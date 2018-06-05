【圖輯】40年來最大規模噴發，瓜地馬拉火山熔岩滅村釀65死

《轉角國際》報導，我國中美洲友邦瓜地馬拉，3日因國內的「火之火山」富埃戈火山（Volcán de Fuego）大爆發，而遭遇慘重災情。目前瓜國已對受災三省頒布緊急狀態，但火山山腳周邊的多個城鎮，卻慘遭高溫且高速衝擊的火山碎屑流淹沒滅村。

官方統計，在火山爆發的24小時內，死亡人數已上攀至65人，但在依然炙熱的火山泥流底下，恐還掩埋著更多走避不及的罹難者。

（中央社）中美洲國家瓜地馬拉火峰火山（Fuego）昨天噴發，至少奪走62條人命，救難人員今天從灰塵和瓦礫堆中拉出更多遺體，盼能找到生還者。



法新社報導，瓜國鑑識科學研究所（INACIF）負責人賈西亞（Fanuel Garcia）告訴記者，「截至目前，INACIF正在確認62具遺體的身分」。



法新社記者目擊，在聖米格洛斯洛特斯村（San Miguel Los Lotes）的瓦礫堆中，有3具遺體遭焚燒，救難人員、軍人和警察在這個地點拚命搜尋生還者。死亡的犬隻和雞鴨也倒在仍在冒煙的泥灰中。



48歲的賈西亞（Eufemia Garcia）哭著說：「我不想走，但就算回頭，我也無力拯救我的家人。」賈西亞正在尋找她的3個孩子、母親、姪兒和手足。賈西亞說，她在丈夫協助下順利逃生。



國家防災管理局（National Disaster Prevention Authority）發言人戴李昂（David de Leon）說，有46人受傷、超過3200人撤離家園。超過1000人被安置在臨時避難所。

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瓜地馬拉總統莫拉萊斯（Jimmy Morales）宣布舉國哀悼3天，他預計今天訪視災區。



27歲的泥水匠拉里亞斯（Gustavo Larius）說：「這座火山過去也曾噴發，但從沒出現這樣的情況。」拉里亞斯用手帕摀住口鼻，在村落街道尋找失蹤的親友。火峰火山噴出的火山灰飄散在週遭地區，農作物和樹木成了灰色，街道、汽車和居民身上也覆蓋上一層灰。全身沾滿火山灰的農民倉皇逃生，民防救難人員設法將他們安置在收容所。

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52歲的龔薩雷茲（Efrain Gonzalez）和妻子與一歲女兒來到埃斯昆特拉市（Escuintla）的收容所，他坐在地板上說，「這次得救了，下一次恐怕躲不過」。年僅10歲和4歲的另外兩個孩子下落不明，讓龔薩雷茲陷入絕望。滾燙的火山泥湧入，使他們當時受困家中。



民航局官員表示，火山噴出濃濃火山灰，迫使瓜地馬拉市的國際機場關閉。



經過16.5小時後，火峰火山已停止噴發，但瓜國火山學研究所（Institute of Volcanology）警告，「仍有再次噴發的可能」。

《風傳媒》報導，根據瓜地馬拉國家自然災害協調機構（CONRED）統計，福埃哥火山（Volcán de Fuego），Fuego就是西班牙語的「火」，這座火山最高峰海拔3763公尺，上一次大噴發是在2016年，當時火山灰升至7000多公尺，本次噴發異常猛烈，噴發高度達到1萬1000公尺，1974年以來最為嚴重的一次，預計受災情況還會進一步加劇。

《轉角國際》報導，受災最重的薩卡特佩克斯省、奇馬爾特南戈省、與埃斯昆特拉省也都由總統莫拉雷斯（Jimmy Morales）頒布緊急狀態，全國影響範圍超過200萬人；截至當地時間4日深夜為止，至少造成65人死亡、300多人受傷，其中罹難死因多為窒息或燒燙傷。

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由於災區狀況很是混亂，像是受災最嚴重的羅德奧鎮（Rodeo）與聖米蓋爾洛斯洛特鎮（San Miguel Los Lotes ），都因火山泥流的侵襲，全村慘遭火山灰「滅頂」，因此當局至今都還無法確認失蹤者的數目。

「在這種滅村泥流下，不可能有人生還...請家屬盡快離開現場，轉往臨時殯儀館等待！」在滅村的聖米蓋爾洛斯洛特鎮，疲憊而緊張的搜救隊向《衛報》的採訪記者表示。

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瓜地馬拉媒體《自由傳媒》（Prensa Libre）報導，在狀況最慘的聖鎮災區，突然襲來的火山泥流瞬間淹沒了整座城鎮，除了致命的毒氣之外，上百度高溫炙熱卻又鬆軟的沙土更衝垮鎮區、將一棟棟平房埋在8到10公尺的深處底下。

此外，周日大噴發之後，富埃戈火山不僅還在活動，災區周邊還下起了雨來，艱困狀況，嚴重影響搜救行動，雨勢甚至有機會另外釀成土石流災情。

「每當救難隊員掀開了鐵皮屋頂，一股熱蒸氣就會從屋內竄出。」聖鎮的搜救隊表示，在鬆軟的泥流下，火山的熱能還未散盡，搜救過程中，不少救難隊員、或者是家屬，也常因此被困在火山「流沙」中，甚至遭到燙傷。

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《蘋果日報》報導，外交部表示，經我駐瓜國大使館透過各種管道瞭解，截止目前為止，我僑胞並未遭受生命財產損傷，我駐館團員眷亦都平安無虞。總統蔡英文也在推特上分別以英語和西語致哀，並表示台灣隨時準備協助瓜國重建與回復工作。

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核稿編輯：羊正鈺