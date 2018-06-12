由歐巴馬與以色列總理示範的一場「握手角力戰」

文：約亨．拜亞

握手的威力

在我們的文化中，握手原來的意義是綁約效果──一個正面的約定，兩個人之間的協議被記錄下來，達成一致的結果（和平、友誼或者貿易）開始執行。將手伸出去，這在以前是非常特別的，但是現在已經發展成為禮貌性的反射動作。拒絕握手寒暄，反倒是例外。有些人不握手，是因為宗教的理由，另外有些人則是認為，手的接觸是不衛生的（例如會傳染感冒）。

也許是因為發展到現在，握手寒暄已經這麼平常，很多人喜歡利用握手寒暄來宣示與鞏固身分地位，握個手有可能演變成一場爭鬥。這個可能性，由美國前總統歐巴馬與以色列總理班雅明．內塔尼亞胡（Benjamin Netanjahu）兩個人在某一次的國家宴會中，令人印象深刻的演示了出來。請一定要上網去看這個影像紀錄（按：見下方影片1分47秒開始），你所看到的，會讓你同時感到難以忘懷與難堪。然後你會明白，我們為什麼基本上建議你採用平等法的握手方式。

如果你不幸在一次握手中，必須因為「侵犯」而自我防衛，請注意：「寒暄支配者」──我們稱他為「握手者」較有畫面──會嘗試規定你們的手在哪個地方握合。通常他會藉著僵直的下手臂，以及剛開始稍微往內側的手掌心，之後突然用力向上翻轉，來達到這個目的。這個動作被命名為「僵直推手」（Stiff arm thrust）。

Photo Credit：聯經

逆轉手勢

因為禮貌的原因，你不能強制翻轉對方的手，或者把他的手推到平等的位置，這時候你可以進行兩個步驟：一是你左腿跨向前（可以比習慣的步伐更稍稍往左一些），同時以臣服的姿態迎向他伸得太過來的手。然後二是右腿向左腿併攏，但是稍微往前跨進，並且稍稍朝內，這時候你的手會自然朝上，並且位置在對方的手上方。

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首先握手者會嘗試凌駕於你，你可以使用相同的方式回應：

往內彎的拇指置於對方手上。

將對方的手輕輕往下壓。

將第二隻手放在握著的手上。

第二隻手放在下手臂上。

第二隻手放在上手臂上。

試著當結束此握手動作的一方。

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相關書摘 ►想讓他人臣服，你要做的是緊盯對方的「第三隻眼」

書籍介紹

《一上場，就吸睛：收服人心的超強肢體語言鍛鍊術》，聯經出版

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作者：約亨．拜亞

譯者：宋淑明

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航