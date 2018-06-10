咖哩的玻璃腳踝：為什麼Stephen Curry那麼容易扭到腳？

文：好痛痛、羅一強物理治療師

每年夏天最佳話題之一就是NBA季後賽了。但在好痛痛的文章裡提到NBA肯定沒好事情，尤其是在腳踝系列與未來規劃中的膝蓋系列。

這篇Stephen Curry的腳踝文章，是以國外文章以及羅一強物理治療師的分析為基礎，隨時間加上新資訊翻新而成，非常適合運動時需要快速變換方向的運動愛好者。文章下半段羅一強物理治療師也會分享他的一些他的經驗心得。

首先我們來看看Stephen Curry的玻璃腳踝史。

Curry的玻璃腳踝

2010年踩到幹籃哥Black Graffin之後，開啟了NBA生涯的腳踝支線劇情。同年比賽中自己扭到腳踝，後來進手術房。

2011～2012年賽季中，對小牛的比賽中運球時自己腳踝扭傷。該賽季總計扭了五次腳踝。2012年四月份再次手術。

2012～2013年賽季中腳踝至少扭了三次。

之後腳踝健康三年，贏了一次冠軍和獲得MVP，YEAH～

2016年時，在季後賽第一輪又自己扭傷腳踝。2016～2017年，腳踝健康得冠軍！2017～2018年賽季總計四次腳踝扭傷，而且都是右腳。歷史上也是右腳居多。

另外腳踝以外最近的事件是2018年三月底衰小被Mcgee壓到膝蓋，傷到膝蓋內側副韌帶，好險沒傷到骨頭、軟骨，所以不需手術。

因為扭傷次數實在太多，如果有遺漏的話還請見諒XD

為什麼Stephen Curry那麼容易腳踝扭傷？

說真的，其實沒人知道真正的答案是什麼。不過根據國外的專業人士的看法（來源請看文章底部參考資料），較知名的有以下兩種：

1、Daniel Kamenetzky這位體育教授研究了Stephen Curry比賽時的影片，發現Curry經常在跑步、急停、變換方向時習慣把重心放在腳板外側，每次Curry急停變向的時候他的腳都會往外推（外翻）。

常扭傷原因可能不是腳踝不夠穩，而有可能是使用腳的習慣問題，增加了翻船的風險。

圖片來源：http://danielkamenetzky.blogspot.tw、http://www.zimbio.com

圖片來源：http://danielkamenetzky.blogspot.tw、http://www.zimbio.com

圖片來源：http://danielkamenetzky.blogspot.tw、http://www.zimbio.com

2、根據Keke Lyles的說法，他認為Stephen Curry打球時經常需要變換方向，因此讓腳踝承受了過多的壓力與衝擊。所以說他建議Stephen Curry不要再一直變換方向想要切入了……才怪，開玩笑的。

Keke Lyles建議應該要多鍛煉Curry的髖部力量來分攤腳踝的負擔。

Curry腳踝健康的三年是否和Keke Lyles有關？

剛剛提到的Keke Lyles是誰？

他是一位來自美國東北大學的物理治療臨床博士（Doctor of Physical Therapy）。2012年7月加入勇士隊擔任Director of Player Performance的職務，直到2015年7月。之後在雅特蘭大老鷹隊服務至今。

他認為Stephen Curry在快速變換方向時，腳踝承受了過大的壓力。但是理論上腳踝不應該是承受壓力的終點，而只是過客，理想上應該要讓力量傳至髖部來受力。

而且理想的變換方向發力處應該是髖部（包含臀大肌、臀中肌、膕旁肌等等），於是他決定好好調教一下Curry的屁屁（♥︎）和髖部肌肉。

Keke Lyles請Curry做一個稱為「single-leg hip airplane」的動作，這個動作可以測試核心與髖關節的肌力。大家可以做做看，超級難的。

一測果然Curry無法做得很好，不太穩。但是可別小看Curry啊，他可是能進NBA的男人，十分鐘後他就掌握了single-leg hip airplane的訣竅了。

之後Keke Lyles便將下肢肌力的課程排入訓練，包含硬舉、單腳弓步、單腳深蹲、單腳硬舉等等。Curry的硬舉從一開始200～225磅一路進步到400磅（約180公斤），這樣的進步反應在球場上的表現，不只腳踝壯壯，也獲得了一個總冠軍。

馬後炮的部分

不知道大家有沒有注意到，Keke Lyles待在勇士隊的時間，和Stephen Curry腳踝健康的時間差不多重疊。或許是巧合，也或許是間接表示了一個完整的團隊，真的是需要不同專業的人互相配合，而且專長難以取代，Stephen Curry你的真愛還是 Keke啊～

羅一強物理治療師的一些心得

1、評估要從整體來看，不要見樹不見林：有時候腳踝扭傷，只專注在腳踝的韌帶、腳踝的肌肉不見得能找到答案。或許看看整體運動時是怎麼使用腳踝的，說不定能找到端倪。

2、靜態醫學影像的參考價值：靜態醫學影像是瞭解身體組織狀態很好的一種方式，但是對於身體怎麼動態使用，不一定能找到原因。當我們在處理慢性疼痛的時候，也會有類似的觀念，不過這邊先不深入談論。

3、動態影像的價值：我們常說醫生做診斷、物理治療師做評估，就像偵探在辦案。辦案就要回到當初的案發現場，如果能夠有影片記錄下來那就更棒了。因為即使同樣的動作叫你在醫院、診所、物理治療所做一遍給醫療人員看，你也不見得能夠重現球場上的英姿。所以如果可以的話，用影片記錄下運動的過程其實對診斷和評估蠻有幫助的。

4、團隊合作：當我們在幫助病患時，經常需要不同專業的合作。以運動選手為例，無論是戰術教練、體能教練、運動防護員、物理治療師、提供護具的廠商，彼此合作無間，才能為選手打造一個更好的環境，以更好的狀態去贏得比賽。同樣的，其實也會希望在台灣不同的專業能夠合作起來。一起合作上太空，好過內鬥殺豬公。

5、病患的高度配合：唯有Curry非常的努力去做Keke給的訓練，才能有顯著的進步。不管你去找什麼名醫、名治療師，唯有確實執行治療性訓練、衛教運動等等，才能讓你真的有所改善。佛系病患是沒搞頭的。

圖片來源：作者提供

註：本部落格文章是以科普、衛教為出發點，不代表任何人的生理狀況。每個人的身體皆不相同，有任何疑問請詢問自己的醫師、物理治療師、專業教練。

參考資料

本文經好痛痛授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航