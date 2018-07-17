止咳化痰、疏解鼻塞，「綜合感冒藥」裡面有哪些成分？

感冒是每個人都得過的疾病，在季節轉換的時候，常常一不小心就感冒了。在輕微的感冒症狀發生時，有些人會選擇多喝水、多休息，靠自己的免疫力復原。但也有些人因為工作或其他的因素，不能讓症狀太過嚴重，因此會去看醫生，或者是到藥局找藥師挑選綜合感冒藥把症狀壓下來。甚至近年來台灣人還很流行到日本藥妝店，甚至是殺到日本去採購藥品，但在不熟悉成分和法規的狀況下，這都要很小心。

常見的感冒症狀包括發燒、頭痛、鼻水、鼻塞、喉嚨痛、打噴嚏。如果選擇就醫治療，醫師通常會以對症下藥為原則，針對單一症狀來開立對應的治療藥物。大部分藥局販售的綜合感冒藥成份就比較多元，訴求是可以用同一款藥物治療多種感冒症狀。一般民眾在藥局選購感冒藥時，有時候會難分辨到底哪些藥會適合自己的症狀，這時就可以詢問藥師，來幫助自己選擇合適的藥物。

許多人會想進一步了解市售常見的綜合感冒藥到底有哪些成分？不同成分、劑型的感冒藥到底該如何選擇？今天Medpartner團隊的醫師和藥師將帶你一起來認識常見的綜合感冒藥，分析常見的感冒藥成分，並完整介紹使用時的注意事項。文末我們還附上了完整的綜合感冒藥的整理表格，幫助你更清楚分辨每個藥物的效用，作為選購感冒藥時的參考。準備好了嗎？我們開始上課囉！

常見綜合感冒藥有哪些成分？

市售的綜合感冒藥大部分是以緩解感冒症狀為目的，但沒有辦法縮短感冒復原的病程。也就是說，感冒藥可以讓你在感冒過程中好過一些，但沒辦法縮短你生病的天數。實際要讓感冒痊癒，還是必須仰賴體內的免疫系統。

所以在治療感冒時，通常是以治療感冒的症狀為目標。如果有頭痛、發燒的症狀，可以選用成分含有退燒止痛效果的藥品。發生鼻炎相關的症狀，就會選用可以緩解鼻塞、流鼻水成分的藥物。如果有咳嗽、痰液的症狀，則會使用止咳祛痰的藥物。其他症狀也適用相同的選購原則。以下我們分別介紹幾類常出現在市售綜合感冒藥中的成分。（如果是醫師開立的處方用藥，就沒有列在這裡）

解熱鎮痛、消炎止痛藥物

綜合感冒藥中的acetaminophen成分可以緩解發燒、頭痛、喉嚨痛、肌肉痠痛等症狀。講acetaminophen大家可能不知道是啥，但這成份其實就是常聽到的商品名「普拿疼」，它的作用是止痛以及退燒。但這個成分已經過了專利期，因此同成份的藥物可在許多不同藥廠的產品中找到，各自有不同的名字，大家如果要辨認，必須認清它的學名acetaminophen才行。

使用acetaminophen時需特別注意的是，這個藥物每日（每24小時）的最大劑量是4000mg，以普拿疼常見的劑量一顆500mg來計算，一天不能吃超過8顆。如果過量服用，可能會造成肝毒性的副作用，嚴重時甚至會導致肝衰竭，不可不慎。此外，服用acetaminophen期間應該要避免飲酒，否則更有可能導致傷肝或急性肝衰竭的風險。

止咳化痰

綜合感冒藥中通常會含有止咳成分，這類藥物的作用方式是抑制中樞或周邊的咳嗽反射神經，來降低咳嗽發作頻率和強度，改善咳嗽的症狀。常出現在綜合感冒藥中的止咳藥物包括：Dextromethophen、Noscapine、codeine。另外，綜合感冒藥中也常添加化痰的成分，如：Potassium Guaiacolsulfonate、Terpin Hydrate。要特別注意的是，在最新的衛福部公告，已經禁止成藥中的codeine成分使用在孕婦與未滿12歲的孩童身上，選購綜合感冒藥時，請務必注意！詳情請參考這篇文章。

鼻塞

感冒過程中令人困擾的症狀之一就是鼻塞，尤其在睡覺的時候，常常會因為鼻塞的不舒服影響了睡眠的品質。發生鼻塞的原因與鼻腔微血管的擴張充血，導致鼻腔內部腫脹有關。一旦鼻腔內部腫脹，就可能阻塞呼吸道，導致呼吸不順暢，造成鼻塞的症狀。綜合感冒藥物常會添加麻黃素類（ephedrine）的藥物，讓血管收縮，可以緩解鼻塞症狀，常見藥品有：Methylephedrine、Phenylephrine、Pseudoephedrine。

麻黃素類（ephedrine）藥物的使用必須注意使用的劑量與時間。如果過量使用，有些人可能會有血壓升高、心悸、失眠的副作用。如果長期使用，請務必要諮詢醫師或藥師，因為在停藥後可能會有反彈性鼻塞的狀況，使鼻塞的問題更加嚴重。

流鼻水、打噴嚏、過敏

綜合感冒中用來緩解流鼻水、打噴嚏、過敏…等症狀的成分，主要是抗組織胺藥物。抗組織胺藥物除了改善打噴嚏、流鼻水等感冒症狀，也能減緩過敏性鼻炎發作時的不舒服。但在使用上仍然需要注意相關的副作用，如：第一代抗組織胺容易產生疲倦、嗜睡、視力模糊、口乾舌燥、便秘、排尿困難的副作用，第二代抗組織胺的副作用會更輕微。綜合感冒藥中常見的抗組織胺成分有：Chlorpheniramine、Dexchlorpheniramine。

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感冒藥使用注意事項

一般常見的綜合感冒藥成分都大同小異，基本上是退燒止痛、抗組織胺、止咳祛痰、緩解鼻塞等成分的組合，主要的差別在各成分劑量的比例不同。建議在購買時，要詢問專業醫療人員來確認是不是符合自己目前的症狀，否則亂買一通卻沒能對症下藥就不好了。

在服用綜合感冒藥時，一定要按照建議的使用劑量來服用。時常耳聞有些民眾希望感冒可以趕快好起來，就一次吃了好幾種不同牌子的感冒產品，或是習慣一次就灌下一整瓶感冒藥水，這其實是很危險的。綜合感冒藥物的成分多數是從肝臟和腎臟代謝，在正常的劑量下，不會有什麼風險。但過量使用時，就可能造成肝臟或腎臟的損傷。如果因為服用過量的感冒藥物，造成身體多餘的負擔甚至是傷害，真的是得不償失。

同一種藥物，因應大人、小孩、老人等各種不同需求，可能會被做成糖漿、錠劑、膠囊、粉劑等不同劑型的產品。其中錠劑和膠囊具有體積小、攜帶方便的特性。藥水、糖漿、粉劑這類劑型則比較容易吞服，適合兒童或不方便吞嚥的民眾來服用。

以下我們以藥錠和藥水兩種不同的劑型做分類，整理市售常見的感冒藥物和其中成分，並在旁邊附上對應的症狀，可以在選購時拿出來對照作為參考。

常見綜合感冒藥圖表介紹

感冒藥水

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感冒錠

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上面提到市售常見的綜合感冒藥物，大部分屬於可以自行購買的「成藥」及在醫師、藥師或藥劑生輔導下使用的「指示藥」等級。大家要特別了解的是，感冒多數可以自行痊癒，藥物只是幫助改善症狀。即使選擇服用綜合感冒藥來緩解症狀，也要持續觀察身體的狀況，如果感冒沒有變得比較好，甚至是愈來愈嚴重的話，還是建議就醫尋求更進一步的治療，才能避免更嚴重的感染，或者是其他嚴重的併發症。如果這篇文章對你有幫助，還請在底下幫我們留下一個讚，並分享給身邊需要的朋友吧！

參考資料

本文經MedPartner美的好朋友授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航