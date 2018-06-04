有工會在就拒絕勞檢？桃園市勞動局竟讓華航「擇期再檢」

桃園市勞動局今（4）日突襲勞檢華航的桃園辦公室，但華航資方表示，因為「桃園市空服員職業工會」（以下簡稱「桃空職工」）在場，拒絕配合勞檢，而勞檢員最後竟決定，「擇日再邀請勞資雙方到市政府勞檢。」桃空職工秘書長鄭雅菱質疑，「這樣事先告知要檢查的項目，到底可以檢查出多少真實狀況？」

華航2017年8月開始，以「觀感不佳」為由，禁止空服員收餐時戴手套，桃空職工認為此舉違反《職業衛生安全法》，近日，同時針對華航桃園市辦公室和高雄市辦公室申請勞檢。經過5月28日，全台各產職業工會聚集勞動部前抗議，要求讓展職業工會陪同勞檢後，桃空職工第一次接到陪同勞檢的通知。

桃空職工在臉書粉絲專頁上表示，桃空職工秘書長鄭雅菱今早接到勞檢通知後，在資方人員引導下，與勞檢員依規定辦好會客證、進入會議室。

勞檢員要求資方提供衛生安全相關資料，正當資方調閱資料，鄭雅菱與華航企業工會副秘書長黃慧甄共同向勞檢員進行說明時，資方人員突然闖進辦公室，打斷勞檢，並質問，「勞檢員為何沒有通知我們，就把『外部工會』的人帶進辦公室？」

勞檢員當場解釋，過往勞檢雖然不一定會通知產職業工會，但隨著勞動部解釋放寬，各縣市政府陸續開放產職業工會陪檢，桃園市政府也打算跟進。且勞檢員強調，「今天來到現場時已告知資方，今天勞檢會有職業工會到場陪同。」

但是華航資方強調，只要「外部工會」的人在，就沒有辦法配合勞檢，甚至請鄭雅菱離開。資方與勞檢員僵持不下，最後，勞檢員請示上級後，竟表示「改為近日內通知勞資雙方到市政府進行勞檢」。

桃園市勞動局事後受訪表示，針對今日華航勞檢一事無法多做說明，但「改期」、「到（市政）府勞檢」是各地方勞檢員「常見的程序」，如果突襲勞檢時，主管不在或資料無法備齊，都會改成「擇日通知雙方到府勞檢」。

但鄭雅菱批評，「勞檢重點就是突襲，才能避免資方準備好，做假資料。事先告知要檢查的項目了，到底可以檢查出多少真實狀況？今天桃園市政府好像拿華航這樣強硬的態度沒有辦法。」

鄭雅菱也表示，5月29日，高雄市勞工局前往華航高雄市辦公室勞檢，就在桃空職工成員的陪同下，檢查出華航確實違反法令，禁止空服員送餐帶手套，並要求華航與勞工協商，限期改善。

根據《勞動檢查法》，如果受檢公司如果無故阻撓、拒絕勞檢，可處3萬～15萬罰鍰。《勞動檢查法》22條也規定，勞檢員進行勞檢時，必須告知雇主及工會，《勞動檢查法》23條也明訂，如有必要，勞檢員可以邀請相關團體或專家陪同勞檢，事業單位不可拒絕，但是《勞檢法》並沒有針對22條和23條訂定罰則。

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核稿編輯：楊之瑜