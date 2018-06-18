【大人學】人際關係不順利？也許是你太過用力「當」好人

文：張國洋

人際關係不太好的，通常有兩類。

有一種類比較自我中心。或許行事白目，或許不太在意別人，不過通常都不太會為此煩惱。因為不太在意他人的族群，常常能力很強，各方面也優秀。就算別人不喜歡他，也不得不與他合作。至於白目者，他們通常不會發現自己得罪人。沒發現，當然心理也就不困擾。所以，對這兩種人而言，人際關係可能不是他們煩心的問題。

比較可憐的，比較是第二類型的人。他們的性格其實很敏感，在團體中，很容易注意到風吹草動與蛛絲馬跡，常從別人的眼神與話語中，不斷在注意別人對自己有沒有什麼「意見」。也因為敏感度很高，就會很希望自己能得到大家的喜歡。但這類族群的尷尬之處在於：明明自己面面俱到、謀求周全，但人際關係卻常常不太順利。無論怎麼周到，還是有人會有微詞；亦或是軟土深掘，當自己好欺負。怎麼總是無法讓人人喜愛自己呢？

所以今天我想針對這個「好人族」，來聊聊他們的問題到底是什麼，又該怎麼辦？

為何人善被人欺？

我自己的觀察是，這類族群太努力在「當」好人，反而容易被大家所排斥。

咦？這是什麼意思？難道我們應該要貪婪邪惡、欺負別人嗎？

不是，我不是叫你使壞。好人本來就是理所當然的，你本來就該努力「成為」好人。可是「成為」好人，跟「當」好人是不一樣的。

哪裡不一樣？

兩者的關鍵差異在「理所當然」這四個字上。舉例而言，你某天在路上扶了個老太太過馬路。如果這是舉手之勞，你幫過也就忘了。你不會耿耿於懷，不會一直記掛著「我昨天幫了那個老太太，她倒底有沒有跟我說謝謝啊？她會不會打算把她漂亮的孫女許配給我啊？（又不是聊齋）。」

總之，你幫完後身心舒暢，然後就放在一旁。幫完就忘了，這叫做「理所當然」。

但為何我說很多人是在努力「當」好人？因為「當」好人的意思就是，很多人是因為責任感、因為身分認同、因為想討好別人、因為希望別人喜歡自己，所以明明事情並不想做，但卻覺得自己「該」跳出來做。像明明自己很忙，可是同事來拜託。你覺得自己應該要優先幫忙同事，才會受到別人喜歡、才能被別人認定是好同事，所以你放下手邊的工作先幫他。結果搞到最後自己事情做不完，還被老闆罵。這樣勉強、這般辛苦、又還被老闆罵，通常就會期待：「我對你這麼賣力，你應該要感激我吧？」可能偏偏對方疏忽了，只是口頭道謝，沒有特別回禮，或是下次找他幫忙結果他因為很忙而拒絕，當事人心裡可能就不痛快了。又恨又氣又怨天尤人，覺得自己怎麼總是好意被欺負。但這不是好人被欺負，而是因為你「過度勉強自己」的緣故。

再比方說，很多人會覺得，我若是個好男友（或好女友）就該幫對方做這個那個（如每天接送）；我是個好媽媽，我就該負責那些工作（如把家裡打掃整齊、或是煮好吃的菜、幫他洗衣服整理房間等）；我是個好兒子，我就該盡哪些責任。明明自己做這些事情不擅長、吃力又委屈，但不做卻害怕自己擔不起「好」這個字，所以勉強自己去做。勉強了自己也罷，偏偏對方覺得理所當然，或是沒有感謝，所以越發讓自己不痛快。

你有沒有發現，這些例子都是一個人努力讓自己去「符合期待」？當你不是「輕而易舉」的當好人，你就會過度用力。過度用力就會斤斤計較，就會去衡量對方的回饋跟自己的投入有沒有成比例，然後就會不滿與不爽。

解決方法只有一個：不要為別人而活

很多人以為「我事事為別人，別人會感激，會更用力的回報自己」。但我得說，只要你心裡開始有「期待回報」的念頭，就代表你做超額了、過度了。然後很可能就會搞得大家都不快樂。

像我常常聽到有人會說：「我為了給小孩一個完整的家，才始終不離婚。」這乍聽起來雖然很偉大，但實際上卻是很糟糕的選擇。因為行事中若有委屈，一定渴望回報。累積了一堆委屈，將來就很容易變成情緒勒索的母親：「我為了你吃了這麼多苦，你現在就這樣回報我？我以前辛苦的養大你，現在翅膀長硬了就不聽我的話了？」你我周圍不是很多這種劇情？也因為自己過度投入，當一切不是理所當然，當然就無法接受期待與現實的落差。何況不離婚，也不代表小孩就真的擁有「幸福家庭」。很可能父母雖然都在，但其實是吵吵鬧鬧或是每天冷戰，小孩還是沒有得到什麼完整的家。可能小孩好不容易長大了，還要處理一輩子委曲求全的母親情緒。這種「當好人的委曲求全」，最終其實只是害了自己以及自己原本想幫助的人。而且，別人很可能最終都不會感激你的所有犧牲。

所以，如果自己心裡會覺得不平衡，就不要勉強自己去演好人。因為你不是，你就不能做到真心誠意，你就會期待回饋，然後就不免會酸言酸語或是擺出臉色來。別人又不是傻瓜，自然會感受到你的「交換」或是「敵意」。結果就是你搞得自己很辛苦，但別人卻越發不感激。你自以為是的好人情節，反而是人際關係惡性循環的起點。

很多仇女思想的根源也是這麼一回事。女生電腦壞了，男生想的是「哎呀，我懂電腦，我可以幫她修。修好了她可能很感動吧？搞不好我就可以順利跟她交往了。」結果費了好大力氣，搞得自己累得要死，對方卻只是口頭道謝，於是男生心裡幹得要死，難免就會講出一些酸話、施壓對方要求交換（請客或是希望對方答應約會）。這些要求讓對方感覺困擾，就會想疏遠。當事人往往沒察覺自己做了讓人想逃的事情，只會產生：「天道不公啊！明明我是好人，我卻被欺負。別人都是渣男，女生怎麼反而喜歡。」你只要讓別人想逃，其實就代表你不是真正的好人，你只是自以為是的好人。

至於「真正的好人」是怎麼樣？

他們其實不討好任何人、他們也只做自己負擔的起的好事。別人的要求自己幫不了，他們可以「勇敢」說No，而不會擔心別人因此不喜歡他們。當別人需要幫忙時，他會做到不至於覺得犧牲與委屈的狀況。他們可以自在的做自己，而不覺得周圍的人必須小心討好著。也因為他們隨時都很平衡，幫忙也都是舉手之勞，就不會覺得辛苦、不會委屈，不會錙銖必較的計算投入與回收。大家覺得他們好親近，大家也喜歡去親近。他們也不刻意討好誰，時間拉長了，反而人際就自然的圓融了。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航