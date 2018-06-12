PTSD的精神創傷：恐怖就像「美」一樣，只存在於觀察者的眼中

文：大衛・J・莫里斯（David J. Morris）

對於那些心理受傷的人們而言，他們回到正常世界，等於就是回到了這種懷疑和敵意之中，基本上讓他們處在一種社會孤立狀態。VA的一個研究小組總結了二十五年來的研究：「創傷後症狀最主要的要素就是受創的人是否得到社會的支持。的確，得到社會支持是最重要的因素，能避免創傷個體罹患PTSD。」

治療師喜歡討論「t」創傷和「T」創傷。t創傷就正式詞義而言並非創傷，然而它們又是一種壓力來源，足以改變你的時間知覺並且震撼好幾天，就像在午夜時被一隻覓食的熊吵醒。這隻熊來了之後，你就無法在營地安心睡覺了，哪怕是最小的聲響，比如樹枝折斷的聲音，都會讓你心跳加速。依此來說，t創傷，或者說危險，使得你大腦的守衛——杏仁核（amygdala）出錯。杏仁核是一塊杏仁狀的組織，用於處理當下的威脅（「杏仁」的希臘語就是「amygdale」）；以後當你遇到相似的情況——相似的外觀或相似的氣味，杏仁核就會讓你想起第一次遇到的熊。很多細節在當時可能被忽略了，卻成了臨床專業人員口中的誘發點，你很可能就在那一晚無法好好入睡。

t創傷彷彿在大腦中開了一間商店，改變了你對那些能使自己回想起熊的一切事物的反應，創造了某種情緒標籤。這種標籤積累到一定程度之後，你就會出問題。當t被觸發時，杏仁核就會啟動一系列極其複雜的機制，使得你心跳加速、血管收縮，腎上腺分泌腎上腺素和皮質醇，這是兩種強效壓力荷爾蒙。表面上，這個過程經常被心理學家描述為「對抗、逃跑、僵住」的其中之一。

t創傷發生的時候，你的智商會下降到猩猩的程度，而身體會選擇這三種行為中的一種，之後你的大腦可能才察覺到底發生了什麼。時間膨脹了，事情自動地發生，而你注意到了之前看不到的東西。你作出了反應，但沒有思考。

《西線無戰事》（All Quiet on the Western Front）的作者埃希・瑪利亞・雷馬克（Erich Maria Remarque）極其精確地描述了這種情況——在他那個年代，只有少數科學家才懂得關於杏仁核的知識：

在炮彈打過來，嗖嗖地發出第一聲時，我們身體的一部分就回到一千年前。我們身上所覺醒的動物本能引導並保護自己。這並非有意識的，這種本能比起意識，速度更快、更為確定、更為可靠。我們對此無法解釋。一個人走著，沒有留心也沒有注意，突然間，他趴到了地上，一陣彈片從他上空飛過，而他毫髮無傷。然而他不記得自己聽到了彈片飛來的聲音，也不記得讓自己趴下的念頭。但他沒有拋棄自己的本能，否則他現在已經成了一堆爛肉。正是這個異常，亦即我們的預見推著我們趴到地上，並救了我們，而我們對整個過程一無所知。

當然，雷馬克並沒有在這個案例中準確地描述「t」創傷。他所描繪的只是一次炮火攻擊，只是人們在戰爭中發現的各種刺激之一，在這個例子中，一切都好，沒人受傷，沒人陣亡，也沒有人被拳打腳踢。然而經過長年累月的積累，這種t事件也會變成完全不同的東西。

而T創傷可以摧毀心靈。T創傷關乎瘋狂、長期失眠、幻覺。T創傷不只是在短時間內損傷杏仁核，其實是讓它超載，以一種可預見的方式損壞它的反應能力，讓它變得像一個壞掉的溫度控制裝置。

倘若我們想像t創傷是身體中的一間商店，那麼T創傷就像是開滿整條街的跨國連鎖商店、大賣場，其中每一間都有看不見的員工整日工作，從不休息。假以時日，這些店鋪就會把社區裡的其他東西擠出去。患有慢性、長期PTSD的人們常常被描述得像是擁有多重人格，似乎創傷已經分裂了他們的心靈，又給這些碎片建立了獨立的身分。以某種說法而言，這就是衍生效應。性侵、生理攻擊、飛機失事、軍事戰爭、自然災難——颶風、地震、海嘯、龍捲風，這些都是T創傷事件。這些創傷的顯著部分就是讓你感到無助、感到被壓垮了。當抵抗和逃離恐怖變得不可能，意識就會傾向於碎片化並散亂。好似心靈為了有效地處理自身滅亡的景象，不得不把意識切割成更小的碎片，以便能易於管理。這種碎片化或是某種情況下的解離，都發生在恐懼最大的時刻，它們都會對之後的生活產生巨大的影響。

恐怖就像「美」一樣，只存在於觀察者的眼中。假設一位女性面對一個重達三百磅的攻擊者，如果這位很可能會變成性侵受害者的女性回想起自己上過的柔術課程，相較起去上彼拉提斯課程的朋友，她會比較沒那麼無助。事實上，我們對控制感的知覺會決定一個人產生有害創傷反應的可能性。這種對於個人困境的高度主觀感受創造了一種奇特的並存。

一般說來，在戰鬥部隊中，每次物理傷亡都會造成一次精神創傷。在1973年的10月戰爭（Yom Kippur War）中，大多數的以色列前線部隊都符合這個比例。然而奇怪的是，以色列後勤部隊暴露在更低的危險之下，但每次物理傷亡會造成三次精神創傷。

重大創傷既是死亡，又是重生，是一種意識的消亡，另一種意識的開始。正如任何一位倖存者能告訴你的，受到性侵或重創的那一天不僅僅是某段生命章節的結束，比方說青春期或單身期，而是他們過去身分的消亡，某種新的未知身分的誕生。受到創傷之後，心靈的運作完全不同了，身體也在某種程度上改變了，以至於需要一種全新的理解。這時，就像人們會在人生故事的轉捩點時走入心理治療或者反思，那些日子也就是成長的關鍵時刻、圖騰般的時刻，這些時刻似乎不僅僅包含著新生活的某些祕密成分，也包含了這個世界的關鍵之處。

戈馬克・麥卡錫在他的經典小說《穿越》（The Crossing）裡描繪了一位心靈飽受糾纏的倖存者，他寫道：

在重大災難中，人們倖免於難，總會感到其幸運源於造化—上帝之手。這人再次看看自己身上有什麼可能已被遺忘。許久之前，他曾脫穎於普羅萬眾之中，如今他求的正是為何自己能再次獲得青睞。為何？你不會覺得每次都會走運，因為並非如此。倖免之後，前人和後代都與他天各一方。他孑然一身，對平凡生活的渴求已化為夢幻泡影。他已是無根之木，也再無新芽。

即使被破壞，創傷也依然存在。數不清的日期都可能變成一種詛咒，因為它們反覆出現，不僅在心靈中，也在日曆上出現。這些數字是非時間性的，比如9/11和7/7（7/7是2005年發生於倫敦的恐怖攻擊）。

西方倖存者對這些事件使用的語言如此一致，以至於形成了某種律法。這種律法令人驚嘆地透露出關於重生和復活的宗教意象如何依舊主宰著人類的想像力。

一戰老兵馬克思・普羅曼（Max Plowman）如此描述從前線出發時的感受：「離開戰壕真是不可思議，那種感覺就像是重生。」河內希爾頓的倖存者迪克・坦格曼（Dick Tangeman）在菲律賓的克拉克空軍基地（Clark Air Base）與家人重逢，他為那些「歡迎我們回家、見證我們重生的好人們的溫暖及真誠」而感動不已。艾莉絲・希柏德對於被性侵之後回到父母家的那段描述，似乎就是對《哥林多前書》（First Corinthians）的回應：「我的生命已經結束，我的生命才剛剛開始。」（有趣的是，以非西方人的視角來觀察時，重生的主題意味又有微妙的不同。2004年斯里蘭卡〔Sri Lanka〕大海嘯中，一位印度倖存者說她在災難之後感到喜悅，因為這絕對意味著她在來生會得到獎賞。）

隨著我與PTSD群體的交流越來越深，也習以為常地聽到他們把這些日期視為「倖存日」或「重生日」。在2010 年3月25日，專業登山家史帝夫・豪斯（Steve House）在攀登加拿大西部一萬一千六百英尺的高峰—聖殿山（Mount Temple）時，從八十英尺的高處掉落，摔碎了骨盆和六根肋骨，後來他卻將這件事描述為一種「重生」。直到今天，豪斯和妻子伊娃（Eva）都將這一天視為生命中的特殊日子。他仍然到處登山，並有種與自然和諧共處的強烈意識，他覺得在每年3月25日，自己都會變得對環境極其敏感，彷彿宇宙以某種方式在觀察他。

在「重生的三週年紀念日」，他在部落格上寫道：「在我去加拿大慶祝事故之後的三週年紀念日時，我相當清楚地意識到，如何去登山，與『阿爾卑斯教練』（豪斯在事故之後建立的一個登山訓練組織）的夥伴分享經驗。天氣預報似乎是個好兆頭，代表我們在做正確的事情。」

創傷所構成的死亡和重生並不會同時發生，儘管我們很熟悉這個順序。我們能在瞬間瞥見死亡，但那一瞬間之後的發展，可能會持續幾年，甚至是幾十年。我的一個朋友曾經在年輕的時候遭到性侵，她說她完全失去了被性侵之後的那五年。她在外遊蕩多年，在國外做過雜七雜八的工作，之後才回到美國，得到了某些領悟。

這種重生並非是線性的過程。羅伯特・史托羅樓描述，對於倖存者而言，時間總是有種循環的特點：生活向前發展，然而我們總是會不斷地與失去的記憶相遇，發現這些記憶在情境中的痕跡與過往並不相連。在某些情況下，可以把生活想像成一系列的重生，而非單一一次，就像最初的事件還有新的面貌尚待顯露。

科學支持這種重生的觀點。在經歷創傷之後，身體會被鎖定在一種長期警惕的狀態，對每一種可能帶來威脅的刺激都高度警覺。這種慢性發作的狀態是創傷後壓力症候群的一種主要症狀；受害者很容易受到驚嚇、急躁易怒，而且睡眠狀況很糟。事實上，在一戰期間，那些最初探究戰爭創傷根源的精神科醫師，其中一部分人認為戰後心理疾病的基礎就在於自律神經系統的這種慢性變化。這個神經系統可以被我們的守衛—你可以將之想像成一隻凶狠的、朝著每個路人狂叫的鬥牛犬——所啟動。

在探討老兵的睡眠模式的最新研究中，驗證了這種最初印象。簡單地說，長期暴露在創傷事件中的人的睡眠狀況完全不同。正如精神科教授茱蒂絲・赫曼（Judith Herman）在其著作《從創傷到復原》（Trauma and Recovery）中解釋的：「比起普通人來說，罹患創傷後壓力症候群的人要花更長的時間入睡，他們對噪音更為敏感，在夜間會更頻繁地醒來。因此，創傷事件似乎更新了人類的神經系統。」

受創的人們時常感覺破碎，他們的神經系統活在過去，但身體的其他部分卻活在當下。這種暫時的迷失感如此強烈，以至於很難僅僅將之描述為「記憶」（當你心跳加速，眼睛開始搜索鳳凰城市中心屋頂上的狙擊手，難道這種感覺真的和你回想到高中畢業的感覺一樣？）。換言之，如果在某種化學標準上，你的身體還留在伊拉克，那難道僅僅只是一種記憶？詩人羅伯特・格雷夫斯（Robert Graves）詳述了他是如何在文明社會依然表現得像是在一戰的戰壕中：「我的心靈和神經依然像是在戰爭中。炮彈常常在午夜飛到我床上，即便南茜（Nancy）與我一起經歷這些。白天看到的陌生人都像是那些被殺害的戰友的面孔。」為了過得快樂，遇到這種情況時，在當下，人們也必須不得不享受生活。在最糟糕的情況下，創傷幾乎不但能完全摧毀一個人的時間感，也能摧毀一種非常

西方化的時間觀念—一種線性時間觀，從一分鐘走到下一分鐘，不斷繼續。

對於某些人而言，一個創傷事件是如此強烈，以至於有了一種催眠的力量。到底該如何準確定義催眠，不是此處要討論的，然而這種催眠效果似乎適用於所有類型的重大事件。在某種程度上，我們所謂的創傷後壓力症狀只是一種心理原理的延伸，它對於每一個對此反映的人都很明顯：我們的傷痛定義了我們。

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書籍介紹

本文摘錄自《凝視創傷：不是每一種傷痛，都能被看見》，三采出版

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作者：大衛・J・莫里斯（David J. Morris）

譯者：吳張彰

幾千年來，有一種疾病從未受到承認；在人類歷史的多數時候，有一種痛苦都是無人所知。那就是PTSD，創傷後壓力症候群（Post-traumatic stress disorder），一個直到近代才為社會大眾熟悉，如今已經遍及世界的精神疾病。



我們常常看到各種媒體報導描述，世界各處都有人深受其害，還有大量的文學、影劇以PTSD為主題，然而如同許多的精神疾病一樣，到底什麼是PTSD？誰會罹患PTSD？

為何海嘯、颶風、地震帶來的傷害較小，倖存者罹患PTSD的機率更低？為何人為創傷或人際暴力，例如性侵、戰爭、家暴，犯罪者是越熟悉越親密的人，創傷的程度就越高？



作者大衛・J・莫里斯，前美國海軍陸戰隊中尉，2004年曾在伊拉克擔任戰地記者，也因此罹患PTSD；他以自身實際經歷PTSD治療、參與三項PTSD研究，並且走訪美國三間歷史博物館，採訪大量的研究者們，嘗試從醫學、歷史、文學、文化等不同領域去探索「創傷」，了解它帶來的餘波與各個階段，從而在喪失與苦痛中找出生命的答案——

思考PTSD的方式有很多種。然而其中最重要的一點，就藏在第一個字母「P」。解離、麻木、覺察，這一切都只能發生在「後來」（post）。在事件發生之後，我們才會驚訝地發現，我們已經不是從前的自己了。承認創傷的存在，接受這個世界上有很多事情可以摧毀我們，才能開始尋找發生的這一切的意義。

Photo Credit: 三采出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航