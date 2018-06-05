Evernote App登入預設導向中國版「印象筆記」目前的解決方法

這幾天發現Evernote手機版App出了一個大問題，就是台灣用戶如果在iOS或Android下載Evernote App後要重新登入（例如換手機），如果照著App的登入介面設計一路走下去，會發現登入後沒看到自己原本的筆記資料，為什麼呢？

因為Evernote App目前在登入流程上，會把台灣用戶（或者說使用繁體中文系統的用戶，因為如果你手機切換到英文系統就不會有這個問題）自動導引到中國版印象筆記服務的註冊頁面（這是Evernote中國版的名稱，資料是儲存在中國的獨立伺服器中），如果沒有切換，就會導致在印象筆記上註冊了一個新帳號。因為是新帳號，所以裡面就看不到原本Evernote的資料。

台灣用戶之前註冊Evernote時，都是註冊在Evernote International國際版的服務中，也就是資料是儲存在國際版伺服器中，帳號也是國際版帳號，所以「要切換到國際版服務」來登入，才能同步自己之前的筆記資料。

這個問題很大，我在Google Play上也有看到Evernote官方答覆，正在修復這個問題。

Evernote正確的做法是，希望他們能夠讓台灣用戶（或者說繁體中文用戶）重新登入Evernote App時，預設就是登入在Evernote International國際版的服務中（或是提供清楚地切換說明）。

一方面台灣用戶本來就都是使用國際版服務，資料也在國際版中，只有登入國際版才能看到自己的筆記。二方面對台灣用戶來說，被自動導引到中國版印象筆記版註冊，也會讓人產生很多資料安全的疑慮。

希望這真的只是Evernote軟體設計上的失誤，而非政策上的改變，我也會繼續追蹤後續發展，如果有最新消息再跟大家回報。（下圖是Evernote Andorid App上的官方回應）

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那麼如果台灣用戶如果重新下載Evernote手機App，「目前」要如何正確登入自己的國際版帳戶資料呢？下面提供大家解決辦法。當然，Evernote更應該修正他的登入流程。

如果是Android App，可以這麼做

重新下載Evernote Android App後，進入登入畫面，因為現在Evernote的登入與註冊畫面混合在一起，所以先輸入自己Evernote國際版的帳號名稱後，點擊「繼續」。

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在下一個畫面中，輸入自己的Evernote國際版帳號地址後，可以看到在登入按鈕下方，有一個「切換至Evernote International」，點擊這個灰色的連結。

如果你沒看到這個切換到國際版的灰色連結，就先不要強制登入（會變成註冊中國版印象筆記），可以移除App，重新下載安裝一次試試看。

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這樣一來，就可以切換到Evernote國際版的服務來進行登入。（這時後會出現可用Google登入的選項，並且登入按鈕下方會對應顯示切換到印象筆記的說明）

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如果是iOS App，可以這麼做

同樣的，在一開頭的頁面，輸入自己的Evernote國際版帳戶，按下「繼續」。

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在下一步登入頁面，可以看到在頁面最下方有一個「對於Evernote International的使用者」的灰色連結，同樣點擊這個連結，可以切換到國際版服務。

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這時候，在登入頁面會看到Google帳號登入，並且頁面最下方會顯示「對於印象筆記使用者」的灰色連結，這表示目前是用「國際版服務」在登入，就能順利登入自己的Evernote國際版帳號。

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或者，你將手機系統切換成英文版，重新安裝Evernote App後進行登入，也會自動預設在國際版帳戶，可以登入後，手機再切換回繁體中文版。

但即使如此，目前Evernote App這樣的登入介面設計，對台灣使用國際版服務的用戶來說是非常不友善，而且有誤導之嫌的。所以期待Evernote如其所說，盡快並且一定要修正這樣的設計。

本文經電腦玩物授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航