我的右手手腕，有兩道淺淺的小疤痕，有點似割脈的傷疤，但不是，這傷口有點粗糙不規則，非刀鋒所傷。

二十九年了。

我記得，那年六月四日傍晚，地點是中環。

我是一個大學新聞系學生，六月實習期剛開始，我在電視台新聞部實習才兩三天，是初出茅蘆的「菜鳥」。那一夜，我被調配跟隨直播攝影隊到中環採訪。

只見地面滿是黑衣人，很擠迫；攝影師說，要趕忙找高位拍攝全景及以訊號傳送新聞片段。我們環顧四周，唯一高點，就只有匯豐銀行總行門前的電車站上蓋。

車站上蓋頗高，我們只備短梯，如何爬上去？不管了，我站在短梯上，雙手按着車站頂，用盡死力「引體上升」，總算佔領了制高點，看清楚四周環境。

1989年5月，天安門廣場數十萬平民、學生集會，爭取民主，期後演變成六四事件。photo credit: Reuters/達志影像

電車站頂極目盡處，前後左右都是黑壓壓的人群，他們都穿着黑衣，四方八面湧來，哀傷而悲憤，抗議血腥鎮壓、軍隊屠城。人群洪流不息，這夜，正是六四黑色大遊行。

一百萬人？那一夜，再無人認真去關注人數。

過了好一會，我才發現自己手腕在淌血，大概是車站上蓋邊緣太鋒利割破了。

六四那一夜，凝望着黑色之海，目睹歷史在眼前流動，我無暇清理傷口；好些年後發現，這道疤痕，從未消退。

當夜，我不知道世界會否改變，但我最少知道自己已經改變，自此，我離不開新聞傳媒行業。

接下來很多年，以記者身分，近距離目睹專制的殘酷嘴臉、人們打倒昨日之我的變臉奉迎，汰強留弱順服者生存的新時代，給我深刻啟蒙，那是後話。

快三十年了，那年那天，我相信每個經歷過的香港人，都可以告訴你一個故事。

本文原刊於明報專欄《2047夜》，此為加長版，獲授權轉載。

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