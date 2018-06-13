《諾曼風雲》：低估這個危險的青年，法國只能隔海看著軍隊被殲滅

文：拉爾斯・布朗沃思（Lars Brownworth）

中世紀的權貴婚姻都是由外人來決定的政治聯姻，注重的是門當戶對，甚少跟感情有關，但征服者威廉（William the Conqueror）卻有難得的獨立自主權。他的父親已逝，母親也沒有置喙餘地來影響任何事情，他的謀臣要不跟他年齡相仿，要不就早已名譽掃地而且被除掉了。他是當代少數能自己挑選妻子的統治者之一，而他也決心要得到教會的認可，以避免重蹈其父的覆轍。

要是威廉想為愛情而結婚，他也會很實際地讓這樁婚姻為他帶來政治上的利益。經過一番搜尋之後，他的眼光落到了美麗的瑪蒂妲（Matilda）身上，她是強大鄰國法蘭德斯伯爵的女兒，也是法國國王的外甥女。她會是個激勵人心的婚配對象。她跟威廉年齡相仿，憑藉她的家世就是個令人敬畏的人物，而顯然他們一輩子都忠於彼此。威廉是一位與眾不同的諾曼公爵，因為他既沒有情婦也沒有私生子。

但在他們結婚之前，還是遇到潛在的問題。威廉和瑪蒂妲算來是五代遠房表親，教會則有七代之內的親戚不得通婚的禁令。同時原來瑪蒂妲的母親曾跟威廉的叔父有段婚約，雖然後來並沒有成婚，但仍違反公認的遠親關係規定。

這類問題在中世紀相當常見，由於婚姻通常都要求門當戶對，王室圈子並不大，幾乎每個人彼此都沾親帶故，因此除非基於政治上的理由反對，否則大多數時候大家其實都是睜隻眼、閉隻眼。

然而教宗利奧九世（Leo IX）卻有很多理由要讓諾曼人的日子不好過，身為首位偉大的改革派教宗，他認為統治者應該給人民做個好榜樣，而諾曼地則以神職人員的不良行為而惡名昭彰，除了猖狂地買賣聖職之外，滿腦俗念的神職人員也時常不理會他們的教眾。關於諾曼人濫權的投訴不斷，引起了教宗的注意，而出於他個人的理由，利奧九世對此也無法視而不見。

其中一點，他是依靠神聖羅馬帝國皇帝亨利三世（Henry III）的支持，而亨利則正在跟瑪蒂妲的父親（法蘭德斯伯爵）起爭執。且對教宗利奧而言更重要的是，來到義大利的諾曼傭兵已成了相當麻煩的問題。這些傭兵由一對凶悍的兄弟領導，一位叫亨弗瑞（Humphrey），一位叫羅貝爾・吉斯卡爾，他們勢力日增，讓大家都緊張起來，所以利奧本人正要親率一支聯軍將他們趕出義大利。因此當威廉要求教宗同意他迎娶瑪蒂妲時，利奧反而舉行一場會議來譴責神職買賣，這擺明傳達他不贊成的訊息。

毫不意外地，大多數諾曼主教都不去參加這個活動，他們人人幾乎都犯了清規，所以並不想要為他們的情婦們以及其他不檢點的言行來面對責難。那些赴會的神職人員回到諾曼地時，則帶回了壞消息，教宗特別聲明禁止這樁婚姻。

但威廉還是照樣進行婚事，在隔年私下舉行的婚禮中娶了瑪蒂妲。他不用等多久，政治風向就轉變了。諾曼兄弟亨弗瑞與羅貝爾擊敗教宗大軍並俘虜了教宗。一年後，利奧去世，下一任教宗認為跟諾曼勢力媾和是比較明智的選擇。威廉的交換條件是承諾興建兩座大修道院及幾座慈善機構，威廉的婚姻於是獲得了正式認可。

到了此時，威廉腦子裡已經在想著別的事了。安茹（Anjou）伯爵已經遷入鄰近的曼恩（Maine），並占有位於邊界上的幾座城堡，這一來就威脅到諾曼地及其鄰國，法王亨利向來都對勢力過於強大的附庸甚為提防，於是和威廉安排會師遠征，去試試安茹伯爵的能耐。當威廉抵達時，鄰鎮的居民做了個很不明智的決定，他們把獸皮掛在牆上，並用棍子打著獸皮，一邊高聲吟唱著：「這些毛皮就如同製革匠身上的人皮。」這是不太含蓄地嘲諷威廉的低出身以及其母的職業。滿懷怒火的公爵做出回應：命人拿下32名駐軍，當著全鎮斬下他們的手腳，鎮民很快就都投降了。

整場戰事過程短暫，而且證實威廉英勇又精通馬術（如果諾曼的資料來源可信的話），連安茹伯爵都大為激賞。一度，這位諾曼公爵還派了兩個小孩潛入一座城堡放火，驅逐了駐軍。然而，像這樣的兵不厭詐也終於惹火上身。法王亨利眼見威廉的進展飛快而感到不安，開始認定他的盟友此時已太過強大，於是突然倒向安茹伯爵，反過來摧毀他的假想敵公爵。

國王的變節讓局勢格外危險，因為正巧威廉的兩位叔父也同時叛變。因此，威廉採行以退為進的策略，以便爭取時間。由於法王並沒有遭受到抵抗，於是以為勝券在握，就把兵力一分為二，一支在他弟弟指揮下朝盧昂挺進，而他則在鄉間一路掃蕩所有的抵抗。然而不幸的是，這將證實法王的弟弟完全無法勝任統率王室軍隊的工作。

等到法王的兄弟來到上諾曼地時，他連最起碼的夜間警戒都荒廢了，當大軍紮營於莫特梅（Mortemer）的小村莊時，他手下的士兵取得葡萄酒供應，於是決定酒足飯飽後大睡一覺，根本懶得放哨。諾曼軍隊在半夜發起進攻，只留下幾個活口。威廉派了一位使者爬到樹上去向亨利的兵營喊話，告訴他這個慘敗消息。法王謹慎地撤軍了，沒有他的支持，叛軍也就瓦解了。

要說這次失敗的侵略有造成什麼影響的話，那就是加強了威廉的勢力。公爵在軍隊獲得的響亮名聲，讓他牢牢掌控住領地，也震懾了其附庸，使得叛變不太可能成事。在勝利中，他也樂得表現出寬宏大量，兩位叛變的伯父都被流放，但卻給了他們豐厚的津貼，以便配得起公爵兒子的身分。

不過，法王亨利跟威廉間的恩怨尚未了結，顯然亨利低估了這個危險的年輕人，亨利需要趁他羽翼壯大之前，趕快破壞他的威望。1057年，他又再跟安茹伯爵聯手出兵，兵鋒直抵諾曼地南部，決心要將威廉從公爵寶座上拉下來。這次兩名盟友組了一支聯軍前往海岸地區。

由於國中已無叛變需要操心，威廉的地位就穩固得多，但他不打算在一場應付大軍的會戰中拿自己新建立起的威望來冒險。他很樂得玩按兵不動的遊戲，拒絕跟法王的軍隊交鋒，直到時機自己送上門為止。這條策略又再度有了回報。法王並不清楚當地的潮汐狀況，當他率軍橫越一處沼澤河口時恰遇漲潮，將他的軍隊一分為二。就在此時，威廉率軍撲上前去，擱淺的士兵驚慌失措，很多淹死在海中，法王和伯爵無能為力，只能眼睜睜在另外一邊看著這場災難在眼前展開。

這場敗仗嚴重打擊了法王的威望，雖然他設法撤出諾曼地，但從此不復往日榮光。三年後，法王和伯爵都去世了，法國政局有了大幅轉變，新國王只有八歲，安茹伯爵則後繼無人。伯爵的兩個姪兒為了奪權開始打起內戰；狡猾的威廉竭盡所能地讓這個局面得以延長。威廉公爵這輩子以來首次不再受到外來的威脅。

諾曼地從來沒有比此時更自信的了，儘管局勢動盪，但這個公國比鄰國富裕，優秀的移居者也紛紛前來。來自帕維亞（Pavia）的蘭弗朗克（Lanfranc）是位知名教師，他帶來年輕的聖安瑟倫（St Anselm），協助開展了文教復興，後來很快就遍及法國各地。一個龐大的猶太人社群也在盧昂定居下來，使得盧昂成了商業中心，高級葡萄酒貿易也蓬勃發展起來。增加的收益流進貴族的荷包裡，他們則以此興建新的大修道院和教堂，進一步推廣文教復興。

威廉此時可說正處在他人生難得一遇的大好時機中，國內和國外都沒有人可挑戰他，才30歲出頭，國庫滿溢，背後有個充滿自信的公國，必然看來凡事他都可手到擒來。在威廉飄飄然又自信之餘，他把眼光朝海峽對岸的富庶王國望去。

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書籍介紹

本文摘錄自《諾曼風雲：從蠻族到王族的三百年》，馬可孛羅

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作者：拉爾斯・布朗沃思（Lars Brownworth）

譯者：黃芳田

《諾曼風雲》帶領讀者騎著戰馬在中世紀奔馳。少有作者能像布朗沃斯，即使面對如此複雜且龐大的主題，依舊能寫出節奏輕快好讀的作品。——比爾．耶納（Bill Yenne），歷史作家。

《諾曼風雲》將帶領讀者遊歷繽紛絢爛、險象環生的世界，喚起我們對歐洲中世紀早期的遐思。——喬納森．哈里斯（Jonathan Harris），歷史作家。

諾曼人的先祖是維京人，原是斯堪地那維亞半島來的「蠻族」，在西元十世紀左右登上歐洲的歷史舞台。這群航海民族四處劫掠，最終有一支維京人定居在今日法國西北部。因他們是從北方來的民族，故名為諾曼人（Norman），而他們所居之地也成為後世的諾曼地（Normandy）。

諾曼人以他們的智慧和武力，縱橫於中世紀的封建諸侯間，從原本在海上漂泊劫掠的野蠻人，搖身一變成為號令四方的王公貴族。在這300年中，諾曼人征服了英格蘭，建立諾曼王朝；攻取西西里，建立諾曼西西里王國；率領十字軍東征，建立位處今日敘利亞的安條克公國；兩度擄獲羅馬教宗，迫使基督教世界的領袖低頭；力抗當代的兩大帝國，神聖羅馬帝國與拜占庭帝國，是環地中海地區不可小覷的一股勢力。

在《諾曼風雲》一書中，隨著作者拉爾斯．布朗沃思妙筆生花的描述，我們將親眼目睹諾曼騎士穿上甲冑、跨上戰馬，隨著諾曼人的多位傳奇領袖：諾曼地的開創者羅洛、英格蘭的征服者威廉二世、西西里王國的羅傑二世、十字軍的領導者博希蒙德一世，一同開疆拓土、逐鹿中原。中古歐洲詭譎多變的國際局勢、跌宕起伏的戰局變化、王公諸侯間的明爭暗鬥，都將真切地發生在你我眼前。

Photo Credit:馬可孛羅出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航