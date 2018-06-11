孩子健保卡一定要有照片？健保署：不影響就醫權益

文：武美齡

健保卡新制規定，即日起新申請健保卡者須檢附相片，消息一出引起廣大家長擔憂，孩子的健保卡上沒照片怎麼辦？是否需要重新補照申請？健保署表示目前持有無相片健保卡的民眾，並不需另行更換健保卡。

為提升民眾就醫的便利性，減少醫療院所核對身分的困擾，健保署新制規定即日起新申請健保卡者，除「新生兒首張健保卡」及其他經保險人同意之特殊情形得選擇不貼相片外，一律須檢附相片供列印於健保卡。

日前許多網友爸媽熱烈討論此議題，部分家有幼兒的家長為因應新制，考慮替孩子重新申請印有照片的健保卡。健保署說明，目前持有無相片健保卡的幼兒，並不需另行更換健保卡，只要出示身分證明文件，如「戶口名簿影本」或切結文件代替，提供醫療院所核對身分，即可以健保身分就醫，不會因為無相片健保卡而影響就醫權益。

目前持有無照片健保卡的幼兒家長，部分認為不用多花錢急著換，等孩子長大臉定型後再換即可；也有另一派家長認為若健保卡無照片，帶孩子上醫院還得多帶戶口名簿影本，為省去麻煩，會考慮申請有照版本。

如欲重新申請健保卡，下載「健保快易通」APP就能線上快速申請，快速路徑如下：行動櫃檯→健保卡→健保卡申請，並輸入相關資料、上傳照片後，選擇「現場領卡」或「郵寄」且繳費即完成。若選擇郵寄領卡，繳費後約三到五日將收到新的健保卡，若申請後超過兩星期仍未收到，請撥打諮詢服務專線0800-030-598。

延伸閱讀

本文經作者授權刊登，原文發表於BabyHome

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九