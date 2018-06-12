香港米其林一星主廚：你們台灣很奇怪，宮保雞丁是不加花生的

文：盧怡安

太子太師、太子太傅、太子太保……當我戴著眼鏡、搔著後腦勺，在弄懂這些清朝的官職時，都不禁對自己啞然失笑了。我現在到底是在幹什麼啊？

不是只是想知道宮保雞丁怎麼做的嗎？

雞丁我知道，雞肉切丁（吼，誰不知道啊？）那「宮保」呢？宮保到底是什麼？

如果隨便翻開一家川菜餐廳的菜單，會看到：宮保雞丁、宮保魷魚、宮保蝦仁、宮保高麗菜……看起來宮保好像是「乾辣椒」的感覺。

啊啊啊啊啊啊啊啊，真的是這樣嗎？

稍微認真一點查，就會發現有許多人在網路上寫道：宮保雞丁，是因為清朝知名巡撫丁寶楨喜歡吃（或者……呃，別人以為他喜歡吃而獻上的），而丁寶楨當時是宮中的太子少保，簡稱宮保。宮保雞丁，簡單說，應該是：以丁寶楨命名的雞肉料理。

我一直覺得好困擾，幹嘛不直接叫寶楨雞丁就好了。哦哦哦，不能直呼大人的名諱是吧，還把他吃了，大不敬、大不敬是吧？好的，請大家忽略我這一段。

說到這裡，我在想丁寶楨會不會煩不勝煩的從墳墓裡爬起來說：「不要取什麼宮保魷魚、宮保蝦仁，我不吃蝦仁！」

然後我又納悶了，根據「太子少保」這四個字，為什麼在取那個簡稱的時候，不叫太保雞丁，不叫太少雞丁？哦哦哦，是不是太保聽起來有混混的感覺，太少雞丁嘛……一看就是雞丁好像給很少的感覺？好的，請大家再忽略我這一段。

命名真的是很麻煩。

但是再隨便Google一下就會發現，宮中的太子少保？沒有啊，丁寶楨一直在山東、四川當巡撫，跑來跑去，哪有在什麼宮中？這下我突然對清朝官職很有興趣，才在那邊查這官名，到底哪裡隱藏著我不知道的祕密。

噢，原來早期的「太子太師、太子太傅、太子太保」，真的是當東宮太子的老師，才給這樣的官銜。然而到了清朝後期的時候，它比較像是個附加的虛銜。不知道是不是像我們現在「附加管理職，薪水加6,000」那種感覺。丁寶楨因為有功，所以加封這個虛的官銜，不知道有沒有加薪6,000，不過，他應該真的沒有去教太子。

雞丁、雞丁，我好像應該多研究一點可以吞下肚那方面的事。

想要研究宮保雞丁到底怎麼做，是因為多年前，採訪香港一家獲得米其林一星的餐廳，主廚跟我說：「你們台灣很奇怪，宮保雞丁裡面是沒有加花生的……」一面用食指重重的按著桌面。

啊？沒加花生？可是幾乎大家都有加耶。不加的話，別人會不會覺得老闆偷工減料啊？

當時的採訪重點並不在宮保雞丁上，主廚川音又太重，我輕輕放掉這件小事了。直到辭去記者工作開始躺在家裡廢，做女兒的便當變成我一天的重點。在舊書店抱了幾本傅培梅食譜回來亂翻。不料，一翻就翻到宮保雞丁這一頁。

沒有。培梅食譜裡，沒，有，加，花生米。

我突然從椅子上跳起來，想起這件很久很久以前的小事。心想培梅阿姨是不是不喜歡吃花生，忘了加這個配料。沒有啊，翻到下一頁就是碎米雞丁，加了一……一大堆花生米。

我跟一些朋友講到這件小事，大家不是斜眼看我，心想說：你怎麼這麼閒？就是很快用「哦，好像很有趣」來打發我。

幸好國賓飯店川菜廳的主廚阿滿師沒有不理我。一年秋天在川菜廳吃螃蟹（噢，好好吃），隨便亂點一道宮保雞丁。很意外的發現，嗯，阿滿師也是不加花生那一派的耶。

阿滿師說，加花生喔，那是小館子為了充量，所以加的，飯店或正式一點的大餐廳，不加的啦。好像驥園也是不加的。欸，所以答案其實這麼簡單喔？

但是話鋒一轉，我們很熱烈的討論，為什麼現在宮保雞丁好像都不太照以前的方法做了……

我說，培梅食譜裡，這道菜是連蔥都不加的耶。單是靠乾辣椒和花椒的香氣，頂多加薑補強。台灣會不會太多菜都不分青紅皂白的，蔥薑蒜、蔥薑蒜、蔥薑蒜加下去，管它要突顯的是什麼味道？

阿滿師說，蔥也是……後來為了配色才加的啦。不過他說，撇開乾辣椒，宮保雞丁要呈現的，其實是：荔枝味。

哇，我真的不知道什麼是荔枝味。後來一問各路師傅，好像大家都挺不陌生的啊。可是吃雞丁的，沒幾個人知道這是什麼味兒。

阿滿師說，跟大家熟知的糖醋味比起來，糖醋味是甜多於酸一點點，荔枝味是酸多於甜一點點。可是……我吃一般的宮保雞丁，都沒什麼酸味耶。

阿滿師其實還講了好多雞丁的細節，餐廳後場是怎麼排菜、怎麼分配工作的。我不愛用雞腿，我愛用雞胸，阿滿師各加一半。而培梅阿姨還說，雞胸肉的話，要先上花刀……。啊，講不完，太多了。

書籍介紹

本文摘錄自《秋刀魚一條半》，合作社出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：盧怡安

「沉浸於自己下廚動刀的快樂，享受一個人的獨處食光，

找到屬於個人對生活的意見。

然後，用自己的眼光好好珍惜著。」

十餘年的記者生涯，主跑生活題材報導，加上習茶八年的涵養，讓怡安對生活與飲食有深刻的體悟。離開職場之後，有更多的時間每日在家煮食，動手做些她口中「越是麻煩越療癒」的菜色。甚至吃飯時需要用上的杯盤碗匙，她也尋了老師，自己捏製。在最忙碌煩心的時候，越是挑費神花時的廚事做，反倒越能忘情投入於吃食前的烹煮過程。因為總是自己花了時間做的，不管怎樣，就是覺得好吃！

怡安擅於在古老作法或傳統食材中另尋新意，連結個人的生活經驗，抒發自己的獨特洞見。在本書中她以輕鬆風趣的口吻，細細描寫她對烹煮、食材、品茶等生活各方面的想法，也用恬淡風格的影像，捕捉了日常茶餐食的生活之美。

除了在家做菜，她也在家喝茶。依著不同時節不同氣溫與不同心情，每日的茶飲是她撫平心緒的一杯安神湯。除了獨飲，她也精心安排茶席，挑選茶器，插上花，為朋友獻上一杯好茶。在現今社會多數人已無暇坐下好好喝杯茶的時代，怡安分享了生活中慢飲一杯茶的愜意。

Photo Credit:合作社出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航