聯合國報告指出僅9%的塑膠垃圾被回收：無法再利用就拒用

《中央廣播電台》報導,越南的一處紅樹林已遭聚乙烯(polyethylene,縮寫:PE,用於製造塑膠袋)淹沒,泰國海灘出現一隻因吞下大量塑膠袋而死亡的鯨魚,靠近印尼「天堂」島嶼附近的地下水域堆滿垃圾。種種景象讓人看到亞洲正面臨的塑膠危機。

每年約有800萬公噸塑膠廢棄物被倒入全球海洋中,等於每天每分鐘就有一卡車的塑膠垃圾被倒入海洋中。根據美國海洋保育協會(Ocean Conservancy)2017年的報告,這些垃圾有一半以上來自亞洲五個國家,分別是中國、印尼、菲律賓、泰國和越南;這些國家是亞洲經濟成長最快的國家,也是全球塑膠品製造、消費以及丟棄最多的地方。

綠色和平組織(Greenpeace)印尼分部防治員博瑞(Ahmad Ashov Birry)表示,「我們正處於塑膠危機中,在我們的河流、海洋中,到處可以看到它…我們必須對此採取行動。」

(中央社)聯合國的報告今天指出,人類每年製造90億噸塑膠,但僅9%有被回收,政府應該考慮禁用塑膠,或者對一次性塑膠袋或食物容器課稅,以抑遏汙染浪潮。



路透社報導,這份報告被認為是對政府打擊一次性塑膠措施最全面的評估研究,報告選在今天聯合國世界環境日(U.N. World Environment Day)公布。



報告指出:

「全球製造的90億噸塑膠中,僅9%被回收。大部分的塑膠最後進了垃圾場、掩埋場或散落周遭環境中。 全球每年使用的塑膠袋數量高達5兆個,若將它們相繼排列,覆蓋面積會達法國領土兩倍。 中國是塑膠包裝垃圾的最大來源,領先歐洲聯盟(European Union)和美國;但人均製造量美國居首,超越日本和歐盟。」



這份報告偕同印度政府做成,發布時搭配標語:「無法再用就拒用。」(If you can't reuse it, refuse it.)



聯合國環境規劃署(UN Environment Programme)執行主任索爾海姆(Erik Solheim)在報告中寫道:「塑膠禍及地球每個角落。」



塑膠垃圾不僅殘害海洋中的生命、汙染土地,燃燒時更會釋放有毒化學物。



聯合國旗下環境永續生活(Environment's Sustainable Lifestyle)計畫負責人東達(Elisa Tonda)說,對於塑膠袋或聚苯乙烯容器等一次性塑膠製品,超過60國都設有禁令或額外收費規定。



根據報告,祭出減塑禁令後頭一年,30%的國家塑膠袋消耗量大跌、20%則幾乎沒有或完全沒有改變。其餘半數案例中,政府均未能判斷禁令成效。



報告列出幾項建議,包括呼籲改善垃圾分類和回收、透過經濟誘因提倡友善環境的塑膠替代品,以及教育消費者、倡導產品再利用等。

聯合國環境規劃署的新聞稿中也提到,「 行動可以無痛且是有巨大利益的:人類和地球的巨大受益,將有助於減少昂貴的下游污染成本」 索爾海姆 說,「塑料本身不是問題,問題是我們怎麼使用它 。」

報告除了指出政府徵稅和禁令,在適當規劃和執行的情況下是限制一次性塑料產品過度使用的最有效策略之一外, 報告也提到,企業和私營部門應該進行更廣泛合作,提供從源頭管理開始的解決方案,包括延展生產者的責任範圍,以及鼓勵採用更有「循環經濟」觀念的塑料生產和消費方法。

報告也說,一次性使用塑料廢物產生和廢物管理做法在不同地區有所不同, 雖然沒有任何單一的污染措施在各地都會同樣有效,但作者列出了決策者在其社區解決問題的10個「通用步驟」,包括確認底線、歸納可能行動方案、找到利害關係人、提升意識、制訂監控及調整政策、鼓勵工業將污染最小化等等。

《中央社》報導,台北市環保局指出,根據聯合國環境規劃署估算,每年約有1300萬噸塑膠廢棄物流入海洋,對海洋生物造成極大威脅。去年台灣海洋廢棄物監測結果顯示,數量最多的海洋垃圾前5名分別是:寶特瓶、塑膠瓶蓋、吸管、玻璃瓶、塑膠提袋,其中有許多都是日常飲食中用過即丟的塑膠製品。



環保局表示,塑膠產品占人們產生廢棄物的10%,全球每年產生5000億個塑膠袋,每分鐘販售出100萬個塑膠瓶,每年有1300萬噸塑膠流入海洋、10萬隻海洋生物因塑膠致死,而且50%消費性塑膠物品都只被使用一次。



環保局指出,民眾丟棄的塑膠杯與塑膠袋若被沖入海中,一段時間後會碎裂成塑膠微粒,被小蝦吞食後,小蝦又被魚類吞食,最後魚類來到人類的餐桌,等於人類輾轉將塑膠微粒吞下肚。

台北市環保局也在網路上推出「減塑足跡計算器」,邀民眾計算每年塑膠使用量,藉此提醒大家減少使用並加強回收塑膠製品,以保護海洋生態與自己的健康。

