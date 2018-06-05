小燈泡父親首次表態：希望判「兇手」死刑、國家讓他「看不到未來」

2016年3月，女童「小燈泡」在台北市內湖街頭，當街遭精神病患者王景玉砍殺，在母親王婉諭面前當場身亡，高院今（5）日審理小燈泡案，父母也都到場了解狀況，小燈泡父親劉大經庭訊後受訪表示，不接受王道歉，首度明確表示希望判王男死刑，而小燈泡的母親王婉諭則問，這兩年來政府做了什麼努力，能防止這樣的悲劇再次發生？

《三立新聞網》報導，2016年3月，女童「小燈泡」在台北市內湖街頭遭精神病患者王景玉隨機砍殺，案發至今，女童父母的態度均是社會矚目的焦點，歷審均有對王景玉做分析及鑑定，女童父母最後也在高院呼籲下，到庭了解審理狀況。



今天審理時，王姓凶嫌首次對小燈泡的父母鞠躬道歉說「對不起，請你原諒我」，但劉大經表示不接受道歉，並於辯論終結時表態，認為王景玉再犯風險高，現行社會狀況、國家政策與機制中，幾乎沒有矯治、防止再犯的可能。

劉大經出庭時，哽咽敘述當天看見女兒死亡情景，表示近800天來那畫面仍在他腦海中揮之不去，並激動表示「我有一部份的生命，早就隨著小燈泡生命的逝去也一同死去」，並認為被告至今的狀況仍是缺乏自覺與愧疚，甚至對於本案犯罪仍處在無感無同情的狀態，都讓他感到非常不堪與憤怒。。



劉大經認為，合議庭針對被告重返社會及再犯可能性作了很多討論，包括從個人及家庭病識感，到更生、衛福、社區等社會面針對被告未來可能的社會處遇，

「理性而言，我們支持這樣的思辯，但很抱歉的說，身為本案被害者的我們還是看不到未來」，

王婉諭的出庭意見則指出，在審理過程中，看見被告失去家庭的協助、缺少朋友的支持、無法與社會連結等等，一次次的錯失承接住一個人，而使其走向極端的可能。但同時也看見在專家們的意見中，現行的社會狀況、國家政策與機制中，幾乎沒有矯治、防止再犯的可能，並針對當年蔡英文總統說不會讓小燈泡白白犧牲，要把破了很多洞的社會補起來一說，提出質問：

「兩年多了，我不清楚國家為了這些洞，做了哪些實質的努力？兌現了多少承諾？」

《ETtoday》報導，今天的審理一開始由法院提示兇刀、血衣等證物，王婉諭多次以手帕拭淚，審判長謝靜慧並逐句朗讀檢方起訴的犯罪事實，並與王男核對，對於王婉諭的悲傷，謝靜慧也特別停下致意，「司法不想造成多餘的痛苦，但這是法定程序，很抱歉。」

除提示證據以外，王景玉這次也首度在二審庭訊中，當庭向劉大經、王婉諭道歉，並說：「對不起，請原諒我。」但王婉諭低頭沒有看他，之後又拿起手帕拭淚。

雙方律師交鋒，「再犯可能」成爭論焦點

《自由時報》報導，士林地院去年5月審酌王男再犯風險高，犯後無罪惡感、同理心及悔意，但受限聯合國人權兩公約規定不得判精神障礙者死刑，只判無期徒刑，褫奪公權終身。

當時法院的看法是，我國刑法殺人罪之法定刑度為死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑，然依聯合國「兩公約」——《公民與政治權利國際公約》及《經濟社會文化權利國際公約》和《身心障礙者權利公約》之解釋意旨，基於對人之生命權保障，「不得對任何人施以殘忍、不人道之酷刑」之旨，以及對屬精神障礙者及身心障礙者，不得判死，只能由「無期徒刑」、「10年1 月以上、20年以下有期徒刑」等範圍定其宣告刑。

王景玉的法扶會律師團指出，王因患思覺失調症而犯下此案，犯案時明顯有辯識能力、控制能力降低情形，目前在看守所強制吃藥治療後，病情已有改善，若判處無期徒刑，加上監護處分和治療改善病情，屆時王出獄已近70歲，應不致於再有危害社會可能。

《聯合新聞網》報導，辯護律師團說明，王若被處無期徒刑，若能獲假釋也可能是30年後，而精障者的壽命通常較短，屆時是否還會對社會造成威脅都是疑問，另外無期徒刑對精障者來說，也是一種酷刑，他關在獨居房，病症可能惡化，要務是重建他的病識感。

高檢署檢察官黃東熹舉鑑定結果指出，王景玉被認定再犯率高，且我國時常有減刑情形，若判王無期徒刑，原本是服刑25年才可假釋，一旦獲得減刑，有可能服刑不到10年即可假釋出獄，令人憂心。

黃東熹也指出，王景玉殺女童時，是有違法的辨識能力，也與常人無異，從他買刀、作案等過程都可以看出來，應負起殺害女童的完全刑事責任。再者，我國並非兩公約的「締約國」，我國只參照聯合國人權事務委員會的決議，而人權事務委員會主要職責是審查各國人權報告、接受人權議題申訴、提一般性意見等，情節最重大的犯罪仍可以判處死刑，但並沒說精障者不得判死；王景玉意殺害女童，且手法殘忍至極，即符合「情節重大之罪」，應判死刑。

台灣高等法院二審今天辯論終結，將於7月3日宣判。

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核稿編輯：羊正鈺