的聯合國高階會議上，與會者除了衛生官員還有各成員國首腦。可以想見，世衛組織、民間及學界對借此次會議，通過建議草案來跨越政治、約束及監督締約國有高度期待。

世衛組織在此次討論以「罪惡稅」為主軸，認為此舉不僅促進健康，也可以提高來源收入。「罪惡稅」在大會上所遭受的質疑，包含此做法是遞減（regressive）的，即實施重稅對社經地位較低者來說是不合理、缺乏同理心。然而，我們在考量健康倫理問題的時候，是否也將連帶健康效益、外部經濟影響、就醫成本考量在內呢？

我們需要認清的是，不平等的經濟能力帶來不平等的疾病負擔。世衛組織回應，在大多數國家的低收入家庭更容易因為慢性疾病而死亡。東南亞銀行在泰國進行的研究就顯示，若香菸價格上漲一倍，可減少58%的過早死亡。

Photo Credit: Jasmine Tan提供 Committee A現場照片。

此外，例如菲律賓2012年啟用的菸酒稅戰略，為全民健康覆蓋（Universal Health Coverage）提供了38億的收入。世衛組織總幹事也極力推薦將罪惡稅運用在「減少游離糖攝取（free sugar）」戰略上。

世界衛生大會台灣青年團積極參與多場慢性病相關的周邊會議，進行相關記錄並帶回國內分享。「應如何實際影響政策制定者將影響健康的政治性因子（Political Determinants）、商業性因子（Commercial Determinants）考量在內」成為NGO組織代表、研究員在提問環節時的疑慮。

此行中無論在大會上或周邊會議，世衛組織強調「合作關係（Partnership）」在慢性病預防的重要性。例如世衛組織此次和華盛頓大學健康度量估計研究所（Institute of Health Measurement and Estimation, IHME）簽訂協議（MOU），合作促進更為精準、具時效性及與政策有所關聯的健康數據。

此外世衛組織也重申「數據會說話」：利用經濟學上的換算，例如將死亡率下降及生活品質提升轉換成經濟獲益，向公部門遊說及大眾倡議；NCD RisC將健康數據圖像化，國家區域的糖尿病、BMI、血壓動態分析。

在人手一杯飲料的台灣，實施「包裝食品營養標示應遵行事項」後，飲料包裝強制列出糖含量。可惜的是沒有國民糖攝取量與食物來源的正式統計資料，無法評估20年來佔熱量比例的變化趨勢，或對攝糖過量的族群提出警訊。因此民眾必須自主管理。近日常見有人發起「一個月不喝手搖飲料挑戰」。

各國所徵收菸稅目前幅度不等，價格從一包新台幣25到546元。台灣香菸目前每包約新台幣110。2009年通過菸害防制法時也遭受國外菸商、外交政策施壓。

從慢性病的討論上可見，世衛大會關注的議題大量且涵蓋諸多面向，台灣未能參與其中、未能在會議上貢獻經驗與提供想法交流，何嘗不是件可惜的事？

世衛組織在談論全民健康覆蓋、全球健康安全、性別平等時經常引用一句話：

“If you are not at the table, you are on the menu.”（若你失去在談判桌上的角色，就在菜單裡等著被宰割吧。）

這也再次提醒我們，「健康」與「政治」密不可分。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航