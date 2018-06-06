美式足球超級盃冠軍隊臨時被白宮「放鴿子」，NBA兩球隊預告：若得冠軍絕不和川普「共享榮耀」

美國職籃NBA總冠軍賽正如火如荼的舉行，明（7）日將來到第三戰，雖然勝負尚未揭曉，但已有兩支球隊的球星提前表態，無論兩隊之間誰奪下金盃，都不會前往白宮會見美國總統川普，其中包括目前領先、最被看好奪冠的勇士隊。

雖常在球場上兵戎相見，不過NBA衛冕軍勇士隊後衛史蒂芬．柯瑞（Stephen Curry）和騎士隊前鋒勒布朗．詹姆斯（LeBron James）今日卻在一件事上是團結的：日後若是在總決賽獲勝，他們絕對不會到白宮和美國總統川普（Donald Trump）分享榮耀。

「我知道不管誰贏得這個系列賽，都不會想去白宮參訪，騎士和勇士都不會去。」詹姆斯今天在休兵日記者上提到。

LeBron James addresses controversy over Pres. Trump uninviting the Philadelphia Eagles to the White House.



“I know no matter who wins this series, no one wants the invite anyway. It won’t be Golden State or Cleveland going.” https://t.co/trpGVAIIKj pic.twitter.com/qUSiHAB3yd — ABC News (@ABC) 2018年6月5日

而在記者會開始不久前，川普才宣布取消邀請今年超級盃奪冠的國家美式足球聯盟（NFL）球隊費城老鷹隊造訪白宮，因他聽聞許多球員已計畫不參加，只有不到10名球員有意前往華盛頓特區。

依照傳統，美國職業運動的冠軍隊伍都會受邀前往白宮，並由美國總統親自接待。不過去年NFL球員賽，有來自不同球隊、超過100名球員在比賽前奏國歌時單膝跪地以示抗議。但是根據ESPN調查，上一個球季沒有任何老鷹球員這麼做。



而針對川普取消接待老鷹，詹姆斯表示：「他一向如此，我毫不意外，他就是這個樣子。」他說：「我知道的是，無論誰贏得（NBA總冠軍）系列賽，都不會有人想獲邀。去（白宮）的人不會是克里夫蘭（騎士）也不會是金州（勇士）。」

「我同意勒布朗」柯瑞接著表示。「我很確定我們去年的處理方式，我們會保持一致。」去年勇士隊拿下NBA總冠軍， 柯瑞在記者會中說他「不想去白宮」，而在柯瑞發言不到24小時，川普就在推文上表示，不會邀請NBA總冠軍勇士隊到白宮。結果勇士隊在 華盛頓特區和當地的孩子們度過了一天，還去了一個非裔美國人的歷史博物館。

? @MarcJSpearsESPN: LeBron James said that he expects that either team that wins the #NBAFinals wouldn't wanna go to the White House@StephenCurry30: I agree with 'Bron

(Video via @NBATV) pic.twitter.com/MSS3iEJmGE — The Undefeated (@TheUndefeated) 2018年6月5日

《聯合報》報導，柯瑞接著補充說：「去年我決定公開說不想造訪白宮，從那之後，每支贏得冠軍的球隊都如此，那麼多人想要加入，我猜想可能是社群媒體今日愈趨發達，一段對話可能因為各種不同聲音而失控。」

《中央社》報導，而在柯瑞表態之後，隊友「雷帝」杜蘭特（Kevin Durant）附和說：「大家為相同信念攜手合作是好事，就像前面幾個人說的，我很肯定，無論誰贏得系列賽都不會去。」

向來率直批評川普的勇士教頭柯爾（Steve Kerr）表示，弄清球員單膝跪地的理由十分重要，「你必須了解球員抗議的不是軍方。他們抗議的是警察暴虐和種族間的不平等。」

他還說，各球隊很期待在白宮換了新主人之後重返白宮。

他說：「總統把一件事弄得很清楚，即他會為了政治利益試著分化國人。我們期待我們回到單純慶祝美國成就的那一天。」

不只與NBA槓上，川普不見NFL冠軍隊只因「要來的人太少」

川普和職業球員從去年開始結下樑子。由於NFL部分球員在賽前演奏國歌時，以膝跪地抗議種族不公，惹得川普在會上飆罵這些球員「狗娘養的」，並認為有人對國旗不尊重時應炒掉他們，當時引發大規模抗議潮。

而在今年，由於只有屈指可數的球員願意出席，美國總統川普取消邀請NFL今年超級盃冠軍隊費城老鷹造訪白宮，改在白宮自辦鼓舞愛國的慶祝會。

「費城老鷹整隊無法於明天造訪白宮。」川普表示，「他們不認同自己的總統，因為總統堅持在演奏國歌時，他們必須自豪地站著、手放在胸口，向軍中偉大的男女官兵和我國人民致敬。」

川普說，他將另行為計劃參與活動的1000名球迷舉辦一場活動，「光耀我們偉大的國家，向致力捍衛我國的英雄致敬，並自豪地高唱國歌」。

雖然老鷹隊提出將派出人數較少的代表團出席，但 白宮也透過發言人桑德斯（ Sarah Sanders）表示，「 老鷹隊的球員決定放棄他們的球迷，而不是派出整個球隊。」

取消邀請老鷹隊後，川普改為舉辦一場以揮舞國旗、贊揚國歌為號召的活動，並發表4分鐘的講話，自誇拚經濟成果並再搞類似的美國國家主義的主題。不過參與活動者大部分觀眾都是白宮職員，且在被問到時，都承認自己不是老鷹隊球迷。

「取消慶祝活動是一種懦夫行為，因為大多數人不想見你。」老鷹隊球員托瑞 ．史密斯（Torrey Smith）在推特上表示，並說川普拿國歌當藉口的行為「很蠢」。

So many lies smh

Here are some facts

1. Not many people were going to go

2. No one refused to go simply because Trump “insists” folks stand for the anthem

3. The President continues to spread the false narrative that players are anti military pic.twitter.com/89GUNhJ4eE — Torrey Smith (@TorreySmithWR) 2018年6月4日

There are a lot of people on the team that have plenty of different views. The men and women that wanted to go should’ve been able to go. It’s a cowardly act to cancel the celebration because the majority of the people don’t want to see you. To make it about the anthem is foolish — Torrey Smith (@TorreySmithWR) 2018年6月4日

美國國家 美式足球聯盟球員協會（NFLPA） 也表示，他們對川普的決定感到失望，並發表聲明說，「 NFL球員愛他們的國家、支持我們的軍隊 、也回報他們的社區，並努力使美國變得更美好。」

老鷹隊所屬的費城市，市長吉姆 ・ 肯尼（Jim Kenny）也在一份聲明中力挺球隊：「這些球員為他們所相信的挺身而出，並對他們的群體做出有意義的貢獻。他們代表了我們國家的多樣性 - 我們是可以自由表達意見的國家。」

他並批評川普說， 「不邀請他們（球員）到白宮，只能證明我們的總統不是真正的愛國者，而是一個陶醉在人潮中的、脆弱的自大狂，害怕拋出一個沒有人願意參加的尷尬派對。」

跪著唱國歌惹怒川普，NFL祭新規：球員不起立要罰球隊

美國體育界和川普之間的衝突，在2016年率先點燃。黑人球員科林・卡佩尼克（Colin Kaepernick）在2016年9月曾經在演奏國歌時拒絕起立，以抗議種族歧視，他的行動轟動體壇，運動員跟著仿效。

2017年9月22日，川普前往阿拉巴馬州為共和黨參議員造勢，川普在會上說，NFL應該炒掉那些拒絕在演奏國歌時起立致敬的運動員，更以爆口罵運動員：「有人對我們的國旗不尊重時，難道你們不想見到有NFL的老闆對他說：滾出去吧，你這狗娘養的（Son of a bxxxx），炒掉他。」

隔日（9月23日），川普在推特上發文，表示受到大家喜愛的NBA球員柯瑞實際上是「猶豫不決的人」，並將他從白宮的邀請名單上移除。

9月24日，NFL多場比賽前，不同球隊超過100名球員在奏國歌時單膝跪、手挽手，甚至留在更衣室以回應川普的批評。

不過，NFL 在今年5月23日宣布一項新政策，要求球員們如果留在場上，就必須站著唱國歌，以對國歌與國旗表示尊重，如果不好好站著，球隊會被罰款。不過球員們可以選擇留在更衣室。不過川普仍不滿意，抱怨說留在更衣室裡的球員和在國歌期間跪下的人一樣「不尊重美國」。

《National Post》報導，NFL 是體育聯盟中最強大的一個，長期以來一直對川普表示尊敬，不過川普卻回之以輕蔑。報導指出，相較之下，NBA球員明確發言拒絕造訪白宮，在體壇相對少見。

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核稿編輯：楊士範