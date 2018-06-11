PayPal的創業歷程（三）：和eBay從競爭到合作，最後為何分道揚鑣？

文：盧玟伶

現在與未來

eBay在Paypal創業的第四年，以15億美元收購了Paypal。他們在過去的這十幾年，從競爭、合作到前幾年又各自獨立，這週就來說說關於Paypal和eBay之間的過去、現在和未來吧！

Paypal和eBay：eBay創辦人的寬容大度

之前曾經提過，Paypal利用「邀請一位新客戶就可以獲得10美元的獎勵」吸引了大量用戶，這其實和eBayu也是很有關係的。當時Paypal收到一封來自eBay賣家的郵件，他希望可以在自己eBay的商品頁裡嵌入Paypal的邀請連結，如此他便可以藉由他的客戶申請Paypal帳戶付款來獲取那10美元的獎勵，隨後Paypal也發現已經有上千個商品頁有Paypal連結，賣家都希望藉由自己的客戶再額外賺取10美元。看到了這樣的狀況，Paypal於是決定花更多心力在eBay上。他們還寫了許多機器人程式，利用這些機器人到eBay上買東西並要求用Paypal支付，一方面讓更多賣家知道Paypal並且使用Paypal，一方面給大家一種Paypal已經非常流行的感覺。

而當初eBay創辦人秉持著自由開放的態度，即使自己已經收購了一家支付公司──Billpoint，想要打造自己的支付平台，也沒有阻止Paypal在eBay壯大。到了2012年，Billpoint不管在支付的技術還是使用人數上都遠不及Paypal。考慮到公司的未來與競爭力，所以eBay選擇以15億美元的價格併購了Paypal。

拆分後將面對更艱難的挑戰

2002年的eBay是電商市場的龍頭之一，而Paypal有三分之二的交易來自於eBay。當時外界普遍認為這起併購案對Paypal有極大的好處，但在越來越多競爭對手出現後，eBay沒能趕上產業更迭的速度，狀況越來越不好，Paypal反而成為eBay的主要獲利來源，當初Paypal的創辦人們也開始在矽谷中嶄露頭角，成為著名的「Paypal黑幫」。

投資人卡爾．伊坎（Carl Icahn）曾說：「Paypal是顆寶石，ebay卻讓它蒙塵。」Paypal的共同創辦人Elon Musk則認為，像Paypal這樣一個跨國的支付系統，不應該只是拍賣平台的子公司，「這就像零售商Target擁有發卡組織Visa一樣的奇怪。」

其實在拆分前，Paypal就已經想要自己獨立了，只是雙方一直喬不攏所以作罷。然而在2014年開始，第三方支付的市場有了極大的變化：阿里巴巴在美國上市、Apple推出Apple Pay等等。無論在電商或是支付的市場都越來越艱難，為了更專注面對自身在未來的挑戰，兩家公司最終決定在2015年拆分、各自獨立。

Paypal的未來

獨立之後，Paypal當時的執行長丹．舒爾曼（Dan Schulman）提出公司未來的新展望：「我相信Paypal的技術平台、跨境能力和品牌聲譽，能夠讓Paypal從使用者的支付選擇之一，變成融入使用者金融生活的一部分。」期望未來可以朝提高市占率、跨境匯款以及行動支付作努力。

拆分後，eBay宣布與Adyen簽訂長期合作計畫，Adyen將會成為eBay全球主要的後勤支付夥伴，對Paypal來說本身的客群必會受到一定的影響，除此之外，也會面臨到像是Stripe、Square、Zelle等新興支付平台的競爭，Apple和Google等科技大廠也不斷優化本身的支付功能。該如何因應這些挑戰者的威脅，是PayPal未來發展不得忽視的威脅。

以下是關於Paypal和eBay彼此拆分的這項決定的SWOT分析。

SWOT

S W 更專注於提升自身支付的功能。

1998年創業至今已20年，擁有不少死忠顧客。

拆分後，獲得50億美元現金資本，財報狀況看起來比較好。 除了第三方支付外，行動支付已發展一段時間，Paypal該如何因應這波潮流才不會被淘汰。

雖然2015年和eBay簽訂6年的合作約定，但2018年eBay宣布Adyen成為eBay新的合作夥伴。

PayPal在實體店面支付服務佈局落後。 O T 仍然有許多商家未與Paypal合作，還有許多待開發客群。

行動支付與第三方支付未完全普及、開發完善，還有可以發展的空間。 除了Apple和Google等大廠推出支付功能，也有許多新興支付平台崛起，面臨更多威脅。

SWOT策略分析

SO增長策略 ST多重經營策略 讓更多廠商可以使用paypal付款，提高市占率。 除了提升自身服務品質，積極提高市占率之外，也增強跨境匯款以及行動支付功能，期望能在這樣艱難的環境下，再度重返過去榮耀。 WO扭轉型策略 WT防禦型策略 收購美國跨境匯款公司Xoom，讓使用者以較低的手續費透過Xoom匯款到國外，提升「跨境匯款」方面的服務。 以收購其他公司行動支付公司來作為補強，如2013年收購Braintree、2014年收購Paydient。

提升自身服務品質，期望能盡量鞏固原來在eBay的消費者。

個人評論

Paypal和eBay決定拆分，並且在拆分後仍簽了六年的合作約定，我認為這樣對Paypal來說是好的，當時eBay因為沒有趕上產業的更迭，成長逐漸衰退。然而Paypal業務仍在快速增長中，若Paypal繼續留在eBay裡，也許會限縮了其他方面的發展性。在支付市場也越來越競爭的狀況下，若Paypal又沒有跟上產業的更迭，則兩家公司可能都無法保住。再者，Paypal在拆分之後的財務報表數字也會原來好看，如此可以吸引更多投資人投資，Paypal也能擁有更多的資金去讓自己更進步。如今Paypal在行動支付上的起步已經比別人晚，更應該要守住自己多年來經營的第三方支付平台，把原有的優勢再更加強，才可能在如此競爭的環境下繼續存活。

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本文經PocketMoney口袋財經授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航