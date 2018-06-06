中美貿易戰不只是兩敗俱傷的局 ，全球都難以倖免

原本讓大夥隔岸觀火的中美貿易大戰，就在幾天前（正確來說是6月1號），一向不按邏輯出牌的川普突然把矛頭也對準了老盟友：歐盟、北美自貿區等國家，目前初步的手段是對鋼鐵、鋁製品課徵10 - 25%不等的關稅，此舉算是惹毛了一票人，原本作壁上觀喜孜孜看中美較勁的吃瓜群眾們，也被迫表態要「還之以顏色」。

而作為促進全球化便捷化的WTO、UN等組織，一干代表與官員們也十分頭疼，紛紛呼籲各方冷靜，盡可能避免使用報復性關稅方式制裁他國，還是回到談判桌，以外交手段，遵循關貿總協（GATT）機制來協商。

當今的世界已是地球村時代，早已不若1980年代前還可偶爾玩玩貿易壁壘的遊戲，随著全球分工和各式互惠與自由貿易協定（FTA）簽署並落實，各國產業鏈經過三十多年的重洗與布局，儼然已是「你中有我，我中有你」錯綜複雜的互賴關係，學者以「義大利麵碗效應」稱之，各個優惠待遇和非關稅措施的交相重疊，就像義大利麵一樣，剪不斷理還亂，無論是強權還是發展中國家，進出口、國際貿易、人才、服務、貨品的流通，早已被由WTO建構起的貿易體系深深影響。

是幸，也是不幸，憑一國單方面對其他施以關稅與非關稅障礙，根本無法達成過去改善貿易逆差的效果，反之，倘若各國紛紛開啟WTO例外原則並施以相等的障礙做為反制，那才是真正的全球貿易大戰，損人又不利己，代價太大。

先來回顧一下近期中美的貿易糾紛，我們都知道川普早在2016競選期間，「縮減中國貿易逆差」便是他主打的政見，比起什麼墨西哥蓋城牆、和其他亂七八糟的外交政策，這點至少還算是有跡可尋，畢竟中美貿易問題一直是歷屆美國政府的難題，而「美國懟上中國」也多半能給世界其他國家漁翁得利的機會（至少他們這麼想）。

從2001年中國加入WTO開始，對內由國家管制對外則奉行資本主義市場經濟，很快便以廉價的勞動力取得「世界工廠」的地位。在2015年喊出「中國製造2025」後，中國更是打算以國家扶持的力量，一舉在信息科技、航天、機器人、奈米材料、生科與高端醫療等領域領先，這自然會影響美國在這方面的領導地位，亞太各盟邦的產業早已有不少融入中資的生產鏈中，況且每年數千溢美金的逆差，舊仇新恨加上選舉時的承諾，川普終於還是劍指中國，開戰了。

Photo Credit: AP/ 達志影像 在美國拒絕歐盟鋼鋁關稅豁免請求後，中國外交部長王毅6月1日表示歐盟和中國將會深化貿易和投資關係，並支持全球貿易規則。

從今年初開始，川普政府陸陸續續對中國製造特定產品祭出40 - 100%的反傾銷稅，到了3月份更是以侵犯智慧財產的名義，動用了惡名昭彰的301條款，預計對自中國進口超過600億的貨品課徵關稅，而中國也立即反制，透過國務院表示將對來自美國的100多項商品課以等同關稅，並終止原本對美126項商品的進口稅減讓，然後在原基礎上另加徵關稅。一來一往，彷彿小學生吵架，美國的川普政府緊接著在4月又有新動作，除了加碼對1000億美元的中國進口品列入徵稅清單外，另夥同日本、歐盟在WTO的多邊談判場合，對中國「涉技術性歧視」「政府補貼」等議題提起仲裁，開起爭端解決機制，從實際的關稅戰，到外交上的交涉雙管齊下。

當然，中國也不是省油的燈，相繼也對美國進口的食品、農產品、原物料等課徵關稅與進行進口量限制，雖然以貿易金額來看並不若美國動輒千億美金，但亦有評論指出中國策略性的針對農產品開刀，主要是想在美國中西部共和黨票倉施加壓力，畢竟中國是美國小麥、大豆、高粱等主要採購國，若關稅提高到100%，無疑將使該地域的選民首當其衝被影響，而緊接著美國11月的期中選舉將至，而中國到底不算是民選國家，因外貿受挫而導致的內部不滿，理論上不會影響到政權的更替，也因此在關稅金額與制裁力道上看來是美國技高一籌（還有中興通訊事件），但實際上中國政府反倒比較可以老神在在，所有損失咬牙吞下，且看美國如何因應自己放的火，會不會引火自焚。

而中美貿易戰目前的最新狀況，也如新聞中報導的，兩邊也知道不該在這麼鬧下去，便派出特使互訪，閉門談判，5月19日兩國代表在華府發表聯合聲明，大抵是停止相互叫囂增加關稅的報復性措施，美國願「暫緩」對中的懲罰性關稅，而中國也「同意」未來會考慮向美多採購2,000億美元的產品以彌平逆差，並同時恢復對美農產品的優惠措施。不過，相較敏感的「高科技電信採購」、「制會財產權」、「反補貼」等議題，雙方並未達成有效共識。

但你以為中美硝煙暫歇了嗎？別忘了對方是川普，出爾反爾已是常態，就在不久之前的5月30日，來自白宮的消息，又表示要對「500億中國商品徵收25%的關稅」，而中國也一貫的由外交部發言人措詞強烈的反擊，表示「奉陪到底」，「以牙還牙」（到底是夠了沒？）。

平心而論，中美貿易戰終究是兩敗俱傷的局，不錯，短期內美國仍會是全球最大市場，最強的GDP和世界第一的貿易國，故川普的政策或許會影響部分與美有往來的廠商與企業，多多少少讓「工作迴流美國」，以及在短時間內達成「美國優先」的目標。然而，產業畢竟是全球化流動的，企業生產勢必尋求最佳的區位因素與最低成本，長期來看，供應鏈重組與轉移的結果，可能指會讓美國更窮，更不容易吸收外來投資。

再加上，川普政府緊接著又對歐盟、北美開火，惹得六國財長在6月2日加拿大的G7財長會議上，眾口一致譴責美國。歐盟也罕見站在中國這邊，在WTO大會上砲轟美國政府根本不把WTO原則和GATT放在眼裡，輕率的掀起貿易保護主義，是非常不智的做法。德國總理梅克爾表示美國對歐洲鋼鐵產業課徵懲罰性關稅是「非法的」，美國要有面對歐洲「報復升級」的準備，以及超過28億歐元的美國產品，歐盟也將考慮課以等同關稅，不過英國已經脫歐，這波貿易戰會不會波及英倫還有待觀察；加拿大和墨西哥也發出聲明：「美國對我方徵收一元，我們也將對美徵收一元」以示反擊。

Photo Credit: AP/ 達志影像

雖說目前這些「關稅」都還停留在口水戰階段，尚未實質影響到實際的進出口，不過在歐元走勢、全球主要工業國股匯市方面，根據本周數據已產生負面影響。德國《明鏡周刊》更有專文表示：「世界變得更加複雜，而美國已不在是可靠的夥伴......we must emancipate ourselves...」。

那東南亞呢？東南亞畢竟太小，很難有大規模經濟上的衝擊，不過普遍來看，無論是中美貿易戰，還是跨美歐的大西洋貿易戰，對於東協十國來看，可能利多大於利空。原因大抵也是那句老話「鷸蚌相爭漁翁得利」的道理，由於對終端產品的課徵關稅，朔及原產地的話，勢必影響到上下游產業鏈即其供應造成影響，但先進已開發國家受制於美國的貿易壁壘，就必須要為其產業尋求其他出路，例如中國為反制美國而減少向其採購產品，東南亞多少可在此填補不分進口需求；再說美國對歐鋼鐵業的貿易減損，正好也促使歐廠向其他地區拓展的可能性，加上東南亞幾個主要大國正喊著要產業轉型，對相關製成品的需求也開始成長，或許也有機會進一步推升雙邊貿易。

這道理，從往往最先反應趨勢的股票市場可見端倪，就在川普簽屬備忘錄的當天，全球股票災情慘重，但東南亞相對平穩，例如泰國SET指數僅小跌0.1%，而且泰銖還逆勢升值，越南、菲律賓、印尼等廠也未發生訂單減少。隨著美國關上大門走回貿易保護路線，東亞、東南亞、亞太反倒是持續市場開放與貿易自由化的路線，頗有與北美、歐盟互別苗頭的型態。而也確實，無論要稱「印太」還是「亞太」，未來數十年世界經貿的重心移往亞洲，是可以預見的趨勢。

當然，如今全球的景氣上為復甦，貿易戰究竟是真的開打，還是喊喊口號而已，由於川普的出牌一向不按常理，目前也很難分析到底對世局會造成什麼影響。不過至少可以肯定，自由貿易、市場開放、全球化多邊主義，這條路是很難回頭了，隋著我們相互依賴的程度日益加深，要享受便捷便宜的產品與服務，任何人都無法置身於國際貿易的環節之外。

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責任編輯：吳象元

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