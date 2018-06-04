年輕人坦言「對六四無感覺」，或許是件好事

面對坦率的年輕人，上一代不應大加譴責

時局氣氛如何，往往影響社會人心，今年跨世代議論1989年「六四事件」轉趨溫和，不過是一年之差，現在更多大學生、年輕人直接說「對六四無感」，總之無感就是無感，沒那麼多特別理由可說，不像去年般較強調「去六四集會」與「本土社運」有衝突，甚至連辯論的意欲也非常低，索性完全不理會「六四」的學生們大有人在。

在這樣的氣氛底下，另一邊，香港眾志派員到街上與初中生進行訪問，希望進一步了解年輕人對六四的看法，事後爆出誤會。

人們一度以為受訪那位女學生說：

（照片中）那坦克車「輾過」擋在前面的人，覺得北京的清場手法「OK」。

之後，經過「豬心記者」的重新訪談，才知道那位女學生接受街訪時，無法從零碎又簡短的對話之中知道何謂「六四事件」，連照片裏站在坦克車面前的人是好是壞，也不知道，更不知道當年的慘況，一心想急步離開不欲回應，便敷衍答「覺得OK」便離去。香港眾志不久前發布聲明，解釋造成誤解的原因；相信他們並非出於惡意，純為了嘲弄年輕人的無知。

其實，不管是大學生漸趨無感，抑或是初中生有所不知，都不必大加譴責。過往幾年六四事件的世代激辯和爭執，主要是出於部分惡意批評，主動提出極端的理由，批評出席集會的人，呼籲乃至向他人施壓，務求一同拒絕出席。現在的討論有別於昔。

今年是人們心態較為真實的一年，年輕人不那麼刻意否定「六四事件」的真實性，坦率表達一整代人的情感，跟上一代截然不同，無法盛載同等程度的道德感。

即使總有些老一輩無法接受新一代這些說法，但請平靜地撫心自問，他們直率表達「無感」，反而是件好事；始終，總比他們純粹為了宣洩一些壓抑或不安，選取似是而非的理由、東拉西扯、顧左右而言他，旨為跟老一輩大肆激辯來得好，這一點是毫無疑問題的。至於「有心人」思考往後如何提升新一代理解六四事件的意義，重拾應有的道德感，這可以區分層次來看待，改變也要建基於掌握人們「真實的態度」，不能一廂情願。

美國人在六四事件之後，對中國從「有好感」變成「反感」

別說年輕人對六四事件的看法，假如進行系統的調查評估，相信新一代對「民主自由」的認知或看法，不同年齡群組的心態和說法，也有相當大的差異，背後涉及一整代人接受的教育，及公民社會的自由度、活躍度、生活方式有關；正如陶君行與年輕人談六四期間，也提到看六四事件可抽離國族身份，以民主自由的追求作為切入點，不過，即使談民主自由的理解和反應，世代極可能還是有莫大差異。

再者，一些歷史大事發生後，人們的言行隨時間「轉化、淡化」亦非難以理解的事。

回顧起來，假如以全美國對「六四事件」的反應來看，二十多年前後有頗大對比。當年美國人對「六四事件」反應之激烈，也遠遠超出白宮內一些政客的想像。

如邁克爾．曼德爾巴（Michael Mandelbaum）根據〈Same Bed, Different Dreams: Managing U.S.‐China Relations〉記錄，提到美國在1989年2月的全國民調，顯示有72%的美國人對中國有好感，不出六個月之後，民意出現大逆轉，有58%的美國人對中國反感。同年，美國眾議院大比數通過法案（參議院一致贊成），允許數萬名中國留學生簽證到期亦不用離境；翌年，美國眾議院通過議案，在續發給中國「最惠國」貿易待遇之前，總統須確認中國在人權表現上有改善，結合了經貿手段回應六四事件，稱不上溫和回應、輕輕帶過。

最近川普總統向中國發起貿易戰，其理由已完全跟六四事件無關；另外，近日美國國會有兩位議員發表聲明，亦相對溫和地要求：「北京政府容許在公開場合和網上討論六四事件，以及交代當年軍方的行動，並無條件釋放因為悼念六四而被監禁或拘留的人士。」

當年美國全國感到震動的情緒，亦轉化成今天一種溫和、持續的零星控訴。

可見，無論時間和地域，由近至遠，不同身份背景的人，不可能像部分人士所「期望」那樣，以一致的理智或高昂的情感，延續著對六四事件的關注度。香港的年輕世代雖然鄰近中國，可是他們絕大部分都是土生土長的香港人，成長環境（被科技品包圍）與近年的生活困擾，對不同事的情感、關懷度、身份認同，確實不可與上一輩同日而語。有部分年輕人可能對「馬尼拉人質事件」比「六四事件」的印象深刻更多。

倒是，我們在理解事情與人心的變化之餘，同時應看到另一面。

下一代如何看待「真實、事實」，或比爭議有多少情感更重要

中國二十多年來，一度把「六四事件」從定性為「動亂」、「暴亂」，後來改為「政治風波」，然而，還是禁制「舉國上下」討論六四事件，視它為政治禁忌，進行各種輿論監控。中國愈是視之為禁忌，愈顯得當日鎮壓的行為理虧，否則，大可任由國民議論真假對錯。

換言之，儘管六四事件隨時間轉化或淡化，對香港不同世代的感受和意義不同，還是有種「當下」橫跨世代和時間的一般意義，這種一般意義就是「真實」，當「真實」的歷史事件成為中國的禁忌，在香港此地不應該漸漸被遺忘及成為禁忌，這並非僅指是背後的道德指控，更是歷史的「真實」性：

重視真實、符合事實的認知，本身就是一個公民社會的重要價值。

我們無法接受香港日後的基建工程「造假」，由上而下充斥失實的資訊和言論，同樣，我們亦無法接受那些違反事實的「中國禁忌」，有一日全數、徹底成為了「香港禁忌」。

或者，未來我們除了理解、承認世代情感的差異之外，更應多聚焦我們有多重視「事實、真實的歷史」，若無法堅守這樣的精神或態度，到最後波及的未必只有「港人如何看六四事件」等問題。

可能有朝一日，本地教科書持續遭篡改、扭曲，香港的真實歷史不斷消逝，屆時下一代、下下一代，再沒有重視真實又理智的香港公民，為我們把重要的東西延存下來。今日我們如何看待六四事件，就是時代給香港人一個重大考驗。

核稿編輯：歐嘉俊