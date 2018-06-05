面對義大利經濟未爆彈，歐盟財政剉咧等

文：馬丁．沃夫（Martin Wolf）

義大利不是希臘，但是兩者之間的差別，也不是那麼令人感到欣慰。義大利的經濟規模是希臘的十倍，2.3兆歐元的公共債務是希臘七倍，負債數字在歐元區排名第一、全球排第四。義大利大到不能倒，但也可能大到不能救。現在的問題是：新政府會不會引發無法挽救的危機？危機若引爆，會出現什麼局面？

目前市場只是稍微緊張而已。5月21日，30年期義大利政府公債殖利率為3.4％，只比德國同級公債水平高出220基點，遠遠低於2011年尖峰的467基點利差及7.7％殖利率。更糟糕的是，情勢可能每況愈下。

根據歐盟對外關係委員會的報告，2007年到2017年之間，歐盟除了希臘之外，沒有一個國家像義大利這樣，人民與歐盟之間的「融合感」稀薄無比，在28個會員國中，義大利這項排名掉到23名。

兩大因素 人民不爽歐盟

造成這種疏離感，不僅僅是經濟危機。歐元區在1997年成立，從那一年到2017年之間，義大利平均GDP（國內生產毛額）成長率僅達3％，連希臘都不如。義大利人也感覺他們在應付移民危機的事情上，被歐盟撇下不管，一切都得自己扛。

簡單地說，許多義大利人現在感覺他們等於是「半脫歐」。他們對歐盟的一切建制感到不屑，這也是為何義大利走民粹路線、立場分歧的左翼、右派可以在選舉中取得權力，並上台合組政府。前者得勢於北義，後者稱霸於南義，南北經濟差距也極懸殊。

目前這種一團糟的情形固然要責怪義大利自己，但也是歐盟的錯。後者無法達成通膨控制目標或是創造需求，也連帶使得歐債危機後，必要的競爭力調整很難達到。德國不願承認有這些問題存在，使得問題更是雪上加霜；然而，義大利自身也未能體認，義大利若要興旺，尤其是要與德國結成貨幣聯盟，本身也需要在經濟與體制上大刀闊斧改革。

現在也許為時已晚，民粹思想扶搖直上，其成因是：選民失望、候選人開的是空頭支票並不斷跳票；而結果是：選民事後更加失望，政客的空頭支票與跳票更加嚴重。故事還沒完，可能才剛剛開始。

債台高築 比希臘還棘手

義大利反建制政黨「五星運動」（Five Star Movement）與極右翼政黨「聯盟黨」（League）共同的施政藍圖──提高經費、降低稅負、突襲歐元區的財政與貨幣規定，這些都與歐盟和歐元區主張背道而馳。法國財政部長勒邁爾（Bruno Le Maire）已經對此發出警訊，不過，義大利聯盟黨強硬派領袖薩爾維尼（Matteo Salvini）則尖銳回應：「我擁護的不是選民繼續走貧窮、危險和移民的路，我要求的是：義大利人第一！」

大家現在抱持的心態是：天塌了自有債權人扛著。義大利新政府若是違背規定，歐盟中央銀行也愛莫能助。衝突造成金融失控，義大利人屆時不得不向現實屈服、按規矩來。但這也得在義大利人不願祭出「無法償債」的末日違約武器才行。截至2017年底，6,860億歐元的義大利政府公債（36％）為非義大利居民擁有。而在2018年3月時，義大利中央銀行在第二代泛歐實時全額自動清算制度下，也欠夥伴（主要是德國央行）4,430億歐元的債務。今天，債務人與債權人在歐洲央行體系內所持的部位，都已經超過2012年歐債危機的水平。

義大利若是逕自宣布破產、違約，傷害程度難以言喻，層面更廣的經濟也會被拖下水，對政治的衝擊就更不必提。要迫使義大利就範似乎比「霸凌」希臘還難，因為義大利人要求脫歐的聲浪比希臘人大很多。

因此，接下來會有什麼發展？一項可能性是，在新科總理孔蒂（Giuseppe Conte）領導下，政府走傳統路線，在第一聲槍響的炮火中讓步。但他堅持的政策被端上來也有可能，屆時義大利債務和銀行會出現擠兌；倘若歐盟央行不支援，銀行之間的境外轉帳或提現接下來就可能受限，義大利這時就形同被排除在歐元區之外。

演員到位 悲劇即將上演

這會是一場排山倒海而來的大危機。這時義大利政府會不會退讓？當然可能；但是市場信心受到的傷害，可能要好幾年才能扭轉，義大利經濟會失去前進動力向後轉，資金、人才與企業外流會一發不可收拾。如此情況發展下，新選舉可能選出路線更激進極端的政府，更糟的是，義大利的統一便可能出現問題。

義大利的長期經濟危機可以局限在自己的國家裡？也有可能；但是危機若嚴重，其他國家難免受池魚之殃。西班牙在第二代「泛歐實時全額自動清算制度」內的債務已經提高，歐元區蒙受的壓力如泰山壓頂，不改革就滅頂。

1991年，針對貨幣聯盟提出我的看法：把各個國家綁在一起，可能導致成員之間的摩擦大幅提高；果然，悲劇定義中的各種條件，傲慢、愚行、反目都一一到位了。

許多義大利人認為，義大利會有今天，都是歐洲害的。他們的遭遇或許不公平，但是卻不可避免，因為今天影響他們的很多決定，都是當年在歐盟內部做出的；如今，義大利人們雖已投票決定要擺脫加諸於身的桎梏，努力卻似乎注定會失敗。它解決不了問題，長期來說還可能愈演愈烈。在義大利重返繁榮之前，它的政治和它在歐盟中的地位都強不起來。什麼事都有可能發生。

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責任編輯：朱家儀

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