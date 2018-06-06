只要人類繼續吃蜂蜜，蜜蜂就沒有滅絕的一天

文：Julia Merlot 德國《明鏡》

譯：觀念座標

5月20日是國際蜜蜂日，不少環境保育人士發出了許多新聞稿、以及多起活動，說明蜜蜂存在的重要性。最引人注目的，大概是德國漢諾威一家超市的活動：他們清空陳列架上需要授粉才能產生的食物或是食品。於是整個超市大約有60％的商品——包括蘋果、咖啡、巧克力、柳澄汁等——都消失了。

這項活動立意良善，希望讓人知道：一旦蜜蜂滅亡了，人類的糧食也將匱乏。但是事實真的如此嗎？

植物授粉確實對人類和整個生態都很重要，一般專家評估：在150種重要的糧食作物中，有70種必須依賴授粉。但蜜蜂並不是唯一會傳花授粉的昆蟲——蒼蠅、甲蟲、蝴蝶、蛾都能夠能進行散播花粉的工作。

即使有許多繪聲繪影的言論說蜜蜂大滅絕，事實上是：不是所有的蜜蜂都面臨威脅。在公關策略操作上，世界自然基金會（WWF）以「拯救蜜蜂瑪雅」，讓人聯想到這個小昆蟲可愛、勤奮的形象，也許很聰明，但問題是：製造蜂蜜的蜜蜂根本沒有受到威脅。

許多蜂蜜的生產過程，和人類的活動有關。對人類而言，會產生蜂蜜的蜜蜂其實是經濟資源。這意味著，只要人類需要蜂蜜，這類蜜蜂就不會面臨威脅。根據聯合國糧食與農業組織的數據，過去60年中，蜂巢的數量增加近一倍。

霍亨海姆大學的蜂類生態學者羅森克郎茲（Peter Rosenkranz）說：「產蜜蜜蜂將會是最後一種被滅絕的昆蟲。」「只要有養蜂人在，牠們就不會受到威脅。」

那蜂類大滅亡，受威脅的是什麼蜂？

這類蜂很可能是黃蜂、胡蜂類——許多這類的蜂，不為一般人所知。這類蜂通常都是獨行蜂，不會有群聚聚落。儘管不為人類所知，牠們依舊是重要的花粉傳授媒介。

而根據國際自然保育聯盟（IUCN）的估計，歐洲大約有10％的胡蜂類受到威脅，其中超過一半的胡蜂類並有可信賴的資料記錄。事實上，目前也還在爭論，到底有多少種昆蟲具有花粉傳授的功能。

學者推論，大面積和單一作物的農業栽種、以及城市擴張，可能是昆蟲減少的原因。

環境保育人士一直認為，農藥日日春是讓蜜蜂大量滅絕的原因。日日春所要對付的，其實不是昆蟲，而是雜草，其中類尼古丁類的化學成份可能會傷害蜜峰，因此歐洲禁止了日日春的使用。

不管政治上的措施是什麼，對一般民眾而言，如果想要保育蜜蜂，一些小措施就可以辦到，像是在自己的花園種下多樣的植物，讓蜜蜂從早春到秋天都有花粉可採。對於胡蜂而言，需要的是樹洞、或是洞穴——而且大多數的胡蜂不會螫人。

文章來源：Biene Maja muss nicht sterben（Der Spiegel）

本文經觀念座標授權刊登，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航