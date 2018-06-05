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2018/06/05, 生活
【插畫】買燈泡要看流明、瓦數還是色溫？
10 Seconds Class - 10秒鐘教室
我們想讓你知道的是
燈泡包裝上印著密密麻麻的字，瓦數、流明、色溫分別代表的，到底是什麼？
唸給你聽
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很多人買燈泡，在判斷亮不亮的時候總會看瓦數，但瓦數影響的其實只是耗電量，表示亮度的單位其實是「流明」，而同樣的亮度，越低的瓦數則越省電。
除了亮度和耗電程度之外，燈泡的色溫也是很重要的一環，K數越低越偏向黃光，越高光則越白，發光方式的部分，傳統的鎢絲燈，常見的省電燈泡，到別有風味的鹵素燈和現在日漸興盛的LED燈也各有玄機。
下一次購買燈泡的時候，看清流明、瓦數和色溫，就不會搞錯了！
►LED燈泡不是越貴越好 選購貼士：光度抗跌力、省電及安全程度
本文經10 Seconds Class - 10秒鐘教室授權轉載，原文刊登於此
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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