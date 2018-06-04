文在寅參加川金會還不夠，「正式」終止韓戰需要另一個國家參加

（中央社）南韓媒體報導，有外交人士透露，美國總統川普（Donald Trump）12日在新加坡與北韓領導人金正恩舉行高峰會時，南韓總統文在寅也將加入，並共同宣告韓戰結束，但南韓青瓦台否認這項說法。

南韓《中央日報》英文網站3日報導，一位不具名的外交人士透露，「已經展開準備工作，將在北韓與美國6月12日舉行高峰會時，或是次日13日，由文在寅總統與（美國與北韓）兩位領袖共同宣告韓戰正式結束。」他又說：「新加坡已開始準備接待文在寅總統（舉行三方會議）。」

此事如果實現，三位領導人站在一起宣告韓戰結束，當然是極具象徵意義的一刻，但將不具有法律效力。

1950年爆發的韓戰在1953年7月27日結束，但只簽署《停戰協定》，而非和平條約，因此嚴格來說，兩韓仍處於戰爭狀態，南北韓邊界成為世界上部署軍力最多的地區之一。

川普2日上午與金正恩左右手金英哲會晤，接受他轉達的金正恩信函後表示，簽署聲明終結韓戰「非常重要」，使得外界紛紛預期川金會將宣告正式結束韓戰。川普在金英哲離開白宮後也告訴記者：「我們談到結束這場戰爭。」

不過，以和平條約取代停戰協定需要1953年簽署停戰協定的三方共同參與，分別是代表南韓而由美國主導的聯合國盟軍指揮部（United Nations Command），以及北韓和中國軍方。因此，此事必須獲得中國同意。

記者查詢文在寅前往新加坡加入川金會一事時，南韓總統府青瓦台仍然態度審慎。文在寅政府小心翼翼，深恐影響美國與北韓官員對川金會的微妙談判。

但文在寅一直希望舉行三方峰會。5月27日，他宣布與金正恩第二次高峰會的結果時曾說，如果川金會成功，「希望推動透過三方會談宣告戰爭結束」。青瓦台上週派遣官員前往新加坡，引發是要為三方峰會作準備的揣測，但青瓦台否認這種說法。

《風傳媒》報導，不過，南韓媒體指出，之所以可能在川金會宣布終止韓戰，是由於「全面性、可查核、不可逆轉的無核化」（CVID）難以一步到位。

韓聯社稱，美國特使金成與北韓外務省副相崔善姬，在板門店已連續三天進行川金會的工作談判，美方希望北韓「完全、可驗證、不可逆地棄核」（CVID），北韓則要求美方「永久、可驗證且不可逆地保障其體制安全」，雙方意見仍然分歧。

《中央日報》引述消息人士說法：「在此次新加坡會談上，無核化部分停留在宣言協議的可能性逐漸增大。若不能在無核化上達成實質成果，就需要採取其他動作，而若終戰問題成功得到解決，那麽這就可被評為象徵性成果」。

《聯合報》報導，另外，美國國防部長馬提斯（James Norman Jim Mattis）3日參加新加坡亞洲安全會議「香格里拉對話」時，針對北韓去核問題，強硬的表示，國際目前維持聯合國對北韓的制裁仍至關重要，而在北韓於去核問題上採取明確的「可驗證且不可逆」步驟前，北韓不可能解除任何制裁。馬提斯之前始終避談川金會，3日他特別強調美韓日三國安全合作的重要性，呼籲盟國提高警戒。

儘管馬提斯口氣顯得強硬，韓聯社報導，馬提斯2日與宋永武舉行雙邊會談時達成共識，美韓在朝鮮半島舉行的例行聯合軍演將低調進行，不對外多做宣傳，以維護朝鮮半島和平氛圍。這與美韓過去大肆宣揚的立場完全不同。

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核稿編輯：楊之瑜