為什麼藍綠的謊言跟詐騙集團一樣，對年輕人逐漸失效？

2014年太陽花學運，能讓國民黨重創的原因，很多人都知道，就是年輕人的覺醒。

年輕人的覺醒為什麼能夠重創國民黨？因為過去國民黨的選舉模式，都是單向對選民發放他的說法、主張。很多國民黨候選人他在台上、電視上、廣告上單方面投放他的說法，比如國民黨可能會說，台灣會民主是國民黨的功勞，台灣經濟會好，是國民黨的功勞，國民黨的某某候選人蓋了哪一條馬路，修了哪一條橋，都是他們的功勞。

在過去年輕人對選舉冷漠的時候，很少有人會跳出來做驗證的工作，所以在過去我們看到的是藍綠的對罵，口水的對噴。

「國民黨對民主有貢獻」

『你放屁，如果不是陳菊坐牢，哪來的民主』

「我們國民黨修了哪ㄧ個橋，要感激我們國民黨」

『你放屁，那一座橋國民黨修了一半馬馬虎虎，是後面有我們民進黨才能做的圓滿』

「你放屁」

『你才放屁』

好的，讓我們跳過這一段臭不可聞的屁史，我想，這應該能勾勒出藍綠互噴的年代。

擊敗黨國謊言的關鍵，是年輕人學會了辯證真實

太陽花學運讓年輕人「插手」政治以後，針對國民黨的謊言，年輕人的方式就是善用Google，國民黨講一個謊言，年輕人就能馬上把前因後果全都Google出來。

很多國民黨的中高年齡層信徒，往往都是片面單方面接受資訊，到了網路上要跟年輕人辯論，根本辯論不來，他明明可能聽唐湘龍講話口沫橫飛，覺得頭頭是道，結果到了網路上想把唐湘龍那一套搬出來講，哪知道年輕人直接一句一句查證，你說1980年國民黨怎樣怎樣，我還沒聽你講完就直接估狗1980年，馬上把當時的新聞跟分析，還有前因後果拉出來。

年輕人知道，要找事實真相，要反覆使用不同的關鍵字，不同的過濾條件，如果有需要引經據典，就上政府網站把公開的歷年數字，真實的抓下來探討。然而那些高年齡層的老人，對於網路的使用上缺乏想像力，很多人都不知道如何找新聞，那些名嘴唬爛了什麼東西，他信以為真，原樣照搬出來，卻不知道他們坐在攝影棚裡面，對手都不會像一般人絲毫不給情面，名嘴們多半客客氣氣的讓你把話講完，唬爛完，就算反駁，都不會用年輕人這種即時搜尋的方式，即時跟你難堪。

電視台做節目錄節目，求的是財，不是真理，這點觀眾總是搞不清楚。

這些觀眾總會把名嘴的那一套照搬出來講，三槍兩砲被轟到對穿之後還覺得十分委屈，心想：「今天是我口才不好，要是唐湘龍來一定不是這樣。」不好意思，這些鏡頭前面義正辭嚴的名嘴，到了網路跟年輕人辯論，一樣要被轟到對穿。

如今的民進黨，也要步上國民黨的後塵

時間到了2018年，民進黨要面臨的一樣是這個危機。

我們可以發現，網路上那些反柯文哲的支持者，你點他的頭像去看，一個個幾乎都是中高年齡層的老人，當年的國民黨的狀況，如今發生在民進黨身上了。那些支持民進黨的老人，當初在反國民黨的時候，他們資訊的來源跟國民黨一樣，還是看政論節目的名嘴，其實很多老人都以為他們很聰明，他們會去看藍的政論節目，也看綠的政論節目，然後他們以為這樣就可以從中分辨出真理。

我必須嘆一口氣說，為什麼詐騙集團專騙老人，不是沒有原因的，你看詐騙集團要騙年輕人，難度不是一點半點，但是一堆老人被詐騙集團騙，到了銀行要匯款，警察要阻止他他還不相信。

「別阻止我匯款救我兒子，我兒子要是有三長兩短，我就跟你拼了」

唉，該說什麼呢？現在這些老人當起柯黑，也是一樣的邏輯，「別想蒙騙我們，我們看得十分清楚，別阻止我們愛台灣，我們老人就是要守護台灣，柯文哲就是會賣台，台灣要是有甚麼三長兩短，我們跟你們拼了，我們就是要守護台灣！」

這些支持民進黨的老人在思考能力不足的情況下，就跟那些相信國民黨的老人一樣，認為那些深綠名嘴、電台甚麼的說的都是真理，當這些深綠老人到了網路上要噴柯文哲，可以注意他們的話語跟理由都是類似的東西，翻來翻去都是差不多的理由，其實他們在電視上，都已經深深受到那些名嘴的蠱惑，自以為是真理，問題是講起柯文哲沒政績，年輕人直接跟你估狗，直接列出民進黨歷任人物，三槍兩砲直接把你轟到對穿，這些老人支持者心中大幹：「我是口才不好才被你轟到對穿，如果是周玉蔻來...」

不好意思，我個人自認啦，來的不管是鍾甚麼晃、周甚麼蔻、我通通都有辦法把你轟到對穿，我保證有辦法毫不留情面的，把這些名嘴轟到啞口無言，你屁一句，我就估狗驗證，你只要說錯，轟到你飛上西天，你還要說柯文哲沒做到100分，我一樣列出其他民進黨的執政人物，把沒100分的通通列出來，照樣把你轟到對穿。

這些名嘴，只不過是在螢幕上受保護，過濾來賓，大家讓他們，真的要把這些人轟到對穿，太多年輕人做的到，也早就在年輕人之間成功做到，更不要說YouTube也有「打臉名嘴」系列，這些名嘴敢去對這些東西辯駁嗎？看看為什麼這麼多年輕人支持柯文哲？因為這些名嘴在年輕人的心目中，早就千瘡百孔，根本不值一提，不屑一顧。

名嘴們是為了賺錢，每天柯黑柯黑的噴，一個月可以賺個4、50萬，一年下來爽到翻天，划算的很，但你民進黨真以為這裡面有甚麼賺頭嗎？當柯黑跟柯粉對沖，火車對撞的時候，受傷最大的絕對不是柯文哲，柯文哲就算選不上台北市長，也無關緊要，可是民進黨的根本卻會被動搖。如果真的要斷根，真的要與年輕世代絕裂，我想年輕人也不是沒有這個覺悟，也不是真的只有民進黨這一個選擇，就像是柯文哲的名言一樣：「垃圾不分藍綠」。

所以這裏我們可以看到民進黨最大的危機，那就是世代斷層。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航