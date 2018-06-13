被認為無法戰勝人類的人工智慧，「機器學習」一年就打敗柯潔

文：吳孝明

現代用戶無須再忍受傳統媒體的廣告，新時代的媒體像是個人祕書，提供用戶真正想要的資訊，這才是吸引年輕一代的重要因素。——郭志明

幾年前，大部分人認為人工智慧永遠不可能戰勝人類。但AlphaGo的出現改變了人們的想法。AlphaGo在2016年和中國圍棋冠軍柯潔進行對弈，從中可以看出人工智慧和人類的最大差別：人類無法在一年內有如此飛躍性的進步，人工智慧卻是可以和自己不斷對戰的機器。圍棋的可變性是一般國際象棋的十倍，棋法的排列組合超過宇宙裡原子的數量。如果以一般電腦程式按部就班地寫下如何進行對弈，一步棋要花上十年，所以這是不可行的。

機器人學習給予回饋

近幾年有人開始研究深度學習，讓人工智慧無須透過既定操作就能不斷學習。透過給予表徵，例如圖片，讓人工智慧猜測並回饋，藉此學習如何辨別圖片所呈現的訊息。人工智慧可以從表象提出共同特質，進而辨認訊息。

谷歌做了很多和機器學習相關的應用，像是搜尋功能：搜索滷肉飯時，給予的結果可能是附近有賣滷肉飯的店；若經常搜尋食譜，給予的結果可能會是滷肉飯的製作方法。它不單提供滷肉飯的基本資料，而是會學習用戶的搜尋行為。語音識別也是一例。美國已經推出了一些家庭助手，亞馬遜提出了智慧音箱Echo，不遠的未來可能也會在台灣出現，協助用戶解決很多日常問題。而在YouTube上愈常觀看某類型的影片，它就會愈常出現在主頁。Google Photo則可以正確辨認各為14歲和三歲時期的照片屬於同一人，就算長相可能已經完全改變了。讓人感到非常驚奇。

語音與圖像識別進步飛快

Gmail可以過濾垃圾郵件。翻譯方面，可以利用語音來即時翻譯。這些都是人工智慧的應用。谷歌在2016年一年中的進步遠遠超過之前數年，就是因為近年機器人學習科技的進步。

人類因為擁有經驗基礎所以能輕易辨識語言和影像，機器則要透過學習，近年在語音識別和圖像識別上有飛快的進步。

機器學習（machine learning）可以應用在醫療、教育、金融等領域，但目前最受關注的是影像方面的應用。應用人工智慧，在對的時間找到對的人，找到最適合的環境、媒介，甚至可以進行優化和效益衡量。如果內容為王，那資料就是王后。資料指誰對品牌是有興趣的、誰是會購買的、誰和品牌已經有來往行為了。

數據分為第一方、第二方、第三方。第一方代表企業，從官網、廣告搜集數據。第三方是媒體、客戶，將第一方的訊息進行細緻的分類。第二方是兩方間的互動。例如，針對常出國的群眾推銷防晒商品，品牌會和航空公司洽談，索取常坐飛機的客戶的數據，這種就是第二方數據，數據本身屬於另一個廣告主或是平台，透過資料交換獲得更多元的資訊。

個人資訊確實保密

在美國，沃爾瑪和一些信用卡公司，在匿名環境下進行資訊交換。這裡有兩個術語，一是行銷科技（Marketing technology，Martech），二是行銷技術或廣告技術（Advertising technology，Adtech）。

很多人會說谷歌是廣告公司，因為超過85％的營收來自廣告。谷歌主要是以行銷技術為主，透過廣告技術，像是網站分析、媒體採購等方式幫助銷售。Oracle、Adobe則是以行銷科技為主，幫助公司進行內容配對（content match），透過改善網站給予用戶不同的感受。兩者的合體就像谷歌分析（Google Analytics），或是像Adobe，收購很多投資公司和廣告公司。

第二方數據的重點在於「非PII」，PII指個人保密資訊（personal identifiable information），企業都不希望個人保密資訊的數據外露，會以嚴謹的隱私政策去保護個人保密資訊資料。但缺乏這些數據就會難以進行配對，目前谷歌體系的解決方法是將所有數據加密，廣告主若想要資料，要在安全的環境才能取得。

谷歌為了不讓企業可以隨意提取資料，侵犯用戶隱私，會和企業進行資料交換，像是在廣告上面放上企業的logo。另一種方式就是金錢交易。

各種數據相互比對

每個用戶的第三方數據都會有所不同。可能二個人都是27歲居住在台北工作，但可能其中一位用戶較常搜尋摩托車的資訊，另一位則較常搜尋紋身和搖滾的資訊。從數據可以推測用戶行為，很多人常看汽車相關的資料卻不一定會買車，但當用戶開始瀏覽購車網頁，並且進行細微的比較時，可能就是有購買欲望了。

若用戶在服裝網頁瀏覽了30分鐘，可以判斷他是對服裝感興趣，此時提供包包、鞋子的資訊就是錯誤手段。再深入以上網時間討論，用戶一天上網超過六個小時的，30分鐘所占的比例小；另一位用戶一天只上網一小時，但超過一半的時間都在瀏覽服裝相關內容，此種情況下更適合讓前一位用戶觀看時尚相關的內容。三至五年前只能做到，若用戶有瀏覽紀錄便不斷提供相關廣告，但現在發現跳出率高，應該要設法讓用戶深入內容。

人口屬性是最粗糙的。比方說嬰幼兒奶粉，目標客群是25至44歲，擁有一個一歲以下小孩的媽媽。這種數據過於以偏概全，很多會購買奶粉的是爸爸、甚至是爺爺奶奶，不能完全依賴人口屬性。

密切關係（affinity）也是影響因素，若有個男人不斷查看嬰幼兒奶粉的資料，可能就是他對此感興趣。還有網路購物（eMarket），消費者可能會在採購前，不斷地比較價格和快遞速度。相似（similarities）則是指採購同一商品的人有很多相似處，平台不單從用戶的瀏覽紀錄，也會透過其他行為來判斷是否有行銷的機會。

和消費者決策相關的認知（awareness）、考慮（consideration）、行動（purchase），也都是行銷中的關鍵字。第一、二、三方數據都能幫助觸達人群。很多人對於和自己沒關係的廣告感到反感，但因為傳統媒體無法得知用戶興趣，所以無法避免無效的廣告。

提供有興趣的內容

使用手機時會看一些不像廣告的廣告，是能夠引起興趣，且和自身有關聯的廣告。傳統的廣告模式是想了一個創意，然後拍攝一些電視廣告，所有受眾都是訂閱同一個螢幕。

現在的受眾各自訂閱不同螢幕，每個人的廣告內容都不相同。平台可以利用大數據進入品牌內容，並盡可能地精緻化，在用戶感興趣的內容環境下提供訊息。

數據可以是代碼或App。比如現在某地正在下雨，在不同的天氣環境，會有不同的天氣訊息，要根據不同的客戶資訊去做客製化，以創造忠實客戶。

環境的信號，包括地理位置、經緯度、所用的手機型號、語言都是相關資訊，能幫助平台發想為用戶量身打造的創意，並有效率地運用資金。

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書籍介紹

本文摘錄自《數位行銷大神開講：谷歌、百度、小米、新浪微博、奧美等高階傳媒經理人親授，12堂價值百萬元的實戰祕笈大公開！》，時報文化出版

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作者：吳孝明

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Photo Credit:時報文化出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航