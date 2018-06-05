柯文哲臉書上炫耀的還債錢，是從哪裡來的？

文：楊植斗（政治工作者）

柯文哲最近發了一篇臉書臉文，向市民報告他極強的還債能力，短短四年可還將近540億元，將市民的人均負債從5.4萬下降到3.5萬。該貼文一出，馬上突破數十萬讚數，底下的留言讚譽不絕，代表柯文哲這樣省錢、務實、還債的形象深得民心。但翻閱每年的預算書可以發現，柯文哲的預算其實年年透支，債究竟是怎麼還的？

柯文哲歷年總預算超支一覽表 年度預算歲入 年度預算歲出 歲出超支 2015年 約1562億 約1590億 超支約28億 2016年 約1608億 約1618億 超支約10億 2017年 約1608億 約1668億 超支約60億 2018年 約1648億 約1746億 超支約98億

如上表所示，柯市府的地方稅、規費、權利金等收入，根本沒辦法補齊他的支出，在市府年年虧損，且總預算年年增加的情況下，柯文哲的省錢形象實在要打上一個大大的問號。尤其，柯文哲今年為了選舉，簡直是大灑幣，預算超支達98億，不但補助遊覽車讓長輩出去玩，還加發了1,280元的吃到飽月票，把台北市幾條既有的公車線路重新取了名字之後，又拍了一系列美感見仁見智的廣告，有些政策早就該做，有些則是選前的政策牛肉，這樣看起來，柯市長真的如他說的省錢嗎？

既然錢花的沒有別人少，台北市府年年虧損的情況下，柯文哲仍能做到不舉債並持續還債，到底是如何辦到的？其實這包含了兩個要件：超收稅額、前任市長留下來的歲計賸餘。

超收稅額

超收稅額的部份很簡單，柯文哲上任後剛好遇到法令修改，使稅收暴增，讓他有一筆錢可以拿來還債。舉例來說，2016年重新評定公告地價，臺北市平均漲幅達3成，地價稅收入大增74億。而2015年則是受房地合一稅新制影響，土地增值稅大幅增加67億。不然以柯市長省大花小的花錢習慣，市府早就捉襟見肘。

歲計賸餘

而歲計賸餘是市府歷年預算執行後所累積的積蓄，提供給未來年度支出、債務還本的資金調度，等於是市府的「儲蓄金」。過去歲計賸餘起碼都維持在200億左右，前任市長郝龍彬留下約231億的歲計賸餘，柯文哲則從中取用部份，做為債務還本。

縱觀以上，柯市府雖然還款能力極強，但賺錢的本事卻相當脆弱，柯文哲今年不但預算超支98億，而且還編列100億的債務還本，硬要還錢的下場，就是本年度的歲計賸餘將會跌破100億，這代表未來無論柯文哲是否連任，下一任市長的儲蓄金將會創下新低，還得多收入得少，可能反將以舉債的方式來維持市府運作。

柯文哲今天拼命的還錢給市民看，但還是得量力而為，若是只追求債務的位數是四是三，而不推動能讓市府賺錢市民得利的有用建設，不量入為出，只為了KPI而還錢，若以後不得不舉債的人是自己，那會多難堪？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航