「川金會」對金正恩是危機還是轉機？

文：韓非

金正恩危矣！真的嗎？這位家學淵源的強權政治新手，雖然年僅三十多，竟然敢和強權集團叫喝出牌，看招，不為所懼。泰山崩於前，我「黑王子」面不改色，你們難道不知道我的祖父、父親是誰？我是哪個民族的精靈化身？

雖然如此；最近，台北倒是有位據說頗為通靈的「陰陽師」，開始為他擔心。擔心的理由，有人躬身請益，「老師」是這樣說的：金三爺和文在寅在板門店相會，兩人曾有二、三十分鐘在遠處、孤零零樹林旁的板椅坐下，私下秘談。全世界都想知道他們在談甚麼？有唇語專家解讀：金三爺是向文總統解釋他美麗的夫人是怎麼來的？頗為得意地透露都是他的先父建議，甚至命令，「你就娶這位姑娘吧！」

「老師」說：事情壞就壞在這裏！雖像是老友閒聊，卻透露出三爺還是有些稚子之心、私人情懷，不是完全冷血的獨裁者：對於一身擔當王朝存亡重任的人物而言，這是弱點。中國人不是常說「天威難測」嗎？不會讓外人，何況是外敵，有機會猜測自己內心的可能情境。國際強權鬥爭中，經常對敵國領袖作心理分析、人格圖樣描述，尋找他們弱點的情報分析師們，不會不注意到金三爺的另一面。

金三爺決意，變換新的、不再是他所熟悉的「鬥技場」，潛入深不可測的「海溝」中，到底水中藏有多少「吃人魚」、「殺人鯨」、「大白鯊」、「毒海蟒」，絕不是他的專長。他大概也知道西方強權不能輕信。利比亞的格達費就是個血淋淋的教訓。格達費相信西方強權的「好意」：廢止核武計劃，開放油田，切割和「恐佈組織」的關係。結果呢？卻被西方強權出賣，翻臉無情，以「打倒獨裁者」為名，內戰中，大舉轟炸，摧毀利比亞政府軍。格達費淪落到像隻喪家老狗，最後躲到下水道的涵洞裏，被「反叛者」搜出，殺戮曝屍，「一國之君」的下場如此，實在悲慘！

另個反面案例，金三爺或許會想到的，就是敘利亞的阿薩德。西方強權要求阿薩德退位，開啟國際談判，找回敘利亞和平。阿薩德不予理會，卻找蘇聯時代、父親老阿薩德的盟友，俄國人回來，強化雙方軍事同盟關係。假若沒有普丁的支援和保護，阿薩德的敘利亞現在會是何等混亂？自由鬥士、ISIS、宗派、部落，各自分立互鬥，這是西方期待的最好和平結局？

這也為甚麼金三爺一反初衷，兩次親自造訪中國，和習主席相商兩回。他瞭解和美國強權談判，不能只靠自身力量和那位懦弱、受制於人的文在寅總統的善意。和中國兩次相商後，雙方一定有具體的結論。因此，接著中國立即派出前外交部長王毅（日本專家）以及國務院總理李克強訪問日本，和安倍首相高峰會談，簡直是「精銳盡出」。大張旗鼓的理由，當然不只是北朝鮮「去核」，而更是和「去核」連在一起的「兩韓統一」，以及東北亞的未來。

顯然，習主席和金三爺的結論：北朝鮮一定「去核」，兩韓一定「統一」，兩者一體之兩面，不能先後、獨立處理。中國為何立即派出大員，訪問日本的原因，是中國瞭解日本最在意的，倒不是北朝鮮的「核武」，而是「兩韓統一」。依據「安保條約」，美國提供日本核子防護傘；若事情發展再惡劣，大不了日本短時間內「裝配」核武。原料、知識、設計應該都已是現成。日本在意的不只是韓國在經濟上的競爭，更加上朝鮮半島上的歷史的情仇，很難化解。一個南韓已夠頭痛，再加上一個北朝鮮，如何處理？—– 日本對美日一體的聯盟不鬆動，美國很難有新的思考。

Photo Credit: AP/達志影像

要兩韓統一，必先結束韓戰（現在只是停戰），簽定和平條約，美軍撤出南韓。南韓軍事獨立，韓軍戰時，不再受美軍統一指揮。就美國長程「重回亞洲」戰略觀點而論，怎麼有可能接受？一個中立化朝鮮半島，甚至傾中，這如何是好？美國也敏感到此問題：一定堅持北朝鮮去核和兩韓統一，先後分別處理。而且先下手為強，表達立場：美、朝談判開始後六個月內，北朝鮮要交出所有核子彈頭。甚至在會談開始前，公然廢止美國、歐洲、伊朗的核子協定，告訴北朝鮮不要想以西方和伊朗的核子條約當樣本，而以「暫停」核武發展，當成談判策略。那麼美國能給予哪些承諾，換取北朝鮮的讓步？—– 幾年後某個時限，南北韓同時舉行大選，大選後，美軍撤離朝鮮半島？

不幸地，美國和北朝鮮的談判，若捲入「中國因素」，將陷入更大、更難纏的美中戰略矛盾的泥沼中，舉步維艱！顯然川普政府的策略人士，不會瞭解「以大事小」，而透過南韓，籠絡北朝鮮，令其心安，事緩則圓，或許局勢會有小小的進展。停止核武發展，中立化北朝鮮，令兩韓之間有大量經濟來往，「以韓制韓」，三十八度線不再是軍事上、政治上、心理上的橫溝。美軍可以主動撤至半島南端：一點一滴（piecemeal），而不是大的設計（grand design)。或許雙方會有預料不到的進展。聖經不是說過：柔順的人將承繼，統治這個世界。

六月，美朝新加坡談判一開始，美國若下重手單方面要求，令北朝鮮疑懼，時時引入中國力量以抗衡，「以中國為師」，雙方一定會有很大挫折，甚至不歡而散！不管如何，美、朝雙方坐下來談，終究是好事。眼前這幾年，不要希求有多大突破。川普總統不是說：談下去是好事，談不下去，也不會太壞。七十年代美、中關係突破之前，雙方大使在波蘭華沙，談過多少年！觀察國際關係，有時該習慣，不看大，只看小：兩韓之間的細水常流，變成和平常態，雙方來來往往，可能才是解決僵局的小小開始。

金正恩危矣？未必。除非他很急燥，為了名目上的「統一」，而把保命的傢伙，隨意拋棄！強權政治最後的存亡勝負，常要看誰的氣比較長，會磨，而不是一時間的威風凜凜，暴虎馮河：這個原則對強弱、大小國家都適用。

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本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航