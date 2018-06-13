孩子竟然會「在意」自己犯了錯，我很想放個鞭砲來慶祝

文：蔡昭偉（蔡傑爸）、李翠卿（文字整理）、蔡傑（日記撰寫）

考卷與聯絡簿

他的資質不足以理解他人的評價，一直到小學五年級時，個性依然純淨得像天使一樣，完全與世無爭，不食人間煙火。

對一般正常小朋友來說，要拿考壞的考卷，或被老師留言告狀的聯絡簿給家長簽名，應該多少都有點壓力。

像我自己，就很怕老師在家庭聯絡簿上留言，通常都沒好事。記得小學四年級時，有一回在學校走廊跟同學玩球，結果同學不小心打破學校教室的玻璃，他跑掉了，但我沒跑，被老師抓到臭罵了一頓。

我當時講話結巴很嚴重，沒辦法替自己辯解，而且我很講義氣，沒有出賣同學。當天，就被老師寫了聯絡簿，回到家被狠揍了一頓，隔天父母還到學校賠償修理玻璃窗的錢。因為這件事，我從小就覺得被老師寫聯絡簿準沒好事，回家肯定有一頓好揍。

但無論是考砸了，或是被老師寫聯絡簿，蔡傑對這些事從來沒有感覺。他的資質不足以理解他人的評價，一直到小學五年級時，個性依然純淨得像天使一樣，完全與世無爭，不食人間煙火。

以蔡傑的腦袋構造、語言能力，加上身心障礙的等級，在學習上，他絕對不可能跟得上一般孩子。傳統的教育分析多半都會判斷他比較適合去讀特教班，而非普通班，但，我卻沒這麼做。我依然希望孩子可以在融合的環境下，跟正常小朋友一起成長。畢竟他不可能一輩子都待在學校，將來還是得出社會跟普通人相處，我希望他從小就能習慣這件事。

因為蔡傑的程度跟同學有差距，就讀融合班，學習成績肯定敬陪末座。他每次帶回家的考卷分數都非常難看，大部分都只有三、四十分，很多時候，就連只是常識性的題目都會答錯，例如：

白天和夜晚會有什麼明顯不同？ 風力大小不同 雲量多寡不同 光線明暗不同 風向不同

如果是一般的孩子，要從書包裡拿出這種成績的考卷給父母簽名，應該需要很大的勇氣吧？

但蔡傑是無知無憂無懼的天使，即使考卷滿江紅，他也絲毫不恐懼、膽怯或心虛，依舊滿臉笑容拿出來給我簽名： 「爸爸，請簽名！」「快點簽啦！」

而我的反應，也不是一般爸爸的反應，雖然分數這麼爛，但我們的父子對話永遠很平和溫馨。

「孩子啊，不錯喔，有進步喔！」

「如果你下次可以考六十分，爸爸帶你去吃麥當勞。」

蔡傑還異想天開回我：「爸爸，那一百分呢？」

「不用一百分，不可能啦！如果你能考到八十分，就不簡單了。」

「爸爸，那兩百分呢？」

「沒有兩百分啦！滿分是一百分喔！」真是哭笑不得：「好啦，如果你考一百分，我們就去吃壽司。」

「媽媽，走啦，我們去訂正考卷！」孩子笑嘻嘻拿著考卷，拉著媽媽走了。

Photo Credit: Pixapopz @Pixabay CC0

這個世界是不公平的；我的孩子天生就不具備一般人類生存的競爭力，也無法和一般孩子正常互動，人為的努力頂多只能改善障礙，不可能徹底顛覆限制。

蔡傑與一般人永遠存在一大截差距，在學期間的考試、比賽、競爭，乃至於未來孩子出社會後的表現，就算我再怎麼努力，我們這樣的孩子永遠不是人家的對手。

但也因為有此認知，我對蔡傑並不存有望子成龍的壓力，這對我們來說太不實際。

對從小就活在升學壓力的台灣學生來說，快快樂樂上學、開開心心過每一天，恐怕不是一件容易的事。

少數人天生就是讀書的料，舉一反三，這點在小學階段尤其明顯，他們只是上課聽一聽，回家也不用怎麼刻苦用功，就可以名列前茅；可是，許多孩子明明很努力（而且他們的家長通常也跟著一起努力），每天拚到三更半夜，可是，每次考試成績出來還是不如人意。

我們都是在考試競爭下長大的孩子，天生會念書的孩子，或許可以在無盡的考試中獲得成就感；但，對於不會念書的孩子，求學過程可能就是一個痛苦的惡夢。

現在不流行體罰，但我們那個年代，成績不好除了挨罵，甚至還會挨藤條、罰跪，弄到半夜冒冷汗、做惡夢，長期處於焦慮狀態：「糟糕！要考試了，我卻睡著了，都還沒念，怎麼辦？怎麼辦？」

因為自己曾經在這個體制內受害，我不想複製上一代升學主義的模式，而事實上，因為蔡傑天生的限制，我也不可能複製這個模式，我們必須要走出自己的路，這或許是自閉兒要教我深思的一件事。

在學業成績方面，資質一般的人，或許可以透過各種讀書方法與技巧來迎頭趕上；但很遺憾，勤能補拙這個道理，僅適用於有一定程度智商的人類，對於蔡傑這樣的孩子，不管我們做多少努力，還是不可能在考試上取得顯著進步。

雖然蔡傑這輩子都不可能變成高材生，但是有一點我可以確定，他比許多孩子來得快樂。

這個世界也是公平的；一個人如果沒有傲慢，野心、貪婪、怨恨，沒有難以駕馭的熱情和永無止盡的慾望，他將比其他許多同樣擁有人類形象、擁有更多知識、受過更好教育，卻日日生起焦慮與嫉妒之火的人，快樂不知道多少倍。

從另一個角度來看，也許像蔡傑這樣的孩子，說不定反而能讓他身邊的同學，或同學的家長學習到什麼。比如說，學著去思考，何謂得？何謂失？

不過話說回來，雖然我很喜歡孩子這種天真單純的氣質，但我心裡面還是有一絲絲盼望：他可不可以不要對任何事情都這麼不在乎？考卷滿江紅沒關係，我早就認命，那不是我們的主戰場，但聯絡簿跟生活比較有關，至少應該要有一點點感覺吧？

不知道老天爺是否聽到了我心中的願望，上國中以後，孩子這種世間萬事全不放在心上的狀況，開始有些轉變。

前幾天晚上，我準備看孩子的聯絡簿，他正在旁邊寫功課，突然斜眼瞧了我一下，開始緊張兮兮，很快把聯絡簿搶走，這是蔡傑過去從來沒有過的行為。

以前不管老師在聯絡簿上寫蔡傑在學校怎麼樣、犯了什麼錯，他從來不會怕我看他的聯絡簿，總是一派與世無爭的天然呆模樣，對於學校發生的事情，他也不會有感覺。

如今準備要升上國二了，他居然會怕我看到什麼不應該看到的東西！

孩子會搶聯絡簿，想必是惹了什麼麻煩才不想讓父母看，一般家長對於這樣的舉動，火氣肯定是會上來的。

但，蔡傑搶走聯絡簿，我可是很想放個鞭砲來慶祝啊！

曾經，我以為我可能一輩子也等不到他「有感覺」了，儘管我費盡心思訓練、引導、鼓舞，但成效甚低。我曾沮喪地以為，自己永遠也不可能像一般正常孩子的家長一樣，看到孩子對事物出現「在乎」的反應。

隨著孩子一天天長大，我發現，希望好像也並不是那麼渺茫。

孩子被寫聯絡簿，是因為在學校犯了錯，有錯就要改，沒什麼好講的，所以我讓孩子寫了悔過書，並且反省。

但我心裡，其實一點不高興也沒有，反而有種雀躍，天啊，孩子竟然會「在意」自己犯了錯、「在意」自己被寫聯絡簿糾正、「在意」被爸爸看到……

他終於「有感覺」了，為了這個「有感覺」，我可是苦等了好多年。

孩子，雖然你「轉大人」的時間晚了些，但我想我一定可以等到那一天的。

【蔡傑日記：被老師寫聯絡簿】

星期二第三節下課去學務處，我要去找學務主任，沒有喊報告就直接進去辦公室，我是想要跟老師聊天，可是沒有聊到，後來我在裡面晃來晃去，因為很好玩，就被家政老師念，她很兇的說：「沒有喊報告不能隨便進辦公室」，我被念了，很不高興，所以就去敲玻璃，然後我就跑掉了，跑去資源班上課，家政老師就去資源班找李老師，李老師就寫我的聯絡簿，老師有說不能敲玻璃，去辦公室要練習喊報告，才能進去，被老師念，情緒要學習控制好，老師有說如果生氣，我可以去操場跑步，這樣就不會敲玻璃了。 我回家的時候，爸爸準備要看聯絡簿，我很緊張，就趕快把聯絡簿拿走，不想給爸爸看，我怕爸爸看到會不高興，會罵我，爸爸還是要看我的聯絡簿，我就趕快把它藏起來，爸爸有跟我說不會罵我，我才把聯絡簿給爸爸看，爸爸看完後真的沒有罵我，他問我：「玻璃有沒有破掉？」我說：「沒有。」 爸爸說：「玻璃如果有破掉，爸爸就要去學校賠給老師，會很麻煩，因為爸爸沒有錢可以賠學校，你要自己想辦法賠。」 我不敢把聯絡簿給爸爸看，我很怕爸爸，他比較兇，我比較喜歡給媽媽看，因為媽媽對我很好，比較溫柔，媽媽有跟我說要表達清楚，不要碰到問題就跑掉，不然會被人家誤會。 爸爸要我下次要改過來，如果真的想找老師聊天，要先敲門，看老師忙不忙，再判斷要不要進去，因為老師也是人，也需要休息，如果被老師念，會生氣，也不要再去敲玻璃，要學會忍耐。

書籍介紹

本文摘錄自《這一刻，我們緊緊相依：地球人老爸與星星少年的成長日記》，時報出版

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作者：蔡昭偉（蔡傑爸）、李翠卿（文字整理）、蔡傑（日記撰寫）

雖然過程煎熬，但我們的SOP永遠是這樣的：

從眼淚開始，以笑容收尾。

不論是搭公車、買早餐，甚至是開口說話；每一件看似尋常的小事，對蔡傑這樣的孩子，都是艱鉅異常的任務。命運對蔡傑一家開了殘酷的玩笑，但蔡傑爸沒有妥協，他決心用務實且毫不退讓的愛，帶著蔡傑一步一步前進；或許進程緩慢，但蔡傑的單純與無所求，也讓蔡傑爸體會到，純淨世界的美好。

如今，原本漂浮在外太空的少年，逐漸降落地球。現在的蔡傑，擅長直排輪，是獨輪車的好手，更可以用作文表達自己的想法。這對平凡的父子，在這本書中，將用自己不凡的故事，告訴大家：只要用愛引導、努力學習，奇蹟就有可能出現。

關於本書

紀錄片《遙遠星球的孩子》中，七歲的蔡傑，連話都說不清楚；書籍《一路上，有我陪你》上市那年，九歲的蔡傑，表達能力依然很有限，只會簡單的一問一答；六年過去後，如今蔡傑15歲了，在爸爸長期「溫柔且堅持」的訓練下，他成長了很多，甚至可以用作文表達自己的心情。

然而隨著年紀增長，來自社會的挑戰越來越嚴苛，面對敏感的青少年同儕、外界的眼光，蔡傑是否能突破自身限制，成功融入校園？而傑爸，身兼蔡傑的訓練者與守護者，又該如何慢慢放手，讓蔡傑學著獨立面對世界？

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航