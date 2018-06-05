「住在監獄反而比較好」，日本政府著手改善高齡犯罪問題

文：陳淑芬

20多名白髮老人緩慢地運動筋骨，當中有一名神情憔悴的92歲老人，坐在輪椅上閉目曬太陽，旁邊還跟著一名看護。這看似是養老院的日常生活，但事實上，這裡卻是日本德島縣某座監獄放風時的情景！隨著日本人口高齡化，監獄也加入了高齡化的行列。

貧困孤獨 監獄成為最好歸宿

根據日本政府在2017年發佈的數據顯示，日本60歲以上罪犯佔全國監獄人口數的兩成，比十年前多了四倍之多，其中許多老人都是入獄六至七次的累犯。即使他們出獄後，有25％會在兩年內再次入獄。根據統計，監獄光是收容多一個人，包括人事費用、餐費等，就要至少多支出300萬日幣（約台幣80萬左右），讓高齡犯罪問題成為日本政府眼中的燙手山芋。

雖然獄方試圖在保障囚犯人權的同時，生活並不無法過得太舒服，像是禁止聊天、夏天沒有空調，一週只能洗澡三次（冬天兩次）等等。

但即便如此，曾有不具名的老人犯接受採訪，他表示出獄後曾發誓不再回來了，但卻發現經濟的困頓、生活的孤立感，讓他走投無路，只好想辦法藉由偷竊重回監獄：

在這裡至少有吃有住、還有同伴，也有人照護你，住在監獄裡反而比較好。

日本新潟縣青陵大研究所的碓井真史教授，對於這樣的社會問題作了分析。他表示：「人一旦處於孤立的狀態很容易有攻擊傾向，尤其是孤獨的老人，其中男性比女性更嚴重，也讓他們變成『暴走老人』。」

完整照護 醫療監獄應運而生

這樣日趨嚴重的問題，日本政府也開始著手解決。一方面因應目前監獄的老年人口，在德島、或是旭川、神戶等地的監獄，針對這些高齡受刑人設置「高齡者工廠」與「養護工廠」，讓他們不用做規定的監獄勞動，只要做像是摺紙等簡單的活。

有高血壓、糖尿病、白內障等疾病的囚犯，也提供特別的食物與照護。

此外，日本最新的方針則是將監獄結合醫療、福祉設施，提供這些受刑人更完整的照顧。在東京昭島市剛於今年1月剛營運的「東日本成人矯正醫療中心」，就是日本最大的醫療監獄。裡面除了有400個病床、17位醫生，並設有内科、外科、精神科、耳鼻喉科、腦神經外科、婦產科等科別，並有最新的配備，光是人工透析室一次可以容納16位病人，光是看醫療設備絕對無法跟監獄做聯想。

今年剛成立的「東日本成人矯正醫療中心」，是日本最大的醫療監獄。

Photo Credit: 日本法務省 東日本成人矯正醫療中心的人工透析室。

降低老人犯罪 台灣可做為借鏡

另一方面，日本政府也為高齡者與身障者提供各種生活支援。首先提供這些高齡受刑人重返社會的支援指導教育，像是如何利用社會福利制度、有計畫性地使用年金等。此外，日本各地都有「地區生活支援中心」，藉由與這樣的組織聯繫，為這些高齡者更生人尋找可以居住的公營住宅或老人照護中心。

這一系列「再犯防止推進計畫」是否能降低老人犯罪率來達到效果，目前還不得而知。

對照台灣，人口也不斷在老化中，根據內政部於2017年的統計，台灣60至69歲犯罪人口在這10年來不斷增加。老人與現代社會的孤離、少子化的親子疏離、對科技產品的陌生等，都有可能讓老人由孤獨、不安轉為暴躁，並透過犯罪，讓外界注意到自己。

在台灣也面臨老年貧窮化社會隱憂的當下，日本的部分做法，或許可以讓台灣參考做為借鏡。

本文經愛長照授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航