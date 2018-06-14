【旅遊圖表】你比的7是他的8：那些讓外國人看不懂的台灣數字手勢

作者：If Lin、游承穎

當出國旅行到語言不通的國家時，我們時常會用肢體語言，來跟外國人溝通。而最常用到的肢體語言，就是比數字。不論是在購物或買票時，要表達購買的數量；在用餐時，要表達需要的餐點數量；在住宿時，要表達入住人數。這些我們都會使用手勢比出數量，幫助我們傳達內容。

不過，我們習慣的台灣數字手勢，在不同國家使用時，可能會讓當地人看不懂，甚至誤解我們的意思。這是因為各國有他們自己慣用的數字手勢。

台灣慣用的數字手勢，是可以用一隻手，就能比出1到9每個數字。其中1到5的手勢，在許多國家都能通用，但是，6到9的手勢，在其他國家就很可能會被誤解。

台灣伸出拇指跟小指表達6的手勢，最可能讓其他國家的人看不懂，或以為是電話的意思。這個手勢在馬來西亞跟中國也能代表6，但在其他國家，則幾乎沒有這樣使用。尤其是西方國家，他們要表示6以上的數字，大多是用兩隻手一起表達。

另外6這個手勢，再加上左右搖動，則是衝浪者之間共通的流行手勢，源自夏威夷，可以表達打招呼、祝好運、再見等意思，又稱Shaka sign。

伸出拇指與食指表達7的手勢，在中國則可能被誤解。在中國東南的區域，這個手勢也是代表7，但在其他區域這個手勢則代表8。而在德國、法國、捷克、西班牙、丹麥等歐洲國家，這個手勢卻代表2。

下圖是把台灣、中國東南之外的區域、歐洲部分國家，三種常用手勢做比較。歐洲的2、3、4手勢，等於就是台灣的7、8、9，而1則是只伸出拇指。

而中國東南以外的區域，表達7的手勢，是用拇指、食指與中指做出類似鳥嘴的樣子。這些區域的9，則是用食指彎曲成鉤狀表示。在中國電影《讓子彈飛》中，武狀元對張麻子說他有九種辦法弄死黃四郎時，就是比出這樣的手勢。

而3這個手勢在不同國家的差異，也偶而會被應用在歐美電影情節中，例如昆汀・塔倫提諾執導的《惡棍特工》中，有一幕是一位偽裝成德國軍官的英國間諜，在點酒時被識破身份。因為他點酒時，比出英國慣用的3手勢（食指-中指-無名指），而不是德國慣用的3手勢（拇指-食指-中指）。

《惡棍特工》片段

所以，出國旅遊前，如果能先了解要去國家的數字手勢，就能減少一些不必要的誤解，也能增加旅遊時的便利性。Bon Voyage!

下方的各國數字手勢選擇器，提供給大家旅遊時參考。這是目前我們詢問到，各國常用的手勢圖，可以選擇你準備要去旅行的國家，看它慣用的手勢是什麼。目前共有6種類型，也歡迎大家提供，我們沒有收集到的國家與手勢類型。

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核稿編輯：楊之瑜