川普挺台新動作？美國擬派軍艦通過台海、改變軍售方式

（中央社）

美國官員表示，美國正考慮派遣軍艦通過台灣海峽。路透社指出，在美中關係因貿易爭端與北韓核子危機而緊繃的當下，此舉恐激起北京做出強烈反應。

美方官員告訴路透社，美國今年已審視過一次派航空母艦通行的計畫，但最終作罷，也許是因為擔心惹惱中國。

美國上一次有航艦通過台灣海峽是在2007年小布希政府時代。

路透社認為，若美國真派遣軍艦通過台海，可能會被台灣視為，這是中國在台海周邊一系列軍事演習後，美國總統川普的一個最新挺台信號。

另一較不刺激北京的選項，是恢復其他美國海軍船隻週期性通過台海的作法；美國海軍船隻通過台海仍屬罕見，前次有美國海軍船隻通過台海是去年7月。

美國國防部則不評論任何可能的未來行動，美軍船艦最快何時要執行通過台海的任務，目前也不確定。

2007年11月感恩節期間，美國「小鷹號」航空母艦曾計畫訪問香港，但在抵港前收到中國政府通知不准進入香港水域，雖然中方最後還是以人道理由批准小鷹號到香港，但小鷹號最終取消訪港行程，並刻意穿越敏感的台灣海峽。

當時美國海軍表示，小鷹號航空母艦戰鬥群行經台灣海峽，是在公海正常的航行通過，選擇這個航道是根據行動上的需要，包括惡劣的天候狀況。

外交部發言人李憲章則表示，這是未經證實的報導，不予評論。

新AIT將落成，美方出席人士尚未確定

《自由時報》報導，美國在台協會（AIT）內湖新館下週二（12日）將舉行落成典禮，外界盛傳美國高官將來台，不過《路透》報導指出，美國似乎不大可能派出高級官員，主因是落成典禮日期和「川金會」撞期，但可能會派人出席9月的開幕儀式。另外，美國軍方也傳出有意派戰艦行經台灣海峽，此舉被視為川普政府支持台灣的象徵。

《中央社》報導，在台灣旅行法於3月正式生效通過後，許多美國國會議員與學者都呼籲美國總統川普應當派遣相當層級官員赴台參加AIT的落成典禮，以展現美台友誼。



美國國務院今天以發言人表示，美國在台協會新辦公大樓的落成，展現美國對台灣的堅定承諾與長久友誼。經由美國在台協會，美台之間在廣泛的區域與全球議題上，共享價值且密切合作。



這名發言人表示，美國在台協會的新辦公大樓反映美台夥伴關係的重要性，與美台之間非官方關係的深度與廣度。至於屆時參與盛會的美方代表人選，這名發言人表示，籌備工作仍在規劃。

《美國之音》報導，要派誰來參加落成典禮這個問題幾個月來讓白宮資深官員傷透腦筋，因為北京當局在公開和私下場合都已經明白告訴川普政府幕僚，「不管美國做出任何決定，只要參加典禮的代表團包括高層官員，或甚至更糟的有閣員級官員在內，必定會引起北京的憤怒。」

前美國在台協會主席卜睿哲（Richard Bush）星期三在布魯金斯學會發表的博客文章中則指出，儘管台灣總統蔡英文不斷強調要維持台海現狀，但中國卻在「與台灣有和解的可能下選擇對抗的道路」，以其「毫無根據的對台獨的恐懼」，對台灣人民選出蔡英文總統施加懲罰，美國應該抓住機會對中國發出信號，表達對中國這種做法的反對，派高層官員到台灣參加美國在台協會的新館落成儀式，就是一個機會。卜睿哲接受媒體採訪時也表示，

正因為中國做出這種惡劣的行為，我們應該派內閣部長去參加美國在台協會新館儀式，再看看情況會如何。我們在與台灣的軍事關係和經濟關係方面，都還有許多事情可以做。

軍售方式改變，將台灣與其他同盟國同等看待

《自由時報》報導，川普上任以來，已批准向台灣出售14億美元軍售案，並簽署法案鼓勵美國高級官員訪問台灣，此舉顯然已激怒北京，另外川普還任命「鷹派親台」的波頓（John Bolton）擔任新任國安顧問。

除此之外，對台軍售方式也將改變，《大紀元》報導，華府將改變以往對台軍售的方式，以個案（case-by-case）取代包裹軍售。



美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）表示，擺脫包裹軍售，對台灣的防務需求而言是更好，因此舉是把台灣與其他盟國同等看待，「如果我們（美國）對待台灣有差別，則（軍售）的過程容易泛政治化」。

被詢及美國對台灣的義務時，五角大廈發言人羅根（Christopher Logan）表示，華府從2010年以來已對台軍售逾150億美元，這對維護目前的國際秩序具有重大利益，「該秩序的特徵就是存在強壯、繁榮和民主的台灣」。

《中央社》報導，對此國防部回應，這是未經證實的訊息，國防部不予評論。



一名熟悉美國對台軍售作業的前任海軍官員向中央社記者表示，個案處理當然有助於台灣為美國軍售為主要軍售來源國家，並及早獲得武器系統。他說，過去包裹的方式不僅曠日費時，還會影響採購期程、預算規劃，更別說影響建軍及國家安全，當中又會受政治因素、國際環境等影響。



另一名熟悉美台軍事合作的前任空軍將官也說，逐案審查如果落實執行且有效率，對台灣有利；可能的缺點是一個一個攤在陽光下，對效率、專業的要求會更高，未來執行情況還有待觀察。

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核稿編輯：羊正鈺