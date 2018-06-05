一句玩笑讓1/4學生不敢上學，孫安佐當庭「懺悔」將遣返回台

（中央社）

藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐今天出庭，認了恐怖威脅罪，法官加重判刑，但同意由聯邦接管本案。聯邦機關之後可能控告孫安佐非法持有武器，孫安佐何時遣返回台仍不確定。



孫安佐3月26日遭美國警方逮捕，被控向同學預告將於5月1日開槍掃射就讀的高中，但他之後表示這是開玩笑。孫安佐被控恐怖威脅後，美國警方4月初從他的寄宿家庭起出手槍、十字弓和超過1600發子彈，檢方隨後加控孫安佐持有犯罪工具並意圖犯案。

本案審前會議（pretrial conference）今天下午2時在賓州德拉瓦郡中級民刑法院舉行，孫安佐出庭時戴黑框眼鏡，穿著深藍色外衣，內搭灰色保暖長袖，雙手上銬。



狄鶯、孫鵬在律師與友人陪同下，於開庭前10分鐘到場旁聽。這是他們3月底赴美探視孫安佐後，再次公開露面，兩人全程專心聆聽、神情嚴肅。在法庭內未戴墨鏡的狄鶯，明顯可見眼眶泛紅。



依照控辯雙方達成的認罪協議，孫安佐在庭上就恐怖威脅罪認罪，檢方則撤銷持有犯罪工具意圖犯案罪名。



根據賓州法律，恐怖威脅罪屬一級輕罪（misdemeanor of the first degree），最重可判5年徒刑、罰款一萬美元。依賓州量刑準則，鑑於孫安佐無前科，法官最輕可判假釋，最重可判4個月徒刑。



檢方在庭上提出多項證據，包括孫安佐同學指證他威脅向學校開槍，以及警方從寄宿家庭起出槍械、彈藥、十字弓與防彈背心照片，並指孫安佐被捕後供稱家中沒有武器，與事實不符。檢方傳喚的校方證人說，有學生以「校園不安全」為由，拒絕下學年回校上課。



孫安佐辯護律師凱勒（Robert Keller）隨後請孫鵬到法官杜索（Barry C. Dozor）面前，替孫安佐說情。孫鵬用英文表示：「我非常想念我的兒子，只希望他能回家，他只是個不懂事的小baby，不知道自己闖禍。」



孫安佐則向法官唸出預先擬好的聲明，為所作所為懺悔，表示自己的行為使家人和支持他的人蒙羞，他感到後悔與遺憾，不希望類似事件再發生。



凱勒建議本案交由聯邦政府處理，解決孫安佐以非美國公民身分持有武器產生的法律問題，讓孫安佐盡快離開美國。



杜索表示，孫安佐願意懺悔很重要，但他持有的武器確實能造成傷害，不只是言語威脅這麼簡單，他認為應加重判刑，判處4至26個月刑期。



杜索在庭上多次指出，不想拖延孫安佐遞解出境，因此將本案交由聯邦機關處理。他希望孫安佐返台後多做積極、正面的事，對「卓越的國家」有所貢獻。



審前會議歷時52分鐘結束，孫安佐還押監獄，孫鵬與狄鶯步出法院後被大批記者包圍，在凱勒建議下，兩人面對提問一概不予回應，孫鵬僅說：「各位辛苦了，謝謝。」



凱勒受訪時以「合理」形容判決結果，指法官判刑並同意由聯邦機關接管本案，照顧到各方考量，孫安佐不需要在地方監獄服完剩餘刑期。聯邦機關可能就孫安佐非法持有武器指控至少一項罪名，但這只是「小程序」，應該不會產生更多刑期。



由於孫鵬與狄鶯赴美簽證6月下旬就將期滿，孫安佐如想和父母一同返台，美方遞解出境的程序必須在未來3週內完成。凱勒說，行政機關作業可能耗費更多時間，不保證孫安佐6月底就能返台。



被問及本案是否為認罪協商（plea bargain），凱勒說，正確說法是判決未定的認罪（open plea），也就是被告與律師和檢方就認罪的罪名達成協議，但由法官決定判決結果。

《蘋果日報》報導，根據德拉瓦郡政府公布的資料，法官也裁決，孫安佐應支付700美元（2萬860元台幣）的賠償金、各支付350美元（約1萬430萬元台幣）給德拉瓦郡佛爾庫洛夫特（Folcroft）警察局和K-9警犬訓練單位。

校長：一句玩笑話同學都不敢來上學，孫安佐當庭道歉

《NOWnews》報導，因為一句玩笑話，而付出如此龐大的資源和代價，孫安佐的高中校長Dr‧John Cooke就說，因為這句話讓整個學校籠罩在黑雲底下，孫揚言攻擊當天有1／4的學生不敢來學校上課。

校長出庭時表示，整個學校因為孫安佐的一句玩笑話籠罩在一片黑雲底下，5月1日、也就是孫安佐揚言攻擊學校的那天，更有1／4的學生因為害怕而沒有到校上課，很多學生因為受到這次事件影響，甚至表示新學期也不會回到學校上課。

《蘋果日報》報導，檢察官麥戴維特（Daniel McDevitt）指控孫安佐，「縱使被告在去年9月才來美國，也應該知道，不應該把校園槍擊當成是一個玩笑。」

孫安佐則是當庭道歉，他說他給家人和支持者蒙羞，他更說：「現在我沒辦法和朋友一起畢業，也沒辦法上大學，只因為我自己犯下的錯誤，我真的很抱歉，我相信以後絕對不會再發生這樣的事」。

孫安佐辯護律師凱勒隨後則表示，孫安佐原本計畫進入天普大學，更希望成為執法單位的一員。律師凱勒也指出，孫安佐不尊重學校和社區，「他要為此付出代價，而我認為這個代價對他來說是公平的」

孫安佐事件

3月27日：孫安佐對同學放話「5月1日不要來學校，因為我要在學校濫射」，雖之後稱是開玩笑，仍遭到美國警方逮捕。

3月29日：孫安佐被捕事件曝光，消息傳回台灣

3月30日：狄鶯、孫鵬展開救子行動，並在當天晚上搭機前往美國

3月31日：孫安佐坦承買槍、揚言掃射，囚號18002136、牢房號碼MED120曝光

4月3日：狄鶯、孫鵬終於到監獄探視孫安佐，兩人展開行動重金聘請律師

4月5日：孫安佐寄宿家庭的Home媽轉為證人協助調查。孫鵬被發現，在房屋交易網拋售位於北投、內湖，總價約1.3億元的房產，曝光後便緊急下架。

4月6日：孫安佐原訂第一次開庭，最後各方撲空，時間延到美國時間4月25日。

4月24日：孫安佐確定取消聽證會。

4月25日：孫安佐被捕後首次露面，並在面對媒體時，高喊「我只想看動漫」、「感謝支持我的朋友，之後的事情你們自己去弄。」及反手比YA，引起外界議論。

5月24日：孫安佐原訂台灣時間5月23號，台灣時間晚上8點要進行提審庭，因律師申請「放棄提審」取消舉行，並預告下一次出庭時間，是6月4日。

6月4日：孫安佐承認『恐怖威脅罪』，法官裁決拘禁4個月，但被告入獄已70天，回押賓州監獄後後將立即移交移民局，啟動遣返程序。

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核稿編輯：羊正鈺