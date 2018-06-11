《學會勇敢的善良，不再委屈》：自戀型的父母，認同成癮的孩子

文：李寅洙、李武石

父母留下的「心理債」，難以掙脫的枷鎖

漠視孩子的付出與努力，孩子為了得到關愛，只想成為「名牌小孩」，認為「普通小孩」不值得被愛。

自戀型父母對孩子心理所造成的影響很大，除了會危害心理成長，將來孩子長大後，容易有認同成癮的傾向，以下是有可能造成的影響────

1、懼怕被拋棄而總是不安

對孩子來說，父母的愛是絕對性的，不是可有可無，是攸關生存的重大問題。若父母無法給予適當的愛與認同，孩子會變得很不安，而為了得到父母溫暖的回應，就會全力以赴。然而，自戀型父母總是漠視孩子的付出與努力，只有牽涉到自己的自尊感，才會顯露出關心。孩子為了得到關愛，就會意識到必須成為「名牌小孩」，認為「普通小孩」不值得被愛，甚至會出現被拋棄的危機感，這種孩子對生活總是感到無力。

2、情感是難堪的，想要逃避

自戀型父母總是忽視孩子的情感和欲求，把自己擺在第一，這時孩子就必須扮演滿足父母欲望的角色。當孩子表達出自己的欲望，就算只是單純地說出來，也會覺得那是威脅父母的行為──若這種情況一而再的發生，在孩子心裡會造成很大的問題，孩子無法感受到自身健全與理所當然要有的情感與欲求，把自己的情感和欲求當成是威脅整個家庭的「問題」。

自戀型父母會無視，甚至嘲諷孩子的情感和欲求，例如會說出以下這些話──

「你只想到自己嗎？」 「都是你這麼懶惰，讓我們白受這麼多苦！」 「你現在是在反抗我們嗎？」 「你真是太讓我們丟臉了！」

收到這些批評時，孩子會選擇慢慢收起自己的感受，改用父母的標準來評斷所有事情。擔心自己是不是為父母、家庭帶來困擾，逃避內心的情感，覺得自己的情感和欲求會為自己、全家帶來麻煩，而努力忽視內心的感受。與其憋在心裡或說出來被父母否決，倒不如當成什麼事都沒發生過。

逃避自己的情感，會帶來毀滅性的結果。在成長過程中總是逃避情感的人，遇到事情很容易狀況外；看待自己或他人，習慣以最單純好理解的二分法思考。例如：若非好人就是壞人；不是很優秀便是毫無用處等這類方式思考。容易憑藉一個人的優點，把整件事情理想化，像是認為「那位教授的品格高尚，他說的所有話一定值得相信」，而盲目地崇拜與追隨。

因長久以來不斷壓抑自己內心的聲音，搞不清楚心裡底層的想法與欲望。即使意識到自己的欲望，也視為是「自私自利的想法」而壓抑到底。為了逃避這種讓人困擾的情緒，很容易把暴飲暴食、染上惡習當成避風港。

3、一定是我惹他們不開心

認為自己必須為他人的情緒承擔所有責任，在潛意識中當成自己的使命，而且遵行不悖。如同哈娜整天費盡心思滿足男友和課長的要求，她總是把自己的需求擺在第二，若哪天表現不盡如人意，當晚就會因害怕被拋棄而失眠。她跟男友、課長之間的關係，與自戀型父親的關係簡直如出一轍，心理的現實完全被忽略，讓內心那個父親不斷地打壓哈娜。哈娜不把問題歸咎於他人的索求無度，只責怪自己為什麼無法滿足他們，哈娜堅信「他人情緒自己有責」。

4、不相信自己的判斷

自戀型父母的子女，對自己的判斷與情感抱持懷疑，畢竟自小的角色便是要一概接受父母的情感和判斷，造成的結果就是喪失自我價值觀與決定能力。

5、在別人的期待之下行動

總是被動且缺乏行動力，長期刻意逃避自己的真實情感和欲求，根本不知道自己所要為何，總是消極地觀察他人的期待和反應後，才調整自己的方向，並無自主性。

6、覺得與人親近非常不自在

覺得跟別人親近非常不自在，而對方越重要，就覺得自己越要完美配合；擔心與他人越親近，會被侵犯與操縱，不管是什麼關係，皆很難信賴對方，不能感到安心，這都是無法從自戀型父母身上學到怎麼去信賴他人之故，因為自戀型父母總是耳提面命：「不要輕易相信別人，這是一件危險的事情。」

有這些心理特質的人，將來為人父母後，也會成為無法理解子女的自戀型父母。反之，在成長過程中有父母支持與諒解的孩子，未來即使沒有父母的幫助，也能自我滿足需求，知道怎麼維護自尊感。意即懂得滿足自身情感需求的人，將來可以為孩子帶來滿足感與信心。

自戀型父母，有哪些特徵？

以下幾種情況，是自戀型父母的特徵表現────

1、自尊感會因孩子的表現而異

孩子懼怕自己的威嚴，或孩子的表現比他人優異時，自尊感會上升。

2、強迫孩子順從權力邏輯，必須聽從自己的價值觀────

「媽媽的話永遠是對的！」

「媽媽很完美，所以你也必須這樣！」

過度介入孩子的生活。

3、無法忍受孩子脫離自己獨立────

會傳達矛盾訊息給孩子：「你必須獨立，但是將來如果你離開我，我一定會很孤單難過！」

誘發孩子不安、威脅孩子，洗腦他們外面世界有多危險。

自戀型父母帶給孩子的情緒傷害

在自戀型父母底下成長的孩子會產生的內心想法與情況────

很難察覺自己的需求和情感。 不知道自己的想法可以跟媽媽不同。 自主性完全被壓抑，成為被動的人。 在權威者前面，會感受到自己隱藏起來的憤怒。 成為強勢父母，要求子女無條件服從。 把父母角色理想化，例如：「我是全世界對孩子最好的完美媽媽。」 無法脫離完美主義和自卑感的枷鎖，例如：「我不夠完美是我的錯，真是太丟臉了。」 對自己的想法和情感沒有自信。 一個人獨處時，覺得害怕、孤單。 步入自戀型父母後塵的可能性很大。

書籍介紹

《學會勇敢的善良，不再委屈：擺脫「傷痕陰影」，擁有拒絕犧牲的勇氣，別再對不起自己》，方言文化出版

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作者：李寅洙、李武石

譯者：李靜宜

國際心理分析權威，李寅洙、李武石在書中提出「二十四項自我檢測」，你將從中了解自己的「認同成癮」程度，像是──

不善於拜託別人幫忙，擔心給人添麻煩。

因為自己搞僵氣氛而感到不安與自責。

不善拒絕別人，只因自己會感到愧疚。

不輕易表達不同看法，全因擔心對方會生氣。

害怕和他人發生衝突或對立。

無法對別人表達出自己的負面情緒。

透過檢測可得知你是哪種性格────害怕被討厭、恐懼獨處的「分離焦慮」；易因小事過度自責的「完美主義」；不善拒絕、遷就他人的「自我犧牲」；人前笑容滿面，怨氣全往肚裡吞的「過度忍怒」。針對這些「好人」性格，本書教會你該如何擺脫沉重人際壓力，做回真正自我。

Photo Credit：方言文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航