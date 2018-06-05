悼念一個時代的印記：永遠的「YOUNG MAN」西城秀樹

日本娛樂圈汰舊換新的速度極快，每隔一段時間就有「御三家」的出現。御三家通常用來統稱某個領域中表現最優秀出色的三個人，源自於江戶時代的「德川御三家」。除了御三家，還有「兩巨頭」、「四天王」等類似詞語。至現代，光是演藝圈就有過御三家（元祖御三家）、新御三家、新新御三家（傑尼斯御三家）、少年御三家（傑尼斯團體御三家）等。

西城秀樹本名木本龍雄，1955年出生於日本廣島縣廣島市東蟹屋町，從小學五年級就與哥哥組成樂團，高中時在爵士樂咖啡廳表演而被發掘。1972年3月25日西城秀樹以歌曲《戀愛的季節》出道，於 1973、1974年連續獲得日本唱片大賞歌唱賞，1979年以一首翻唱的西洋歌曲《YOUNG MAN（Y．M．C．A）》紅遍全日本及亞洲，並以「秀樹」名字的片假名「ヒデキ」暱稱為大眾熟知，是當時人氣最高的頭號偶像。

西城秀樹的熱門歌曲有《情熱的嵐》、《愛的十字架》、《傷痕累累的羅拉》等，歌唱表演方式激烈的他，在演唱《YOUNG MAN》時複製了原唱Village People的手勢舞姿，以帶動唱的方式用兩隻手臂比出歌詞中「Y.M.C.A」的動作更成為全民運動，不但創下近140萬張的熱銷紀錄，熱門到連大人、小人都會跟著做手勢，還是當時日本高中棒球選拔賽的進場主題曲，至今西城秀樹版本的《YOUNG MAN》仍時常出現在各種校園運動會、電視廣告等場合，成為一個時代的印記。

西城秀樹長年代言咖喱食品，電視廣告更是從 1973 年開始連續播放了12年，最有名的口頭禪「ヒデキ、感激！（秀樹、感動！）」深植人心，觀眾常將他與咖喱聯想在一起。

此外，西城秀樹也跨足了戲劇、音樂劇、舞台劇及電影的演出，他曾參與日劇《寺內貫太郎一家》、電影《愛與誠》的演出，1987年還在主演了香港電影《天使行動》。雖然是知名偶像，西城秀樹對自己的表演從未設限，1999年，西城秀樹第79張單曲《Turn A turn》成為動畫鋼彈系列《逆A鋼彈》的主題曲，引發熱烈話題。在卡通《櫻桃小丸子》中，小丸子姊姊櫻美子的偶像就是西城秀樹，西城秀樹本人也演唱了《櫻桃小丸子》第二代的片尾曲。而最能表現出西城秀樹海派作風與表演特色的，就是他在45歲時推出全裸寫真，轟動整個日本演藝圈，至今仍讓人津津樂道。

西城秀樹個性也如同他大氣的表演風格。他與鄉廣美、野口五郎年輕時因經常同台合作而成為好友，感情就像是三兄弟般。2016年，三個超過60歲的大叔再次相聚暢談當年，西城秀樹坦言，因為有他們 兩人的存在，他才能隨時激勵自己要努力往前。

他表示，不少這個年齡的上班族應該都在準備退休了，但對他而言卻是全新的開始，「之後還有70歲在等著自己，可以站在舞台上表演，對我來說是最幸福的事情。」西城秀樹曾自剖不離開演藝事業的原因，是希望能夠鼓勵那些與他一樣面對殘疾挑戰的人。

他以積極復健、發行歌曲、舉辦復出演唱會來證明自己永不放棄的決心。54歲的西城秀樹曾提及： 「我會盡情享受人生，直到畫下休止符為止。不只是為了自己，還要為周遭他人帶來歡樂，雖然我不太喜歡『一生懸命』這個詞，但我會一生懸命地完成我能做的每一件事。拜疾病所賜，我領悟了許多事情，我想成為能為大家帶來希望的歌手。」

2003年西城秀樹在南韓演出時罹患腦梗塞（缺血性中風），之後雖然有語言障礙仍努力復健，並將復健過程寫成「絕不放棄－中風後的挑戰」回憶錄。他並未放棄演藝事業，在復健治療時仍努力試圖重新登上舞台，2006 年還推出第86張、也是他人生的最後一首單曲《邂逅》，並舉辦多場復出演唱會。但 2011年他又出現中風症狀，經過40天之後他就坐著輪椅再次現身舞台，只是因右半身麻痺而留下後遺症。2015年他推出花費一年時間錄製的新專輯，2017年10月登台演出，並發行出道45周年的紀念 DVD。

而日本也對華語娛樂圈產生深遠的影響，尤其是香港流行樂壇更是受到極大的效應，因此並列香港「兩巨頭」的先有同屬殿堂級歌手的「校長」譚詠麟與「歌神」許冠傑，隨著許冠傑淡出娛樂圈而換成譚詠麟與「哥哥」張國榮，接著才輪到「四大天王」的出現。而充滿戲劇感表演風格的西城秀樹更是日本影響力的代表，許多香港音樂人都認為他是香港粵語流行音樂領域的大恩人。像是演唱會亮麗華美絢爛耀目的舞台設計、精緻多變的表演橋段、與豪華絢麗的絕美服裝⋯⋯

羅文的《好歌獻給你》、張國榮的《烈火邊緣》等粵語歌，都改編自西城秀樹的歌曲，就有音樂人指出，「所有80年代的香港流行音樂，就是很日本的。」

1980、1990年代，西城秀樹也到香港、新加坡、台灣、北京⋯⋯亞洲各地巡迴演出，1998年還參與「中日友好條約締結20周年」活動，在萬里長城做戶外演出。光是香港，西城秀樹就曾演出五次，連已故巨星張國榮、梅豔芳都是他的忠實歌迷，梅艷芳還是他的狂熱粉絲，更一度傳出緋聞。

梅艷芳不但曾擔任西城秀樹歌迷後援會的副會長，替他舉辦歌迷聚會，還專程帶著其他同好赴日看演唱會，甚至表示：「如果西城秀樹開口求婚，我會認真考慮，因為他太完美了。」而西城秀樹到香港時也會與梅艷芳見面，她一定抽空款待，倆人並曾同台合唱，「梅艷芳即使成為樂壇巨星，仍與我保持聯繫，對我來說，她就像自己妹妹一樣。」

據知西城秀樹原本已計畫在今年十月再度舉辦演唱會，但4月25日他突感身體不適緊急被送往橫濱的醫院，在昏迷近20天仍無法恢復意識後宣告不治，他想再次站上舞台表演的願望終究未能實現。

絕不輕言被擊敗的傳奇偶像西城秀樹，直到人生的最後一刻，仍在準備表演工作，可惜這位永遠的「YOUNG MAN」最終仍不敵命運的安排，在2018年畫下人生的休止符，結束了跨越30年的音樂旅程，令人遺憾，欷歔不已。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航