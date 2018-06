人類「再現」世界的三種模式，最能夠激起行動的是不是圖像描繪？

文:傑羅姆.布魯納(Jerome S. Bruner)

我現在要來簡述的是一個很老的,甚至是很古典的認知心理學議題,因為這會有助於回頭對於文化心理學作為實踐而言的意義作更有系統的討論。那就是關於再現的議題。幾年前,在哈佛認知研究中心(Center for Cognitive Studies at Harvard)的我們幾個人出了一本書,題為《認知成長的研究》(Studies in Cognitive Growth)。該書的主要論點,用比較簡略的說法,就是:人類再現世界的主要方式有三,或更好的說法是:有三種方式可用來抓住體驗和行動中最為不變而被我們稱為「現實」的東西。其一是制定成規(enaction);其二是透過思想而成像(imagery);而第三則是透過符號系統(symbolic system)的建構。也就是說,人會用來再現世界的方法是按下列形式而漸進的:行動的慣例、圖像(icon)、符號(symbol),而當人愈是成熟,其使用的偏好就愈接近後端,而非接近前端。在當時,我們相信這個進步流程的順序是從慣例到圖像再到符號,雖然如今我已不認為是這樣。不過,我仍認為,要區分再現的作用,則這三項模式還是很管用,只是不能放在發展的架構上說。

第一種模式,制定成規,對於引導任何活動,都是重要的,特別是對於我們所謂的技能活動來說。更概括的說法是:這種模式會把手段-目的,或工具性的結構硬套給世界。如果我可以為此重新命名的話,我願用的是程序性模式(procedural mode)。我認為是這種程序性的特質,使巴列特爵士(Sir Frederic Bartlett)在他的最後一本書《思考》(Thinking)中,把「思考」(主要是談問題的解決)看成和技能有高度相關,尤其是動作技能,而我們該注意的是此兩者確有共通之處,譬如準備期、不折返點,等等。但即令問題解決和複雜的動作技能有相當近似之處,心理上的問題解決並不是我用「制定性的再現」這個詞所要表達的意思。真正包含在此的是「工作」,或是被指定的活動。這就給我們提供了必要的謎。

對於圖像再現,我只想簡單談幾句,就是此刻和我們的討論最有關的部分。我承認在上一輪的討論中,我錯失了其中幾個重點。所幸艾玲諾.羅許(Eleanor Rosch)點醒了我的疏忽。因為影像不只能抓住事件和物體的特殊之處,它也能生產或能當作事件之類屬(classes)的初型,然後就能為同一類屬中的各事例提供一個比較的基準。所以,在生命的非常早期,早過日內瓦心理學(譯按:就是皮亞傑創立的發展心理學)所理解的運思(operation)之前,我們就已有運用典型影像和辨別相似性的能力,來形成一種前概念(preconceptual)結構,並施之於世界。

第三種模式,世界的符號再現,就不必再多說——不是因為我們已經對它有充分瞭解,而是相對於我們要上的這一桌菜來說,這道菜已經煮得有點過爛了。所以我這就回頭來談我們在開場時所關切的行動、程序和文化心理學。

我要舉的是來自法律的案例,因為這些日子以來,我潛心在法學研究之中,而我也已發現:若能參照法律的古典議題,定可看出有意思的方式,用來重新開啟古典心理學的議題。一個人如果去觀察法學院、法庭和律師,他會學到的第一件事就是:他們是生活在一個程序的王國裡。任何令狀書函都必須存檔,也必須有一定的格式;每一個訴訟案件必須登錄的是起訴書(當然也有標準格式),而對於該訴狀的所有回應也都必須同樣地存檔;供詞的取得必須是在某種有宣誓的情況下;等等。如果一個案子已經進入訴訟階段,則任何抗辯都要遵循對抗程序(adversary procedure),而此程序一律要服從證據的規則,等等等。程序有些時候明明是違反眾所周知的常識,譬如每一項事實和每一則相關的法律條文都各自獨立、互不相干。物理學家和哲學家不信此道已經有一世紀之久。然而(再次提醒,這是程序性的),陪審團管前者,法官管後者,而上訴法院則完全不管事實的議題。

一位偉大的法學研究者羅伯.寇佛(Robert Cover)曾經辯道:法律在初起之時,不是(像早期的法律實在論會讓我們相信的)用冷峻的程序來取代熱切的報復行動,不是用精明的方式來避免受害者家屬可能去做的事情,而是一種聯手行動的延伸。希伯萊法在其源生之期,乃是由共信一神的崇拜群體、共同組成社群、也覺得同屬一個家族連帶的人的共同行動延伸而成。這種法源系統之下的法律並不需要像正義、權益那般抽象的概念。它除了實踐之外,所需無多—這情形和我在那走上走下的義大利山村非常相似。寇佛論道:抽象概念的發展,應是在耶路撒冷的大神殿第一次被摧毀,以及希伯萊人第一次的大離散(Diaspora)之後。在那時期,社群既已解組,而作為集體再現的法律就必須從一種生活方式轉型成為正義、公平、權益等規條的界定。原本是技能熟練的作為,就必須轉型成為抽象的知識。

但就到此之後,法律也從未完全放棄它與行動之間的古老連結。就算已轉化成為規則和程序,法律仍以一種護符的樣式維繫著它和習俗常規以及行動散布的淵源關係。在盎格魯-撒克遜的法律中,我們把這樣的護符稱為stare decisis(遵循前例原則):在達成目前案例的裁定之前,法庭必須遵守過去相似案例的裁定。法律不是被綁在演繹的原則上,而是綁在前例中——也就是我們以前怎麼做、以前怎麼安頓此事,或用英國不成文法的術語來說,就是「人心如何斯能不違此道」。而我們維護前例的方法,不是揚棄高蹈的原則,而是用具體行動來作為例示。

舉例來說,一九二六年有個土地標示的案例「優克里村對安布勒房地產公司」(Euclid v. Ambler Realty),法官蘇撒藍(Sutherland)對優克里村的都市區劃判決為有效,他的判決根據是:對此一議題,原則上都要有利於警權的實施(從古以來就不乏此例),而警權則意謂對地方的失序保有控制的權力,地界劃分只是其中一例。那位好法官的判決書裡提到所有的要緊因素,包括從交通、侵擾者到蟑螂、冒煙的煙囪等,將其要緊性說成決不下於謀殺案裡冒煙的槍枝云云。從任何理性的觀點來看,優克里村最後變成了那種看來白白淨淨、而又位在隔離郊外的高級社區的先祖,雖然座落在雅緻的環境中,但因為有建蔽率的嚴格限制,而不能蓋很多讓普通人買得起的房子。為了保有警權的施行,優克里村刻意弱化了憲法第十四修正案的平等保護條款。這種情況一直通行到今天,而現在的最高法院可能也會拒絕審理任何一個對此有所挑戰的都市區劃案。

行事作為的方式很不容易改變,它不但會被體制化而成為法律,也會變成一些人的習慣,而那些人恐怕已是極無意識地仰賴著已沉澱為法律的程序去行事。像遵循前例的原則本身一樣,那些方式是提供了有時堪稱沉重,但卻經常必要的文化一貫性。如果你讀過傅柯那本名著《規訓與懲罰》(Discipline and Punish),你一定會驚訝於懲罰(punishment)實踐之先於理論的程度,以及當理論成形時,人們會如何奮勉地建構理論來適應那套實踐。

最後有幾句話是要談圖像性的再現以及影像世界。我一直這樣猜想,在處理世事之時,能夠激起行動模式之最有力的技術,是不是透過圖像描繪:譬如用個威廉.荷頓(譯按:這是指一個常見的香菸廣告),或是用個因為營養失調症而腹部腫脹的非洲嬰兒圖。因為影像不只是範疇的初型,也是敘事的一個停格,一個凝止的身段。當人類的行動最後達到用文字來作再現的階段,它所用的表達不是一個普同而永恆的公式,而是一則故事——採取了什麼行動,遵循了什麼程序等等的故事。

這樣繞完一大圈,終於把我帶回史克里卜娜的牛奶工人在紐約的乳製品廠,在那裡為他們的牛奶、奶酪、優格、牛油所做的分類。他們正在集體地(而且很專精地)從事於一項「作品」,這裡用的是第一章討論過的意思——即麥雅松的用法。在討論中的作品——即在一個超級巨大的都市裡遞送乳製品,而使用者和供應者之間最小的距離至少有五十哩之遙——其中包含幾百件小小的「物件」,小小的謎,從非常技術性的(譬如貼上乳牛作結核菌測試的合格標籤),到非常傳統的(提供的製品要用正典的罐子盛裝,要保持傳統的顏色和氣味,並在傳統的使用時間前送達)。

你也許可以為此寫一篇博士論文,用牛乳遞送的全部程序和其中的思路,就可以把現代都市文化作個完整的解說。而如果你去作個猜想,那一定很有意思,舉個例子:為什麼牛奶和乳製品在紐約的宅配服務要用馬拉的「牛奶車」,而其他各種製品則老早已經用各種合適的汽車來工作?這難道是我們西方人在生食/熟食之間所做的區分(這個區分最初是李維-史陀〔Claude Levi-Strauss〕提起的)?是不是作為遞送者的馬匹強化了「生食」的意象,或是其中有效率至上的動機:馬自然會跟著牛奶工人而走動,不必再費事地「發動」和開車?

遞送牛奶和乳製品,就像法律和醫藥實務一樣,是和程序綁在一起的,其執行的結果就會把涉入其事的人給創造出來。史克里卜娜能看出這個複雜的組型乃是工作心理學的核心問題,她實在高明。和其他很多事情一樣,她領先於她的時代。而她所構思的,其實正是關於工作的文化心理學。

本文摘錄自《教育的文化:從文化心理學的觀點談教育的本質(2版)》,遠流出版

作者:傑羅姆.布魯納(Jerome S. Bruner)

譯者:宋文里

學校到底能夠為學生「做」什麼?我們所活著的世界已經發生過種種革命性的劇變,那麼,學校是否應該花更多心思來因應這險峻世局,或把學生推向唐吉訶德式的尋夢之途,以便讓他們在這多變的世界中仍能優游生活?

在這部探討教育可能性的精闢評論中,知名心理學家傑羅姆·布魯納指出教育如何企圖引領下一代融入文化,卻經常以失敗收場。他把新興的「文化心理學」運用到教育上,提出若要讓人類心智的潛能充分發揮,只有透過融入參與文化一途。但他並非指較為正式的文化活動,如藝術與科學,而是該文化如何理解、思考、感覺以及進行論述的方式。藉由檢視教育的實踐與理論,布魯納以新穎又豐富的觀點探討了過去令教育學家困惑的經典難題。

不同於以往累積的教育評論著作,布魯納在本書中不再將教育視為促進自我實現的手段,而是教育如何讓個人變得有能力可參與融入生活和謀生所仰賴的文化。不論是教育學家、心理學家與心智及文化的研究者,都能在這劃時代的評論中讀到如何挑戰現今一成不變的教育實踐,以及為未來指向的智慧願景。

