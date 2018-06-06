金融界「灰犀牛」：建商入主金融界的巨大風險，我們不應視而不見

近來「灰犀牛」一詞越來越在金融風管領域流行起來，意指高機率發生且可能影響巨大的事情。那麼，台灣金融界的灰犀牛在哪裡？其實答案並不意外，與台灣人近年來最頭痛的房價問題息息相關，而建商入主金融界的巨大風險，就是台灣的灰犀牛。

台灣經歷不完全的金融去管制化，以及多年的房地產炒作投機熱潮之後，房地產逾放比已經來到新高。一方面，週轉不靈的建商、付不出房貸的民眾越來越多，金融風險逐年攀升；另一方面，除了新建案的償貸問題，台灣超過400萬戶的30年以上老屋，也形成龐大的都更壓力。

今年初（2018年）一系列大小地震，引發了國人對「防災型都更」的討論，這波都更壓力也隨之增強。上一波密集的都更討論，發生在1999年九二一大地震之後，政府為了安全而陸續修改建築法規。其中又以2003年的《混凝土結構設計規範》與2006年的《建築物耐震設計規範》影響最大，前者著重於鋼筋綁紮等工法；後者將「地盤影響」納入。這段時間的改變，讓網路上流傳一種說法：2003年以後申請的建照相對更加安全。

然而，儘管人們明白屋齡、天災有很大的隱憂，因為不動產的交易金額太大，使得人們不願輕易放棄手中的老屋，前述災害風險問題難解。然而不要以為只有老屋有問題，新建案也不見得比較好。過去幾年的房地產炒作潮中，就出現了一系列施作品質低劣的建設公司。這類建設公司秉持炒短線的作風，大量推出建案，講究快速出脫賺錢，至於品質與安全則壓在最低標準，甚至是低於法定標準。

這類壞心建商，北台灣以寶佳、遠雄集團為首。寶佳集團擅長「到處開公司」，旗下至少有五十間左右的子公司，這樣的操作手法不僅讓寶佳賺得盆滿缽滿，也讓各子公司的糾紛不會連動傷害，出事時可以斷尾求生。遠雄集團則擅長「五鬼搬運」，掏空遠雄人壽的錢投資房地產、鬧出大巨蛋糾紛至今難解，更不用說趙藤雄有多擅長賄賂新北市府官員，在新莊與土城都爆出貪腐弊案。

台北以外，當然也有建商問題，例如高雄義聯集團弄出義大世界的違建糾紛，近兩年的台南震災、花蓮震災，也是震出一堆黑心建商盤踞地方的結構性問題。儘管問題重重，要解決卻非易事，因為在地建商往往有雄厚財力，不但可以打點法務，更可以收買官員，讓自己趨吉避凶。

而且，由於過去幾年房地產景氣過熱，消費者即使買到不良物件，也可以快速脫手，這類問題在大好前景下一時被掩蓋。直到近兩年房價下修，不動產的相關爭訟才突顯出來。不僅消費者端出現糾紛，建商手上未出脫的物件、未施作的工地，也造成建商的龐大利息壓力。

在這些結構性因素下，台灣的房貸逾放比已經到達歷史新高，這類不動產曝險部位，全建立在對房價的信心上，而房價的下修則戳破了美夢。雖然房價降低是廣大國民之福，但房價降速太快則可能引發金融業連鎖的壞帳問題。然而近兩年政府與金融界卻莫不關心房地產如何安全減壓。

房地產減壓問題迫在眉睫，與此同時，有些建商卻動起了歪腦筋。房地產熱潮讓建商手中充滿現金，可以買下各種重要單位，為自己長遠佈局，其中最重要的就是金融業。台灣製造業榮景的年代，也曾有許多製造業大亨入股金融業，近年來則是營建業對金融虎視眈眈。

企業做股票投資當然沒有問題，但是如果取得經營權，那就會有很大隱憂。首先是授信上很可能放水，再來貸款利息也可能談到更優惠的方案，這對於有大量融資需求的建商而言，獲得金融業經營權不啻於球員兼裁判，大開方便之門。

所幸台灣的金融監理單位並沒有無動於衷，無論是現存的「產金分離」法規，或是即將上路的「金金分離」法規，都對於財團經營金融業做出了規範。只是法規制定是一回事，執行成效又是另一回事。台灣因為金融改革尚未完成，金融業中長年被「財金幫」盤據，難以撼動他們的包庇結構，如今又有建商登場，讓監理難度更加上升。建商入主金融界的這頭「灰犀牛」，究竟會不會成為台灣下一波蕭條的主因？考慮到次貸風暴也是從房地產逾放問題引爆的，實在難以輕忽這場危機。

本文經林宇廷授權刊登

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