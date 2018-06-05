【插畫】買燈泡要看流明、瓦數還是色溫？

10 Seconds Class - 10秒鐘教室

很多人買燈泡，在判斷亮不亮的時候總會看瓦數，但瓦數影響的其實只是耗電量，表示亮度的單位其實是「流明」，而同樣的亮度，越低的瓦數則越省電。

除了亮度和耗電程度之外，燈泡的色溫也是很重要的一環，K數越低越偏向黃光，越高光則越白，發光方式的部分，傳統的鎢絲燈，常見的省電燈泡，到別有風味的鹵素燈和現在日漸興盛的LED燈也各有玄機。

下一次購買燈泡的時候，看清流明、瓦數和色溫，就不會搞錯了！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航