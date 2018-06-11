《咖啡的水科學》：具備刺激感的「氣泡水」，對身體有害嗎？

文：魚希至

氣泡水對人體的影響？怎麼製成？

氣泡水的種類不僅繁多，相關資訊也不斷湧出，幾乎到了要掀起氣泡水熱潮的地步。幾年前，氣泡水還只是流行於特定粉絲間的產品，但後來隨著養生觀念的崛起，氣泡水也隨之普及化，甚至在家庭或是大賣場都可以看到氣泡水機，讓人能直接飲用。然而氣泡水對身體是有益？或者有害？就像在研究咖啡一樣，氣泡水的功效有哪些？又是以什麼方式生成，以及氣泡水的背景等等，這些都在接下來的內容中可一窺究竟。

簡單說，所謂的氣泡水就是二氧化碳溶於其中的離子水。有種說法是人類發現了含有二氧化碳的地下水。雖說目前直接用人工方式注入二氧化碳以製成氣泡水的方法逐漸普及化，但也一起來看看市面上的氣泡水，是本就含有碳酸的礦泉水，如椒井（Cho Jung）；或是在天然礦泉水中添加了碳酸，如沛綠雅（Perrier）；又或者是將碳酸注入到水中，如特萊維（Trevi）。

儘管在歐洲國家中，已經將氣泡水視為普通的水，但在美國則認為是「個人取向食品」。歐洲把氣泡水當作一種水質，而美國則是將氣泡水視為商品，也許是因為這樣，才發展得更加商業化。

氣泡水的歷史

我們是從什麼時候開始飲用氣泡水的呢？歐洲的土壤中含有大量鈣質，地下水中也是如此，因為含有氫氧化鈣可能引發腹痛。相對來說，飲用含有碳酸的氣泡水則較為安全。由於氣泡水已經越來越普及，在歐洲買水時，可以直接說要買水（pure water）即可。

韓國忠清北道清州市清原區內秀邑椒井里的天然氣泡礦泉水極為有名。在世界礦泉水協會中，與美國Shasta、英國Napolinas並列世界三大名泉。從椒井里山泉中流出的水，比人工氣泡水更加刺鼻，且能感受到更多的碳酸，也因此這裡的居民反而希望能除去過多的碳酸。說個有趣的題外話，以McCOL這款氣泡飲打出知名度的一和公司，據說也是因為在附近蓋了工廠，利用這裡的水質生產出氣泡飲的。

具備刺激感的「氣泡水」，對身體有害嗎？

相較其他飲料，氣泡水既沒有糖分也沒有咖啡因等添加物，醫學上也沒有任何有益身體健康的功效。有人說因為碳酸是酸，所以會有溶解牙齒與骨頭的鈣及分解膽固醇的副作用，但其實氣泡水中的碳酸含量極少量，可以說是不會造成任何「正面影響」或「負面影響」。下面就用問答的方式，一起來看看充斥在生活中的資訊是否為事實。

Q1.用氣泡水洗臉對身體有益？

A：雖然有人說用pH值介於4.5～5.5、帶有弱酸性的氣泡水洗臉時，有助於清除臉上代謝廢物，還能增加皮膚彈力，但那只是因為肌膚一時緊繃，而有短暫的按摩效果，就醫學角度而言，並無太大差異。

Q2.氣泡水能促進消化？

A：當二氧化碳隨著打嗝排出時，感覺好像減少了脹氣感，但只是短暫的現象，與消化無關。如果因為這種誤解而不斷飲用氣泡水的話，反而易造成胃食道逆流及腹痛。但若是孕婦害喜嚴重時，可拿來做漱口之用。

Q3.氣泡水能減肥？

A：氣泡水的二氧化碳只是會讓人容易產生飽足感，並壓抑肚子餓的感覺，但氣泡水本身並無能分解體脂肪或促進新陳代謝作用的成分。只是因為會給人飽足感所以能夠調節進食量。

Q4.氣泡水有助減少便祕？

A：對腸胃蠕動沒什麼影響，但如果是大腸激躁症患者應該避免飲用。

Q5.氣泡水混酒喝的話，就不會宿醉？

A：碳酸會促進酒精的吸收，因而會增加肝的負擔，也就是說，如果飲酒過量，反而會使宿醉情形更嚴重。

Q6.氣泡水的礦物質含量豐富？

A：若是飲用天然氣泡水，那麼就是在攝取礦物質，但若是氣泡水機的氣泡水，其礦物質含量則很低。

日常生活中，氣泡水的用途廣泛？ 煮飯時，有助於提高米飯的黏性及光澤；在炸東西或煎東西的麵粉中加入氣泡水時，食物吃起來會更佳Q彈、酥脆；煮肉時，更能使肉質加倍鮮嫩，同時也能降低海鮮的腥味。

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書籍介紹

《咖啡的水科學：萃取原理、水質檢測與參數調整，全面揭露咖啡風味之謎》，方言文化出版

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作者：魚希至

譯者：謝雅玉

本書以咖啡與水的感官特性研究結果為基礎，逐一說明水對咖啡的重要性、水和礦物質所扮演的角色、水的物理化學特性，以及水在飲品及料理界被視為重要環節的原因，剖析水質如何左右咖啡風味之謎，像是——

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Photo Credit：方言文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航