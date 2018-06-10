新手選酒三秘訣：只要懂得「觀察酒瓶」就可以避開許多雷

一、從簡單的開始喝：單一品種

葡萄酒的釀製可依據品種分成兩大類：單一品種與混釀。混釀就是使用一種以上的葡萄釀造的葡萄酒；單一品種則是只用一種葡萄釀製（雖然視各國法令不同，有時85%就能標上單一品種了）。

為什麼會建議大家先從「單一品種」開始練習？因為根據品種的不同，葡萄皮的厚度、籽的大小、果肉的甜度等差異，都會深深影響著釀造出的葡萄酒風味。一旦你掌握了每個品種的特色，更進一步去看產區、酒莊、年份這些更細微的差異時，才能有一定的基準存在。

想從這部分開始著手的朋友，可以先從以下這七大國際品種開始認識：梅洛（Merlot）、黑皮諾（Pinot Noir）、希哈（Syrah）卡本內蘇維濃（Cabernet Sauvignon）、麗絲玲（Riesling）、白蘇維濃（Sauvignon Blanc）、夏多內（Chadonnay）。由於他們的市佔率非常高，所以熟悉它們，幾乎等同於瞭解市面多數酒款。

二、觀察酒瓶就能輕鬆挑到好酒

對剛接觸葡萄酒的新手來說，想要買到一款不踩雷的好酒，多少是有點難度的，尤其是酒標上的資訊如天書一般難以理解時。但其實，就算是新手、看不懂酒標，只要懂得「觀察酒瓶」，就可以避開許多雷！

觀察一：重量

一般市售的葡萄酒容量都是750 ml，所以每款酒的重量基本上不會有太大的差異，但有些酒拿起來卻特別沉，是因為使用了較厚實的玻璃瓶身，這有助於讓葡萄酒能更耐久存，也更不易受外界的溫度、溼度所干擾。所以通常愈是高級的酒款，拿在手上都相對沈重。

觀察二：瓶底凹槽

葡萄酒瓶底部的凹槽作用有兩個，一是讓整個酒瓶的物理結構更加的穩固，較不容易摔破。第二個作用則是讓酒體內的雜質沉澱到凹槽裡，讓倒出來的酒更乾淨清澄。通常，高級的葡萄酒需要較長時間的陳放熟成，產生的沈澱物也較多，也因此需要較深的凹槽。

觀察三：酒瓶顏色

較高級別的葡萄酒或是較耐久儲藏的酒款，通常會使用比較深色且不透光的酒瓶，以避免光線照射時所可能產生的不良化學反應。

而即飲型的酒款通常為了節省成本，也為了展現酒體的艷麗色澤，通常會使用較淺色的酒瓶裝盛。這類的酒瓶除了色澤淺之外，瓶身也會比較薄而纖長的視覺感。

三、酒評背書品質有保證

面對茫茫酒海裡這麼多沒喝過的酒款，到底要怎樣才能如願找到一瓶「品質在一定水準」的酒款呢？以下就為大家整理幾個世界知名的國際權威酒評：

酒評家：Robert Parker（RP）、James Halliday（JH）、James Suckling（JS）

雜誌與機構：Wine Spectator（WS）、Wine Advocate（WA）、Wine Enthusiast（WE）、Decanter

這些酒評家都有自己的給分標準與偏好，例如濃郁的酒款容易在RP獲得高分，瞭解每個評分的喜好與標準，可以很快的找到不錯的酒款。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航