春秋時代，孔子抱持「有教無類、因材施教」理念，針對弟子不同性格、能力，培育出門下傑出七十二聖賢，教育理念也散播天下；數千年後，其八字箴言雖成為教育界追求的終極目標，但，革命仍尚未成功。

讓學習成果不再是空談，而是會發生的事實

TutorABC營運長沈沛鴻認為，「有教無類、因材施教」兩元素必須同時發生，才能讓理念成為事實。

過去，雖已有針對貴族因材施教的菁英教育，但受眾太少，無法讓多數人雨露均霑；而傳統教育體系常延續製造業概念，將人類進行「常態分佈」，期望主流愈多、特例愈少，以便大規模使用同一套教材，並進行同一性教育。

「在教育裡，人不能被常態分佈，無論主流或特例都應該被平等尊重，才能實現教育平權。」沈沛鴻指出，若要為所有人量身打造教材，在過去簡直難如登天；但在網路時代，當在線教育結合AI和大數據，透過提供「一人一類」的在線平台和「千人千面」的教材內容，因材施教不再是傳說，而是事實。

Photo Credit: TutorABC 沈沛鴻認為，「有教無類、因材施教」兩元素必須同時發生，才能讓理念成為事實

因材施教，立即見效

網路時代的因材施教，是透過科技精準匹配，讓學生與教材、顧問三方間關係達到最佳和諧，才能讓學習見效。但何謂「最佳和諧」？其實沒有標準答案，必須依據不同需求量身訂製。

舉例而言，迷思總認為一對一教學效果最佳；但根據TutorABC真人在線英語課程平台目前累積約1.8億人次的深度數據資料，對個人而言，小班制教學不僅收費平價，「一對三」模式的學習效率，更比「一對一」模式高20%。

沈沛鴻指出，理想教學情境除了讓學生與老師間有足夠互動機會，同儕間的互動更可協助自己突破學習盲點，提高學習效率。

56歲吳鳳美的學習經驗，就是小班制教學成功案例。為了能與美國女婿交流，吳鳳美重拾荒廢多年的英語，每天固定在TutorABC真人在線英語課程平台上45分鐘小班制英語課程。

由於系統每天安排來自世界各地的顧問，極少重複，吳鳳美快速適應各國口音；再加上小班制可以聽到同儕提問，從中反思自己學習盲點，因此半年後，當女婿一家人再度訪台，她已能以英語順暢互動，甚至擔任導遊。

向孔老夫子討教，用最新科技實踐

孔老夫子貢獻一生，終培訓七十二聖賢；但現今，地球人口總數已突破七十四億人，科技該如何輔助，才能讓更多人體驗孔子的教育哲學呢？

TutorABC真人在線英語課程平台的「動態課程系統DCGS」(Dynamic Course Generation System)累積超過20年的教材、學生、顧問三方面大數據，並透過AI專利系統，分別從宏觀、微觀兩階層，實現個性化學習，落實「一人一類，千人千面」。

宏觀等級指的是「刻畫學習軌跡」，由系統依據學生的學習目標、個人職業、興趣等進行學程規劃，包括：課堂數、教材內容等；爾後，也將依據學生課堂表現，逐步動態調整後續的學程規劃。

而微觀等級，則強調「課堂互動關係」。顧問上課時，螢幕會搭配一個儀表板，透過聲音辨識技術，記錄A學生、B學生以及顧問本身在課堂上講了幾分鐘，讓顧問依據數據調整每個人的說話時間，保障學習品質。這樣的應用未來也將與臉部辨識技術整合，在隱私授權的許可下，來分析學員們學習過程中是否透露出茫然、難理解、不敢提問...等表情訊息。

即便科技日新月異，但真人教學仍然有難以撼動地位。雖然，利用AI和大數據技術分析教材、協助顧問掌握教學情況，可以讓TutorABC累積20年課堂資料的深數據獲得成功應用；「但學習語言時的互動、異國文化底蘊的交流，仍然發生在人與人之間，」沈沛鴻說。

Photo Credit: TutorABC EdTech透過科技力，使人、教學、學習的三者有和諧的互動，在宏觀上刻畫學習軌跡，在微觀上強調課堂互動關係

拋磚引玉，讓台灣成為教育輸出市場

2007年，已故蘋果公司共同創辦人賈伯斯（Steve Jobs）向全世界展示第一代的iPhone時，說了這句話：「今天，我們重發明手機（Today Apple reinvent the phone）。」

重發明，遠比發明困難；發明可以天馬行空，重發明則必須在多數人接受範圍內，挖掘其被長期忽視需求，並重新定義產品或服務。沈沛鴻認為，教育是數千年產業，但即便近年科技不斷推陳出新，卻尚未看到教育業產生顯著改變；TutorABC即希望透過科技，顛覆和改變教育產業，「重發明」教育，以落實教育平權。

TutorABC望以自身科技教育經驗拋磚引玉，讓台灣成為教育輸出市場。雖然台灣長期仰賴製造業出口，但沈沛鴻認為，台灣的教育在全世界扮演領導角色，包括：理工學門、醫學以及文化等研究領域，不應妄自菲薄；TutorABC希望協助台灣線下教育機構轉為線上，擴大受眾市場，讓台灣產業打開另一扇窗，成為教育輸出的優勢市場。