【插畫】女孩看過來，夏天穿衣顯瘦五絕招

少女阿妙

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絕招一：寬口牛仔褲

夏天穿牛仔褲大概是所有微胖女孩的夢魘吧！畢竟在下本人我就是，但！是！就算有點胖還是想要穿短褲，所以我推薦這種褲尾變寬的寬版牛仔褲！





寬口短褲的好處是，因為尾端的部分相對變寬了，所以接合的大腿看起來就會變細！意思是即使大腿寬度不變，但是褲子變寬，大腿視覺上就會看起來 hen～苗～條。

不過切記一件事：褲子記得要買厚度比較夠的，避免買過於柔軟的貼合材質，不然褲子把屁屁形狀完全顯露出來就沒意義啦～～

絕招二：寬版長袖上衣

除了短褲之外，也會想穿一下好看的上衣，只是每次興奮地穿上之後才發現.....上手臂的部分好像有點緊緊的，就算不是肉肉爆出來，但是總覺得看起來好粗呀....（抱頭）

這時候，可以試一下袖子比較寬的上衣試試看唷！





因為袖子相對寬大的關係，上手臂就不會被勒得緊緊的，也會看起來比較寬鬆，另外還可以順便將袖子拉到關節的地方，露出相對瘦的下手臂，看起來就更3:8啦（有人懂這個梗嗎？）

秘訣三：腰間襯衫

不知道有沒有人跟我一樣，即使鼓起勇氣穿了短褲出門，在路上走的時候總是忍不住照各種鏡子（包括店門口櫥窗反射...）來看自己的腿呢？

其實這種習慣是不太好的，因為看著看著就會越來越在意起來，也很難完全開心地玩耍，所以，穿上這種腰間襯衫說不定能解決你的煩惱唷！





如果你跟我一樣，每次走路都忍不住頻頻盯著自己的腿的話，腰間襯衫會是個好選擇唷！它會將一般比較容易長肉的地方都牢牢蓋住，只露出相對纖細的大腿尾端跟小腿，這樣不僅走路就不會一直看，視覺上看起來也舒服很多！

秘訣四：窄版厚材質短裙

除了短褲，有時候就是想要裝個可愛穿裙子，但是每次試穿裙子的時候都常常覺得，因為裙子飄飄的材質，當風一吹來總是將大腿勇壯的輪廓完全顯露出來....

所以！今天我想分享的是這種比較厚款的窄裙，它可以確實將屁屁好好地壓在裙子裡面唷！

比起將屁屁形狀完全勾勒出來的長褲，厚版窄裙絕對是你的好夥伴！由於本身比較窄＋厚的關係，它會發揮類似一種緊身褲的概念，將屁股牢牢地壓在裙子裡看起來就會小很多，而且因為是挺版的緣故，屁股看起來還會變翹呢！嘿嘿～

順便一提，配合高丹數（也就是比較緊身的）黑絲襪能讓腿看起來更苗條，而且也順便增加了一點點性感的元素，大家不妨可以試試看～

秘訣五：挺版洋裝

最後來分享一下可能大家最不敢嘗試的洋裝好了！

每次看到別人穿洋裝都仙氣滿點，但總不能讓瘦子們永遠獨佔仙女的寶座！微胖女孩也要仙一下，所以呢所以呢，這種挺版洋裝可能會是個好選擇唷！

跟上面的例子相同的原理，如果穿著過於飄逸柔軟的材質，身體的輪廓很容易就顯露出來，這時候可以考慮一下挺版的材質，較為堅硬的布料能把肉肉們完全遮蓋在下面，同時也能耍耍小心機的露出較為纖瘦的部分（下手臂、小腿等）讓視覺上瘦不少～

希望這些例子你們都可以實際應用看看唷！

在這裡還想要補充給大家一個觀念：自己喜歡的身材就是好身材。

雖然我這裡介紹的是符合主流審美的瘦身主義，但這不代表胖就是醜、就是相對差勁的，雖然很多人（包括我）會追求比較瘦的樣子，但不管選擇是什麼都是每個人的自由，你想要瘦就瘦，想要胖就胖，誰也沒有資格對你指指點點，甚至是嘲笑你的。

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本文經少女阿妙授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航