《諾曼風雲》：「懺悔者」愛德華的軟弱，把英格蘭王位送給了權臣戈德溫

文：拉爾斯・布朗沃思（Lars Brownworth）

英格蘭是顆等著採收的成熟果實。國王「懺悔者」愛德華（Edward the Confessor）此時60歲出頭了，身體很差，沒有兒女，看來也時日無多。對征服者威廉（William the Conqueror）來說更有利的是，這位老國王顯然一心向著諾曼人，只要可以的話，隨時都讓諾曼人謀臣圍繞在他身邊，起碼有三個主教職位和一個伯爵領地指派給了法國人。

愛德華比威廉年長20歲，是威廉的表舅，曾在諾曼地度過漫長的流放歲月，跟公爵家族建立了很緊密的關係。這兩人可能理所當然往來密切，愛德華甚至可能提過讓威廉做他的繼承人。然而在1066年時，這位諾曼公爵卻不是唯一有權要求繼承英格蘭王位的人。

真正長期掌握英格蘭實權者並非國王，而是一位傑出人物戈德溫（Godwin）的家族，此君來歷不明（他似乎有意保持不明），首次露臉是在「懺悔者」愛德華之父「決策無方者」埃塞爾雷德被逐出英格蘭的危機時期。維京王入侵，在隨之而來的鬥爭中，戈德溫選擇支持盎格魯—撒克遜人，這一來大概也就斷送了他的生涯，但這個滑頭的英格蘭人卻跟維京王克努特爭辯說，他的頑固對抗適足以證明他的忠心不二，因而贏得了克努特的認可。

畢竟，英格蘭所有權貴都曾宣誓過要效忠他們的國王，然而大多數卻都在一有風吹草動就丟下國王轉投到克努特這邊，誰知道哪天他們會不會又對新王做出同樣的事呢？但從另一方面來看，戈德溫則信守了他的誓言。

克努特不知是對這番說詞還是對這個人刮目相看，總之就讓戈德溫做了威塞克斯伯爵，還把他留在身邊當謀臣，甚至返回丹麥時也帶著他。1035年克努特去世，此時戈德溫已是全國最有權勢的人，克努特兩個兒子先後繼任統治，也都是由他輔佐。就是在這個時期，他初次跟「懺悔者」愛德華打起交道來。

愛德華與其弟阿爾弗雷德都曾隨父放逐，待過諾曼地，而對克努特的兒子「健步如飛的哈羅德」（Harold Harefoot）來說，英吉利海峽對岸有兩個可能跟他爭王位的對手還活得好好的，是很討厭的事。於是哈羅德寫信邀請兩位遭放逐的王子返回英格蘭，並暗示或許可做些安排，共享權力。愛德華似乎在找合適的護送者時遇到點麻煩，而阿爾弗雷德則馬上去了英格蘭，也很快就被戈德溫的手下逮捕。戈德溫手上掌握反叛者的命運，角色非常微妙。要是他選擇支持阿爾弗雷德，或許可從新國王那獲取很優厚的報酬。但另一方面，他早已有權有勢，為這樣一位天真、涉世未深的流放者犯險，實在也說不過去。於是戈德溫就很盡責地把阿爾弗雷德交給了國王，結果阿爾弗雷德被殘忍地刺瞎雙眼，隨後死去。

也許這在政治上是正當的舉措，但這宗謀殺觸怒了輿論，也玷汙戈德溫餘生的名譽。他抗辯說自己在這件事上是無辜的，謊稱自已並沒有執行這行動，但卻一直無法洗清名聲。後來這成了個大問題，因為維京人統治英格蘭的時日出乎意外地短暫。哈羅德繼位後不到五年就去世了，他弟弟就更令人印象深刻，因為他是在一場婚宴中站起來向新郎、新娘敬酒時突然氣絕身亡的。

這一來就使得丹麥國王成了最親近的男繼承人，但英國人已經受夠維京人的統治，開始盼望本土王室重返。戈德溫，這位永遠的政壇生存者，把他的支持轉向仍流放在諾曼地、不太有可能成事的愛德華身上。這是很精明的舉措，這位新王年近40歲，性格軟弱，容易左右，而野心勃勃的戈德溫則胸懷大計。在英格蘭，有六個大伯爵爵銜，而戈德溫有六個兒子，他打算讓他們都成為伯爵。此外更有希望的是，愛德華仍未婚，而戈德溫有個適婚的女兒，要是他自己無法登上王位，起碼也可以合建一個王朝。

起初幾年，每件事情都如他計畫進行，他女兒當了王后，三分之二的英格蘭土地落入他家族的掌控，有兩個兒子成了很有權勢的伯爵。他沒有算計到的是，國王對一位專橫謀臣所積累的滿腔怨恨——尤其這人跟他家人的死明顯脫不了關係。

愛德華還有別的理由憎恨戈德溫，不管愛德華眼睛往哪看，都會看見這個可惡家族的成員。他們流連在他的宮中，在他的議事廳，甚至他的床上，但愛德華太弱勢，沒有他們就無法統治，但能反擊時他還是會反擊。當戈德溫的長子斯韋恩（Svein），這個家族中的不肖子，綁架一名修女並強姦她之後，愛德華抓住機會公然批評眼前這位權臣。但當寡廉鮮恥的斯韋恩無視於譴責，並殺害自己的表親後，國王流放了這位年輕貴族，任憑戈德溫怎麼鄭重抗辯也無濟於事。

第二年伯爵的處境更加糟糕，國王有位諾曼謀臣在多佛（Dover）涉及一起事件，結果有幾位鎮民因此喪生。由於多佛位於戈德溫領地之內，國王就很聰明地下令要他懲處這座城鎮。戈德溫了解鎮民是受到挑釁，並察覺到公眾對愛德華身邊外國謀臣的反感情緒，於是抗命並召集他的軍隊。

宮廷內的反諾曼人情緒或許很高漲，但這次伯爵卻大大估計錯了局勢。儘管雙方彼此敵意很深，但性格務實的英國人卻不願意為了幾個不討人喜歡的法國人而冒內戰的風險。等到國王率軍出現時，戈德溫的軍隊就開始四散而去。眼見信心崩潰而心驚膽戰的伯爵開口詢問國王，他得怎麼做才能恢復和平？愛德華的答覆想必讓他嚇壞了。「把我弟弟還給我。」據說愛德華是這樣回答的。

戈德溫採取了唯一可行的辦法，帶著大筆財富逃出國去，此時他的財富堪比國王。儘管有此打擊，但仍有不少事情對伯爵有利，國王雖然占了上風，但不可能永遠都占上風，而戈德溫在國內則有強大的盟友致力於調解此事。

但最重要的因素還是要回到國王。愛德華天生不具有與人衝突對抗的性格，他常會勃然大怒，但氣頭過了就會回復溫順且多半會寬恕所有人。他太軟弱，無法堅持下去，戈德溫遲早會捲土重來。

事實證明，流放只延續了一年，當戈德溫在法蘭德斯尋求庇護時，他那能幹的兒子哈羅德就遠行到家族位於愛爾蘭的領地去招募額外的支援。父子倆會合後乘船駛往英格蘭，登陸時被當成英雄歡迎。公眾對宮廷裡諾曼人影響力的憎恨再度興起，於是眾人群聚於戈德溫旗下，雙方再度各自武裝，戈德溫則大聲疾呼自己的清白，但這回勢頭卻是反過來針對國王了。愛德華號召集合部隊，但大多數人卻對他置之不理，情勢很明顯，愛德華不得不跟伯爵談條件了。

戈德溫交出了一位兒子、一位孫子等兩名人質，並再度發誓阿爾弗雷德的謀殺案與他無關。國王則心不甘情不願地宣布恢復他的權位與榮譽。戈德溫大獲全勝，唯一美中不足處是人質的命運。兩名人質交由諾曼大主教看管，但由於宮廷裡的反法情緒瀰漫，主教就帶著人質逃往了諾曼地。他們後來落入威廉公爵手中，公爵馬上宣布這視同支持他爭取英國的王位，所以才把這些人交予他。然而，這在當時的英格蘭看來是很遙遠的威脅，於是英格蘭就沒怎麼搭理他。

這最後的連串戰役帶來的壓力讓戈德溫付出了代價，他的身體很快變差。在隔年復活節的宮廷活動中，他中風了，喪失行動能力不久後，60歲的伯爵就去世了。

但幸好對這個家族來說，戈德溫在國內還有四個兒子，長子哈羅德承繼父親的權位。在他的圓滑處理下，宮廷裡的緊張局勢消退了。新伯爵40歲出頭，高大英俊，最重要的是，年輕到不可能涉及阿爾弗雷德的謀殺。他的主要性格特點似乎是平易近人的敦厚以及有本事讓人感受到自在。根據他的生平傳記所載，他「可以坦然接受反駁，從不為此報復」，這品格不管在什麼年代的權勢之人身上都是很罕見的。

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書籍介紹

本文摘錄自《諾曼風雲：從蠻族到王族的三百年》，馬可孛羅

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作者：拉爾斯・布朗沃思（Lars Brownworth）

譯者：黃芳田

《諾曼風雲》帶領讀者騎著戰馬在中世紀奔馳。少有作者能像布朗沃斯，即使面對如此複雜且龐大的主題，依舊能寫出節奏輕快好讀的作品。——比爾．耶納（Bill Yenne），歷史作家。

《諾曼風雲》將帶領讀者遊歷繽紛絢爛、險象環生的世界，喚起我們對歐洲中世紀早期的遐思。——喬納森．哈里斯（Jonathan Harris），歷史作家。

諾曼人的先祖是維京人，原是斯堪地那維亞半島來的「蠻族」，在西元十世紀左右登上歐洲的歷史舞台。這群航海民族四處劫掠，最終有一支維京人定居在今日法國西北部。因他們是從北方來的民族，故名為諾曼人（Norman），而他們所居之地也成為後世的諾曼地（Normandy）。

諾曼人以他們的智慧和武力，縱橫於中世紀的封建諸侯間，從原本在海上漂泊劫掠的野蠻人，搖身一變成為號令四方的王公貴族。在這300年中，諾曼人征服了英格蘭，建立諾曼王朝；攻取西西里，建立諾曼西西里王國；率領十字軍東征，建立位處今日敘利亞的安條克公國；兩度擄獲羅馬教宗，迫使基督教世界的領袖低頭；力抗當代的兩大帝國，神聖羅馬帝國與拜占庭帝國，是環地中海地區不可小覷的一股勢力。

在《諾曼風雲》一書中，隨著作者拉爾斯．布朗沃思妙筆生花的描述，我們將親眼目睹諾曼騎士穿上甲冑、跨上戰馬，隨著諾曼人的多位傳奇領袖：諾曼地的開創者羅洛、英格蘭的征服者威廉二世、西西里王國的羅傑二世、十字軍的領導者博希蒙德一世，一同開疆拓土、逐鹿中原。中古歐洲詭譎多變的國際局勢、跌宕起伏的戰局變化、王公諸侯間的明爭暗鬥，都將真切地發生在你我眼前。

Photo Credit:馬可孛羅出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航