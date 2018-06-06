美加日英共組「Nice」核電聯盟，推廣核能取代煤電

環境資訊中心綜合外電；姜唯 編譯；林大利 審校

美國、加拿大和日本共組「Nice」核電聯盟（Nuclear Innovation: Clean Energy，核創新：乾淨能源），推廣核電成為全球無碳能源之一。隨後，英國也確認加入。

媒體氣候之家報導，聯盟於24日在哥本哈根和馬爾默舉行的部長級峰會上正式啟動。美國能源部次長布魯伊特（Dan Brouillette）特地在能源部官方部落格呼籲各國共同努力，共創「美好未來」（Nice Future）。

英國商業能源和工業策略部（Department for Business, Energy and Industrial Strategy，Beis）23日也確認加入。

布魯伊特說：「如果全世界是認真要減排並取得經濟成長，那麼部長們必須考慮所有無碳選項，包括乾淨、可靠的核能。」布魯伊特表示，這次合作將「確保未來討論創新和先進乾淨能源時，核能也會在討論範圍內」。

「Nice」將與太陽能、風能、智慧電網、電動汽車和能源可及性等國際倡議同屬乾淨能源部長級會議議題。該倡議將向各國政府和政策制定者推廣以核能作為減排解決方案，尤其是將核能用於能源密集型作業，如海水淡化。

通常避談氣候變遷的川普政府，正推動一項國際能源議程，以促進核碳捕集成為低碳工業解決方案。美國、沙烏地阿拉伯和挪威也將在會議上另組一個碳捕集聯盟。

全世界約有50座核反應爐正在興建中，其中大部分位於中國、印度、阿聯酋和俄羅斯。布魯伊特表示另有十幾國政府表示有興趣加入「Nice」。世界核能協會（World Nuclear Association，WNA）稱，波蘭、羅馬尼亞、阿聯酋、俄羅斯和阿根廷都想加入。

正在辛克利角興建一座新核反應爐的英國率先建立了類似的全球政治聯盟，目的在於終結煤電。

日本因福島核災宣布退出核電七年後加入「Nice」，顯示日本發展核電以及回歸國際舞台的野心。淘汰核電使日本的燃煤消耗量幾乎要創下歷史新高。首相安倍晉三在2014年推翻了該政策，稱核能是該國最重要的能源來源。

核電批評者指出核能成本高，並有熔毀的潛在危機和放射性廢物問題，必須將重心放在發展其他乾淨能源。

英國綠色和平組織首席科學家帕爾（Doug Parr）表示，核產業是「樂觀過頭」。「核能相關資料顯示其速度緩慢、風險大，遠不如倡導者聲稱的可靠，極度昂貴且價格仍在上漲。在沒有外力介入的情況下，貨幣市場是不會投資的。」

「核能最後的希望是，由於其提供低碳基載的潛力，政府會基於對市場的判斷來拯救它。但是21世紀的電網不同於20世紀電網，是以類似資訊網絡的方式運作，是跨國、分散式、可再生且具備智慧的特性，不需要基載，因此也不需要核能。」

參考資料

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航