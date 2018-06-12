想讓他人臣服，你要做的是緊盯對方的「第三隻眼」

文：約亨．拜亞

嚴峻的考驗 一位來自從索林根（Solingen）事業有成的煉鋼廠老闆，曾有一件舉世聞名的行為，他總是在一間淨空的大廠房裡舉行新進業務員的面試。受試者必須穿過偌大的空間朝他的辦公桌走來（有人說，他學好萊塢導演柯波拉選拔英雄男主角的方法）。誰在行走間猶豫且不知道如何將空間與他應徵的職位相匹配的，那麼這個工作就不該是他的，就算有再好的學歷經驗都沒有用。果然，選出來的銷售員就像索林根製作的剪刀那般鋒利！

社交能力

這一則名人軼事清楚的表示，社會能力與人際之間交互作用產生的結果將會關聯到階級制度內的地位。對我們來說，重要的是，這個等級地位反映在我們的軀體內，我們只需要在許多層次上「一步一步」的將社會地位掙回來。

帝王般的出場

當你在一個空間裡「亮相」，那應該就已經是你的社會地位的第一個暗示。這在傳統戲劇的實踐中向來是我們有目共睹的，當主角從舞台後方前行到舞台正中心，就行話來說這就是所謂的「皇室進場」（布魯諾，二○一一）。這是有一定的效果的。你自己可以在演講廳或者會議室裡試一試（從面對講台的後門或者布幕後面走出來），走到適當的距離後不要停步，再往前逼近，眼睛直視聽眾後再以精簡的皇室出場繞回講台。觀察到這個的聽眾，經驗上來說都會立即停止交談，專心聽講。

佔領空間

瀟灑的用手扶著或者倚靠身體周圍的傢俱（講台、講桌等），也能抬高地位：它象徵「這些東西屬於我」，而你的地位馬上因此提高。但是千萬不要誇張，尤其是這些東西明明屬於別人的時候（例如同事的辦公桌）。要能意識到產生的效果，並且做出相對應的舉止，必須根據你希望自己多強勢來使用手指、手或者下手臂，或是在很極端的情況下用拳頭抵住桌面（大多數情況下，這是很不適當的，因為是侵略性的）。

鎮靜的內心

與此同時很重要的是，心底要保持基本的鎮定。你的穩定度是會傳達給其他人的：冷靜享受！這個認知你可以很容易從生活經驗裡得到。例如，你被邀請去參加一場慶祝活動，而你事前無法知道這將會是一個美好或者不那麼有趣的夜晚。請自己留意一下，宴會的有趣與否大多與賓客無關，反而是主人自己是不是能夠以輕鬆的心態享受自己的宴會。換句話說，就是賓客是否願意把自己的心情交託給主人。

頭部：看第三隻眼睛

Photo Credit：聯經

在生活的許多領域當中，視線相接對於階級地位的產生是非常具決定性的。不論人類或者動物之間，都是如此。

我課堂上的學員大部分都認為，視線相交停留較久的人決斷力較高，意志也比較堅強。這種情形的最純粹表現形式可以在拳擊擂台上看出來，當兩方互相瞪視時，誰最不猶疑，通常階級高低就此形成。

實際上，在一般的社交情況中，事實正好相反：研究調查顯示，地位差不多相同的人同處一室，通常他們會避免眼光的接觸。他們以這種方式來公開表示，他們可以承擔得起不把對方放在眼裡的後果。換一種說法，他高於其他人，不一定非要與其他人結交不可。當然，這種忽略的方式同樣會帶來某種程度的危險──很容易被說成「傲慢」──相對應的也是不好相處。

你最好不要刻意去避免已經迎來的目光，然後眼光還往下看。為什麼？因為在動物園中，猛獸正是趁這個時刻進擊……。

你可以用眼光讓其他人進入被動的，甚至是臣服的地位，只要你盯住對方的第三隻眼。

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殭屍效應

我喜歡在課堂上測試這種效果，做法是我讓全班盯著一個志願者同學的額頭，然後問他有什麼感覺。被盯著看的志願者常常形容感覺像是害怕得全身凍僵（殭屍效應）。

令人印象深刻的是，接下來的課堂上每當有新的測試者，他們與之前的人交換這種強烈的個人感覺時，都心有餘悸。雖然聽起來似乎不是很科學，但是殭屍效應的確是存在的。

頭部：下巴高抬，肩膀放鬆

強烈表達

一個端正的下巴就足已表達出堅毅果斷，但是也可能看起來僵硬不自然，如果你很緊張且不放輕鬆的話。你一定要注意，肩膀必須自然下垂，並且肩頭輕鬆的稍微往後扳。建議你一定要練習，免得在不知不覺中姿勢又不見了。

眉毛短暫輕微的上揚

如果你要使用這套托克（按：TOCK，此指動作、表情、姿態的統稱），注意用量小心，並且預先在鏡子前面好好練習揚眉。眉毛抬得太高，看起來反而可笑，抬得不夠高，根本不會被注意到。如果兩邊不一致，就變成是挑釁的表情。如果你做對了，那麼這個表情的意思是：「小心」、「別惹到我」或者「我隨時在監視你」。

眉毛上揚！使用這個非語言的語言，你可以優雅的避免掉那些真正說出來之後無可避免會使人不快的語調。

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相關書摘 ►由歐巴馬與以色列總理示範的一場「握手角力戰」

書籍介紹

《一上場，就吸睛：收服人心的超強肢體語言鍛鍊術》，聯經出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：約亨．拜亞

譯者：宋淑明

在誰都可以有三秒爆紅機會的時代，你有想過自己在鏡頭前是什麼形象嗎？無論是期末報告、會議簡報、或是接受媒體採訪、開網路直播、甚至登台演說……透過肢體語言的訓練，你也可以輕輕鬆鬆，收服人心！

你能分辦這個人是真笑還是假笑嗎？上台簡報時，該如何與觀眾目光交流？怎麼樣的手勢才能吸引人，又不至於浮誇？聽眾以手支頭時，是覺得無聊還是感興趣？

無論是學校裡的期末報告、會議中的簡報、或是接受媒體採訪、自己開網路直播、甚至有機會登台演說、向群眾發表聲明……在這個眼球經濟的時代，每個人都有機會在眾人面前表達自己的意見。除了靠語言說服人之外，最重要的是，要透過肢體語言贏得人們的信賴，讓你的話語打動人心。

無論學生、上班族、老師、網紅、主管、甚至立法委員、Ted Talk講者……只要透過《一上場，就吸睛：收服人心的超強肢體語言鍛鍊術》書中的訓練來準備每一次發表的機會，你也可以自信滿滿，輕鬆面對廣大的聽眾。

Photo Credit：聯經

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航