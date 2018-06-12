《婆媳學問大》：婆婆幫忙帶孫子，該收保母費嗎？

文：黃越綏

幫忙帶孫子，也要徵收保母費嗎？

通常會讓長輩帶孫子，不外乎兩個原因：一、不放心陌生人帶自己的孩子，二、希望能節省保母費，自己的父母不會太計較金錢。曾經聽說過妻子嫌先生給公婆的保母費太多，而離婚收場的。但是本著「親人沒有義務幫你帶小孩」，千萬別把長輩的付出當做是理所當然。政府現在有很多福利措施，在新時代為人父母時，莫忘了多做功課，申請政府提出的「親屬保母托育補助」，也許在給父母托育費時，就不會這麼掙扎了。

又不是跟政府單位或商業機構在做交易，哪來徵收保母費用的措施？說到底，徵收的動作有硬性強迫的含義在內。



婆婆幫忙帶孫子完全是以情感為出發點，就像前面文章中說的，多少的婆婆縱使把孫子從小一手養大帶大，但他們也未必會懂得感謝和回饋，但相信婆婆也會以祖孫情深而不介意的。

雖然有親人之間談錢就傷感情之說，但若只一味地消耗對方真摯的感情，卻從來不想要付任何代價的話，久了可能也會在無形中深深傷害彼此的感情。

假如兒子和媳婦會主動請婆婆伸出援手替他們帶孩子，其實最大的考量因素多半是基於婆婆是家人，而且帶的又是自己的孫子，因此對兒媳而言，婆婆當然是首選的託付對象，可以信任也比較安全和可靠。

大部分的婆婆在接受請託，幫忙帶小孩子的時候，通常是不會主動開口提起「該不該」或「要不要」收取托育保母費的尷尬議題，因為長輩盼望的就是兒子娶媳婦後，能夠趕快完成傳宗接代的使命。加上現在有很多夫妻結婚以後不是生不出小孩，而必須透過人工受孕或代理孕母的手段，又或者想多過幾年夫妻的二人新生活，而不想馬上生小孩。

因此，如果婆婆知道媳婦懷孕又安全產下孫子，不論生男生女，十之八九的婆婆都是興奮不已，不但四處宣揚通報，喜氣洋洋的氣氛還圍繞著她持久不退。

甚至有些婆婆心裡還會忐忑不安，害怕或擔心媳婦不會讓她帶孫子，帶孫子的角色改由娘家的母親取代，因為對媳婦而言，由娘家的母親來帶孩子，心理層面上會更安全和自在。

像這一類的婆婆不要說是徵收保母費，就是要叫她掏腰包自己出錢來養孫子，也可能都在所不惜，所以她帶孫子的目的並不是為了要收保母費。

尤其千萬不要小看了婆婆媽媽們周旋在三姑六婆間的人際關係，通常都會比年輕兒媳們所交往的層面更廣更深，也更綿密，因此在這種大家都有子孫，且不能免俗一定會打聽的情況下，總是會被問起兒媳們有沒有補貼保母費用，並且也可順勢打聽一下別人家的行情，供自己參考。

映雪給婆婆的保母費

映雪（化名）娘家的大嫂生下小孩後，由映雪的母親親自帶，因為她是小姑身直到自己生了小孩以後，她才偷偷地問母親，大嫂是否有給付她保母費？母親點頭示意，並告訴了她錢的數目。同時映雪在婆家也私下拜託小姑替她向婆婆打聽一下，他們夫妻倆打算付給婆婆的保母費，不知道她老人家會不會接受？並希望小姑必要時不妨在婆婆面前替她美言幾句。

果然透過小姑的側面打聽，似乎婆婆對於保母費的數目並不是那麼滿意，但因為小姑說：「媽妳知道嗎？大嫂給妳的保母費比她娘家嫂嫂給她自己媽媽的還要多，超出五千塊錢哩！」婆婆先是用一副質疑的眼神回應：「真的嗎？」然後也就很自然地安心與釋懷了。

當年輕夫妻問及這個問題的時候，我總是用一句老話「插花要插在前頭」，晚輩要主動先跟長輩表明誠意的態度，天下事只要是錢能解決的事，都是小事，而且不妨先小人後君子，大家的立場和動機都有先經過善意的溝通，加上保母費的數目也經由雙方合理的認證後，當所有的主客觀因素及條件都能經過全部的釐清，往後長期日常生活中的互動關係就會比較朝向理性和平和。否則一味地用親情做藉口，一直陷在「要馬兒會跑，又要馬兒不吃草」，既貪小便宜不想付費，卻又硬拗，認為婆婆帶孫子是種福氣等，簡直是沒立場又亂畫重點，造成亂搞模糊地帶的人際關係，結果只會讓無辜的小孩變成了夾心餅乾。

保母界的拒絕往來戶由莉

由莉（化名）生產完後，希望能夠由自己的母親替她帶小孩，可是湊巧的是娘家的弟妹也在同一時間待產，只好作罷。

由莉是個時髦的職業婦女，收入又高，所以本來打算退而求其次，高薪聘請奶媽住進自己的家裡。但由於她過於吹毛求疵的個性，像是保母不能太漂亮，怕會勾引自己的老公，而年紀稍大的也不行，怕她動作慢又不乾淨，更換了幾次保母後，就被同行列為拒絕往來戶，最後只能雙手一攤，把問題交給丈夫，由他出面把孩子交給了婆婆帶。

但只能用「狗改不了吃屎」來形容由莉的個性，她不但不尊重婆婆，甚至有空就找碴，起先婆婆為了不想讓他們夫妻倆為了她而起爭執，所以凡事都盡量隱忍了下來。可是到最後，婆婆再也受不了，終於當著媳婦的面，嚴肅告訴她：「我自己一手帶大了四個兒女，現在每個人在事業上都各有專長，同時我也帶過了三個孫子，現在每個孫子也都健健康康的。如果不是因為你們來苦苦哀求我，又何必自找麻煩？我不指望妳孝順我，但至少妳不可以把我當傭人看待，何況這裡是我的家，若妳把孩子寄託在我這裡會不放心的話，就請妳立刻把這孩子帶走。」

由莉一把鼻涕一把眼淚，向娘家母親哭訴著她在婆家所受的委屈。所謂知女莫若母，娘家的母親很瞭解自己女兒個性上的驕縱及無理取鬧的任性，再加上目前正在替自己的媳婦帶孩子，實在也真的分身乏術，所以只好在完全不考慮的狀況下，給了女兒一個拒絕的軟釘子。

好強的由莉受不了如此一連串的挫折，決定暫時辭去工作，由自己在家帶小孩。沒想到真的是知易行難，對於一個從來沒有經驗照顧過小孩子的人而言，其挑戰的嚴峻性完全不像過去自己養寵物，只要用心就可以；再加上自己莫名其妙地把婆婆給得罪了，這件事看在丈夫的眼裡完全是不可饒恕的行為，因此完全袖手旁觀，而不再給予任何協助與幫忙。終於，由莉徹底崩潰和妥協了，最後還是在丈夫的陪同下，跪在婆婆面前請求原諒，並誠心誠意拜託婆婆替他們帶孩子。

就算是自己人，也要擺平錢的事

即使婆婆是丈夫的母親，但站在媳婦的立場，認為能夠讓婆婆有機會照顧孫子，就應該要感動和欣慰了，怎麼還需要給付保母費？但換成婆婆的角度而言，可以帶自己的孫子當然是件值得驕傲和開心的事情，但就怕力不從心，因此若兒子和媳婦可以經常合並給予肯定和慰勞的話，相信她做起來也會比較得心順手，並感覺她的辛苦付出是值得的。

帶孫子不論是帶小的還是帶大的，都需要聚精會神而全力以赴，且原本屬於自己的時間也都被嚴重套牢，做晚輩的能想出最好的慰勞方式，大概除了平時的噓寒問暖並表示感激外，就是給付保母費，讓婆婆能夠用她的方法去犒賞她自己。

一般雖然是比照外聘保母費的形式，但通常價格又比外聘的少很多，這也是讓婆婆拿了保母費會覺得心安，同時又有被尊重和孝順到的感受。相對地，兒媳給付給婆婆的費用比外面的保母費少一些，這對雙薪的年輕夫妻而言，也是實質上經濟壓力的減輕。

在台灣，類似這種心照不宣卻又不能免俗的保母費風俗仍一直存在著，而且不論是替兒子媳婦或是女兒女婿帶小孩，給婆婆或是娘家母親的保母費已經變成一種不成文的默契，還在持續進行中。

相關書摘 ▶《婆媳學問大》：現代媳婦眼中的惡婆婆、巫婆和臭毒菇

書籍介紹

本文摘錄自《婆媳學問大：黃越綏解答世代婆媳問題》，台灣商務出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：黃越綏

婆婆和媳婦原本就是陌生人，既沒有血緣關係又有代溝，

她們會湊在一起，完全是因為：婆婆的兒子，就是媳婦的丈夫。

專業婚姻與家庭諮商師、婦女運動先驅黃越綏當了婆婆之後，

妙語解答婆媳問題！

「我和你媽先救誰？」VS.「我和你老婆先救誰？」天啊，女人不要再為難女人了！

31則看透婆媳問題的解決方法x 33個第一手案例x 10項Q&A實例

關於婆媳問題，家庭諮商師黃越綏傳授解答良方：

婆媳不和是正常的，因為她們原本就是兩個陌生人。

全世界沒有一個婆婆禁得起媳婦的威脅，挑戰她的權威。

婆婆心目中，永遠是兒子第一，孫子第二，媳婦第三。

只要你有下列某一項需求，一定要看這本書！

沒有辦法跟公婆共處一室

沒有辦法跟媳婦和平相處

每逢三大節慶就腹背受敵的丈夫、兒子、父親、妻子、媳婦、婆婆

本書特色

婆媳諮商專家討論「婆媳問題」的專書，從現實生活的常見案例，精準解答婆媳之間的疑難雜症。 附有Q&A特集，只要對症下藥，家庭問題一定有解。

Photo Credit: 台灣商務印書館

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航