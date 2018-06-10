兒童節，和小時候我被親戚家小孩圍毆的故事

台灣的兒童節在四月，但中國是六月一日，今年的兒童節已經過去了。看著社交媒體上曬出的那一張張可愛的臉孔，想到他們現在的模樣和行為舉止，難免胃會有些不舒服。我的童年過得相當不錯，沒有時代性悲劇糾纏著我和我的同齡人，家庭也很和睦，並不貧窮。但人就是這樣，發生一百件快樂的事情不一定記得，偶爾那些難過的往事卻總能歷歷在目，紮進心裏。

我從小就是一個瘦弱，敏感，骨子裏老實，也算善良的孩子。其實我現在還是那個瘦弱，敏感，骨子裏老實，也算善良的成年人。這樣的總體格局讓我的成長過程中吃了些虧，甚至也可以預見會讓我的成年人生涯吃盡苦頭。也正是因為這樣的格局，讓我在若干年後的今天還會舊事重提。母親要看到這篇文章，一定會越洋發一條微信：你多大了，還這麽小家子氣，這麽記仇。

不管了，祥林嫂模式開啟。

母親跟她的表姐感情很好，表姨媽移民澳洲後，每次回滬，母親都要常去人家家裏串門。我十二歲那年，表姨媽一家又回了上海，我們又要去串門。我不太喜歡去表姨媽家，一去就要把我丟給他們家的兒子，也就是我的「表表哥」。他比我大六歲，那年十八，是個電腦兒童，據說天賦異稟，成績優異，若干年後代表澳洲參加了世界電子競技大賽。再若干年後，在金融領域，混得風生水起，還娶了個貌美如花的西人女孩。總之就是一個典型海外華人孩子的人生贏家路徑。

為什麽我不喜歡進入「表表哥」的房間？首先是他真的不鳥我，他不是不會中文，但真的就不跟我說話。他自己顧自己玩遊戲，我站在一旁傻傻地望著他玩遊戲。如果我跑出房間，大人們會說跟澳洲哥哥打遊戲去呀，不會讓他教你嘛。不，他鳥都不鳥我，怎麽可能教我。第二種情況也讓我不願意進入他的房間，有時候他的表弟妹也會在他們家聚會，也就是我要和人家的三個表兄妹在同一空間玩耍。

準確的說，我要被孤立著參與他們的玩耍。

那天，他們三個表兄妹都在，我還是被丟進了「表表哥」的房間。我記得他們在電腦裏玩「大富翁」，大人們把我扔過去後，他們也算聽話讓我參與著遊戲。玩著...玩著...玩著...在沒有任何緣由的情況下（必須註明不是我忘記了原因，而是我記得特別清楚那是在沒有任何口角、爭執的情況下），那位十八歲的澳洲哥哥一把抓起十二歲瘦弱的我，把我砸向房間裏的玻璃書櫃。一次、兩次、三次、四次、五次、六次、七次、八次，我後面就記不清多少次，我的後腦勺撞擊著書櫃的玻璃門，刺耳的聲音在我耳邊此起彼伏。「表表哥」的表妹比我大三歲，他的表弟比我大一歲，在一旁踹我，拉扯我，我根本無力掙脫，雖然一直在掙扎。他們打夠後，我哭著，滾著，爬著，出了房間，我憤怒，我在叫喊。

而後大人們的反應讓我第一次看清了成年人這種動物。

大多數人認為這是小朋友間的爭吵，因為他們三個孩子是一家人，所以形成了三打一的狀態。我表姨媽堅定認為他兒子肯定是沒有錯，肯定是對的。我媽表示肯定是他兒子錯了。我爸的立場我忘了，但肯定是一句話沒有為我說過。我瘋狂吶喊，「他們莫名其妙打我，把我的頭砸向玻璃書櫃」，沒有大人相信我，澳洲的孩子不會這樣的，學習那麽好，那麽聰明怎麽可能要欺負你，一堆奇奇怪怪的邏輯，維護著我的「表表哥」及他的表弟妹們。

很快他們覺得小孩子間的事情該平息了，回到客廳繼續喝酒，聊著澳洲生活的奇聞逸事，從小父母教給我的做人道理瞬間坍塌，什麽正義感，什麽是非對錯，在親戚間的人情世故面前可謂一分不值。這份羞辱讓我沒有辦法停止咆哮，不斷哭，不斷叫，就是不肯停止，他們的聊天也不斷被我打斷，最後終於有一位家長願意去把事情原委調查清楚，最後得出的結論跟我的哭訴是一致的：這不是孩子間的沖突，而是一方占著人數和年齡優勢，無理由的圍毆另一個小孩。

Photo Credit: AP/達志影像

事情得到了真相，但我沒有得到道歉。

澳洲哥哥沒有道歉，他的表弟妹沒有道歉，表姨媽沒有道歉，其他大人沒有道歉，我的父母沒有道歉。若干年後，父母有跟我表示當時他們的做法和想法欠妥，但從來沒有正式跟我道歉，我感謝那位最後願意找到真相的親戚，我卻從此對人類有了恨意。

「當時真的沒想到會給你造成這麽大陰影」

「總歸是不能維護自己小孩的嘛，我們這代家長就有這個習慣，也根本想不到學習那麽好的孩子會去欺負你」

「人家澳洲回來，又在人家家裏做客，總要給人家面子」

這些都是父母給我最坦誠的解釋。我的父母絕對不是壞人，我自小他們就教育我是非黑白，做人的道理。當時在場的大人們包括表姨媽同樣不是什麽壞人。我也願意去相信「表表哥」和他的表弟妹長大後人格會有所養成，而圍毆我也只是青春期式的躁動。不過那個場景對我的沖擊更多是價值意義上的。父母對我的道德教育做得太好，「路見不平當拔刀相助」，當我最需要公正和相助的時候，所有的成年人都採取了兩種態度，沒有一個態度能給我帶來正義，他們都不自覺的展現了面對不公而「不作為之惡」。

表姨媽：只講立場不講是非。無條件相信和支持自己兒子。

我的父母及其他成年人：只講人情不講是非。在親戚間感情面前，一個孩子被揍，受點委屈算得了什麽。

被圍毆一年後，我們家也出國了，移民去了加拿大。就這樣，這段往事被那些成年人遺忘，被我所銘記。我慢慢成長，慢慢接觸社會，慢慢了解我們這個物種，慢慢開始體會成年人的行為舉止。從我所認知的文化體系層次看，至少我最熟識的華人社會裏，是非黑白真的不重要，公平與正義也從來不會是人們思考問題的重點。從人與人微觀的交往，到社會層面的參與和立場，如何維系一種平衡即把持平衡背後的利益才是「做人真正的道理」。既然如此，父母為何要教導我黑白對錯呢？我是真的相信這世界上有黑白對錯，所以才會幻滅，才會受傷。

有一天我有了孩子，我會讓他記住一句話：人善被人欺，馬善被人騎。

我為我將 對你撒的謊先跟你道歉

當你發現黑白不是那麼的分明

世界 不是那麼的公平

別太失望 我講的是個夢想

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航