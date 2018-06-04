【更新】漢光演習F-16軍機失聯，新北市疑似發現飛機殘骸

（2018.6.4 17:00更新）

下午4時，基隆市消防局現場人員回報，在五分山登山健行步道，發現100公尺長滑坡及飛機殘骸，且有看到降落傘，但沒發現人影。憲兵已於山區步道附近發現戰機殘骸撞擊點及飛行員裝備，因殘骸散落面積很大，加上天色已接近晚上，且現場有大霧，搜救單位將設置燈具及加派人力搜救。

《蘋果》報導，位於新北瑞芳區的五分山氣象雷達站人員表示，事發當時，有聽到一聲「轟」的爆炸聲，感覺門窗有點震動，但因能見度很低，周遭並沒看到什麼飛機殘骸。

（中央社）

花蓮基地一架F-16單座戰機，下午1時43分由飛行官吳彥霆少校在北部空域執行演訓任務失聯。軍方人士指出，疑在基隆暖暖山區失聯，目前有登山客報案，在新北五分山登山步道21公里處，發現疑似飛機殘骸。

國軍漢光34號實彈實兵演練今（4）日首日實施，卻傳出花蓮一架F-16戰機失聯。空軍司令部證實，一架F-16單座戰機（機號6685號），下午1時9分由飛行官吳彥霆少校在北部空域執行演訓任務時，光點在下午1時43分消失，座標為N25-05、E121-45，已啟動搜救機制全力搜尋。

軍方人士指出，失聯機型為單座戰機，F-16戰機在基隆暖暖山區附近失聯，目前國搜中心已集結，並由空勤總隊準備搜索。另外，國防部出動S-70C型機、編號C-493起飛前往搜尋。

國防部表示，國防部長嚴德發、參謀總長隨即分別進駐聯合作戰指揮中心及空作部指揮中心，立即下令啟動救援機制，分別實施陸、空緊急搜索救援，並指派國防部總督察長室及空軍司令部組成專案小組查明原因，並要求強化演訓安全。

下午約3時39分，有登山客通報，位於新北市瑞芳區五分山登山步道21公里處，瑞芳區滴水子路29號，發現疑似為F-16戰機的殘骸。

飛行員為少校吳彥霆，空軍98年班，總飛行時數1039小時，F-16飛行時數736小時。吳彥霆五年前駕駛單座F-16戰機也曾因機械因素失事，幸而後來獲救。

F-16為全天候戰鬥機，任何天氣都能起降，對空任務是防衛台海安全，也能掛載飛彈，以及具有先進雷達、紅外線等裝備，對地更擁有優異戰鬥能力。國軍1990年代向美國採購150架F-16A/B戰機，民國1997年4月起陸續飛返國內，並於民國1998年3月起成軍服役，其中部分留在美國做為訓練和進行性能研改測試使用。

《聯合報》報導，吳彥霆在2013年也發生過一次墜機事件，當年度5月15日他駕駛F-16戰機時，在高雄小港機場外海西側44浬處，因為發動機故障、失去動力墜機，當時他曾經多次嘗試在空中重新啟動引擎無效，後來跳傘獲救。

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核稿編輯：楊之瑜