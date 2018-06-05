年輕人不認識六四，不是他們的問題，是我們的問題

六四屠殺到了第29年，我們期待的中共倒台、審判屠殺決策者，甚至連最低層次的平反也沒出現。這29年來，六四在不同的時間曾經被賦予過不同的意義，例如在97前六四和選舉關係密切；在1997年主權移交的時候，人們會擔心不能再公開悼念六四；97之後，六四燭光晚會人數被認為是對中共不滿的溫度計；2003年七一之後，六四和七一是常常被相提並論的。

直到最近幾年，六四晚會成了本土派攻擊支聯會大中華主義的焦點，這幾年的是是非非，我不在這裡詳述。

總體來說，支聯會老土是當然的，而他們或他們的同路人又傻下傻下，看不到時代風潮的改變，仍然老土，2013年還搞出了「愛國愛民」口號爭議，那場爭議之中，還發生了支聯會徐漢光批評天安門母親丁子霖事件。

往後的日子，有陳雲瘋言瘋語罵六四晚會是「邪壇」，也有樹仁學生會刊物指支聯會是「鴇母龜公」，這言論還有陳雲加持。除了樹仁，還有各大學學生會由自己搞六四論壇到什麼也不搞。這幾年來，一直有人想挑起罵戰，然後把罵戰塑造成一種世代戰爭的印象。有人挑起罵戰，有人正中下懷回罵，結果就被KOL們高唱支聯會大中華老人罵年輕人。

挑起罵戰，然後把事情搞得混亂煩人，令人們不想參與這淌混水，這種策略，最近幾年屢見不鮮，偏偏就是有人繼續中招。

不需要有用才做

說回六四，我始終認為聲討中共殺人政權是重點。這個屠殺人民的中共，仍是我們面對的那個中共。單是這一點，已經是一個要悼念六四的理由。在大陸，仍然有人不惜被捕被失蹤，還要跑出來說句毋忘六四。他們寧願被捕也要出句聲，這種堅持值得欣賞，也值得我們支持。

你可能會問，難道去點個燭光就支持得到他們？當然不能。

不過呢，這種年年都做的悼念之所以仍是中共的眼中釘，是因為它提醒了世人，中共的統治是建基於屠殺的。六四這事必然會損害中共的統治道德合法性。

我們在香港點個燭光，能幫死者嗎？有用嗎？不一定，但始終我仍然想讓六四死者的家人知道，他們不斷被中共打壓的時候，仍有人跟他們站在同一陣線。

photo credit: Kin Cheung / AP Photo / 達志影像

這幾年愈來愈多KOL告訴大家，什麼什麼是沒有用的、是行禮如儀、是被人利用。這種犬儒心態，在雨傘運動、旺角騷亂、民選議員被非法褫奪議席後，無力感滋生的香港大有市場。

是的，我們什麼也試過，真的沒有用。不過，我們仍然有權去X這個政權。X人，不需要有用才X。

傳承悼念六四的精神不靠批評

不過，有一件事，真的要一講再講，三講四講，就是年輕人沒經歷六四，他們對這場屠殺的認知和感受，不可能和年過35的人一樣。他們沒有那麼深的感受，很正常啊。教書朋友告訴我，以前很多學校仍會有老師講六四，甚至辦悼念六四活動。因為近年愈來愈多壓力，現在這種學校已經買少見少。

學校不敢講，電視不報導，年輕人經歷過比六四深刻百倍的雨傘和旺角，他們不可能一聽到《血染的風采》便心有戚戚然。年輕人不認識六四，不是他們的問題，而是我們[註]的問題啊！如果因為這樣而批評他們，真的很無謂。想年輕人認識六四，就更加要做好傳訊工作，這樣簡單的道理，我想很少人會不明白。

Photo Credit: Aaron Tam / REUTERS / 達志影像

要傳承悼念六四的精神，不靠罵戰、不靠批評，而是靠感召。再說一次，是靠感召呀。要感召到人，就要思考如何做好傳訊工作，總有一部份覺青會認為六四是邪壇、建設民主中國倒胃口，你怎樣也爭取不到他們的。要爭取的，是一般的年輕人和市民。他們來，不一定因為完全認同你每一句口號，他們可能是因為同情李旺陽、天安門母親、劉霞、709大抓捕家屬，也可能是因為覺得想悼念死難者，也可能是因為有家人去。

要感召人，就要找出群眾的最大公約數，那最大公約數是什麼呢？那應該是對公義的追求、對殺人政權的追究。挑戰燭光晚會的人不會跟你談這些，他們會抓著那句建設民主中國跟你叫陣，如果你跟他們辯論要不要建設民主中國，那就傻了。

到了最後，要感召人還是不要感召人？這是個問題。論戰是不能感召人的。

註︰做了多年文字工廠勞工，我不敢說自己沒有責任。

本文獲授權轉載，原文見作者Medium。

相關文章︰

責任編輯︰鄭家榆

核稿編輯︰王陽翎