川普為何要對歐洲盟友挑起大西洋貿易戰？

歐盟近期狀況真的是不能再更糟了。與英國持續在協調2019年3月正式離婚細節的同時，西班牙總理拉荷義（Mariano Rajoy）因黨內高層貪污案遭罷免下台（但繼任者估計在整體政策上不會有太大變動），恐引起短期政局動盪。而義大利疑歐民粹政府剛取得總統認可，籌組聯合政府的義大利五星運動（Five Star Movement）和北方聯盟（North League）可望在國會保有些微多數的優勢下順利上任，成為史上頭一次歐盟主要會員國落入完全疑歐的勢力手中。

歐盟除了最重要的兩根支柱：德、法兩國政經局勢相對穩定外，其他幾個主要會員國都有各自的「家務事」需要處理。

就在此時，美國於5月31日宣布不再給予歐盟、加拿大和墨西哥暫時關稅豁免權，將對三個區域進口到美國的鋼和鋁分別課徵25％和15％的關稅，且隔日美國時間6月1日凌晨即刻生效。美國商務部宣稱，原本希望與加拿大和墨西哥透過北美自由貿易協定的更新解決問題，但目前談判進度緩慢，結果看似遙遙無期，與歐盟協調方面雖然有實質進展，但還沒達到美方的要求，因此三方都無法獲得關稅永久減免，或是延長關稅暫時減免的時間。

從太平洋延燒到大西洋的貿易戰

美國總統川普（Donald Trump）此舉再度令人出乎預料，畢竟美國與中國的貿易摩擦還尚未解決，他竟然自己主動開闢了新的大西洋貿易戰場。消息一出，不意外地歐盟、加拿大與墨西哥三方都對美國的決定強烈反彈，並揚言會採取報復性關稅。歐盟執委會主席容克（Jean-Claude Juncker）和執委會內負責貿易的瑞典籍執委馬姆斯壯（Cecilia Malmström）皆表示美國此舉違反國際貿易法，歐盟會啟動世界貿易組織的爭端解決機制，施行相對應的措施以保護歐盟市場。

隔天，歐盟執委會就拿出了將對超過300件美國商品課稅的計畫，例如花生醬、哈雷機車、波本威士忌、柳橙汁、遊艇和牛仔褲等，美國農產品則佔了約三分之一的品項，名單中也包括從美國進口的鐵和鋼，反制關稅預計6月中開始實施，預計徵得約30億美金的關稅。

雖然美國商務部長羅斯（Wilbur Louis Ross）在知情後表示，對比美國值18兆的經濟體規模，歐盟關稅反制措施的30億美金根本是杯水車薪，不構成威脅，但許多政治評論家卻認為重點不在於金額，而是這些商品的主要產區都是共和黨重要人士的選區，可見歐盟是想透過其他共和黨大佬來影響川普，讓他懸崖勒馬，但這條計策目前看起來毫無效果。

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聯歐制中關係降冰點

不過到底為什麼川普會不惜破壞與歐洲盟國的關係，硬是要對歐盟進口的鋼和鋁施加關稅呢？川普在上任初期，就已經表明不會再繼續和歐盟談跨大西洋貿易及投資夥伴協議（Transatlantic Trade and Investment Partnership，TTIP），美國貿易除了經常性地對歐盟逆差，也沒有什麼特別的貿易糾紛（雙方貿易逆差2017年為1,570億美元，是美中貿易逆差3,750億美元的一半不到），他開槍讓子彈亂飛的用意為何？究竟想從歐盟身上得到什麼？

其實關鍵還是必須回到美中貿易大戰，這也才是川普心中認定的主要貿易戰場，他希望其他盟國——特別是一樣擁有強大經濟實力的歐盟——能夠和他一起對中國施壓，解決長久以來中國產生的貿易問題，例如國家不當補貼、產能過剩、市場進入限制、智慧財產權保障低落和高端科技剽竊等。

會做這樣的判斷主要有三個原因：首先，仔細檢視美歐雙邊貿易，其實鋼鋁的貿易份額根本不值得一提。根據歐洲統計局Eurostat的資料，2017年歐盟出口了46億歐元的鋼、10億歐元的鋁到美國，僅佔全部歐盟對美出口的1.7％，也就是說對鋼鋁課稅的象徵性警告意味大於實質經濟衝擊。

再來，美國知道要拉歐盟上船，一定要先擺平歐盟內經濟實力最強的德國，而德國正好就是出口最多鋼和鋁到美國的歐洲國家，因此選擇鋼和鋁兩項產品當子彈是再好不過了，對內做給選民看，對外則可以有限度的威脅德國。最近也有傳言，白宮目前正在考慮下一步要對所有進口汽車課徵25％的關稅，假如真的實施，最大的苦主是誰不難想像（德國同時也是美國對歐貿易逆差最大的國家，真巧！）。

最後一個原因則是美國不斷給予歐盟和其他友國留後路。自今年3月初川普揚言要對所有進口美國的鋼鋁課徵關稅後，已經給歐盟多了近三個月的時間考慮對美中貿易摩擦的立場，但由於歐盟並無明顯表態和行動，美國才會選擇更強硬的方式再次要求歐盟和它站在同一陣線。而確定課徵關稅後，美國商務部長羅斯也說美國政府還是保有彈性，施加關稅並不太表說談判不能發生，日後還是有可能降低、甚至免除。

雖然歐盟也知道川普的威脅意圖，但還是對美國竟然會願意為了打擊敵人而迫脅朋友的作法感到不能諒解，因為這代表美國在對外經貿事務上根本不考慮盟國的利益，若考慮到美國之前先是退出巴黎氣候協定、再放棄伊朗核武協議，歐美之間的信任關係已經受到嚴重侵蝕，關係也來到冰點。

未來態勢：歐盟堅持多邊主義，不會配合美國的單邊保護主義

究竟歐盟會不會吃硬不吃軟，遇到威脅就屈服呢？筆者認為不會，因為歐盟對中國貿易問題的看法跟處理的方法和美國有本質上的不同。雖然歐盟同樣指責中國政府不當補貼國營企業、侵害歐洲企業的智慧財產權，但在美國最看重的產能過剩問題上，歐盟卻因中國產能過剩沒有嚴重影響到歐洲經濟而鮮少高調批評。相反的，許多歐盟內的中、東歐會員國，反而還樂見中國政府為了消耗過剩產能而提出的「一帶一路」基礎建設計畫，希望能從中分一杯羹。

另外，在解決貿易爭端的方法上，歐盟更偏好在世界貿易組織的框架內解決，雖然貿易糾紛案子通常至少三到五年才會結案，但歐盟認為還是必須維護貿易的多邊主義和國際貿易秩序，這和美國本次使用國內法，單面和中國宣戰的做法很有大的差別。

從目前的情況來看，歐盟並不準備乖乖配合美國，已經告上世界貿易組織啟動爭端解決機制，美國激烈的做法最後反而可能弄巧成拙，使歐盟和中國更加靠攏。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航