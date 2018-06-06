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美式足球超級盃冠軍隊臨時被白宮「放鴿子」，NBA兩球隊預告：若得冠軍絕不和川普「共享榮耀」
我們想讓你知道的是
美國國家美式足球聯盟（NFL）是體育聯盟中最強大的一個，長期以來一直對川普表示尊敬，不過川普卻回之以輕蔑。相較之下，NBA球員明確發言拒絕造訪白宮，在體壇相對少見。
美國職籃NBA總冠軍賽正如火如荼的舉行，明（7）日將來到第三戰，雖然勝負尚未揭曉，但已有兩支球隊的球星提前表態，無論兩隊之間誰奪下金盃，都不會前往白宮會見美國總統川普，其中包括目前領先、最被看好奪冠的勇士隊。
雖常在球場上兵戎相見，不過NBA衛冕軍勇士隊後衛史蒂芬．柯瑞（Stephen Curry）和騎士隊前鋒勒布朗．詹姆斯（LeBron James）今日卻在一件事上是團結的：日後若是在總決賽獲勝，他們絕對不會到白宮和美國總統川普（Donald Trump）分享榮耀。
「我知道不管誰贏得這個系列賽，都不會想去白宮參訪，騎士和勇士都不會去。」詹姆斯今天在休兵日記者上提到。
而在記者會開始不久前，川普才宣布取消邀請今年超級盃奪冠的國家美式足球聯盟（NFL）球隊費城老鷹隊造訪白宮，因他聽聞許多球員已計畫不參加，只有不到10名球員有意前往華盛頓特區。
依照傳統，美國職業運動的冠軍隊伍都會受邀前往白宮，並由美國總統親自接待。不過去年NFL球員賽，有來自不同球隊、超過100名球員在比賽前奏國歌時單膝跪地以示抗議。但是根據ESPN調查，上一個球季沒有任何老鷹球員這麼做。
而針對川普取消接待老鷹，詹姆斯表示：「他一向如此，我毫不意外，他就是這個樣子。」他說：「我知道的是，無論誰贏得（NBA總冠軍）系列賽，都不會有人想獲邀。去（白宮）的人不會是克里夫蘭（騎士）也不會是金州（勇士）。」
「我同意勒布朗」柯瑞接著表示。「我很確定我們去年的處理方式，我們會保持一致。」去年勇士隊拿下NBA總冠軍，柯瑞在記者會中說他「不想去白宮」，而在柯瑞發言不到24小時，川普就在推文上表示，不會邀請NBA總冠軍勇士隊到白宮。結果勇士隊在華盛頓特區和當地的孩子們度過了一天，還去了一個非裔美國人的歷史博物館。
《聯合報》報導，柯瑞接著補充說：「去年我決定公開說不想造訪白宮，從那之後，每支贏得冠軍的球隊都如此，那麼多人想要加入，我猜想可能是社群媒體今日愈趨發達，一段對話可能因為各種不同聲音而失控。」
《中央社》報導，而在柯瑞表態之後，隊友「雷帝」杜蘭特（Kevin Durant）附和說：「大家為相同信念攜手合作是好事，就像前面幾個人說的，我很肯定，無論誰贏得系列賽都不會去。」
向來率直批評川普的勇士教頭柯爾（Steve Kerr）表示，弄清球員單膝跪地的理由十分重要，「你必須了解球員抗議的不是軍方。他們抗議的是警察暴虐和種族間的不平等。」
他還說，各球隊很期待在白宮換了新主人之後重返白宮。
他說：「總統把一件事弄得很清楚，即他會為了政治利益試著分化國人。我們期待我們回到單純慶祝美國成就的那一天。」
不只與NBA槓上，川普不見NFL冠軍隊只因「要來的人太少」
川普和職業球員從去年開始結下樑子。由於NFL部分球員在賽前演奏國歌時，以膝跪地抗議種族不公，惹得川普在會上飆罵這些球員「狗娘養的」，並認為有人對國旗不尊重時應炒掉他們，當時引發大規模抗議潮。
而在今年，由於只有屈指可數的球員願意出席，美國總統川普取消邀請NFL今年超級盃冠軍隊費城老鷹造訪白宮，改在白宮自辦鼓舞愛國的慶祝會。
「費城老鷹整隊無法於明天造訪白宮。」川普表示，「他們不認同自己的總統，因為總統堅持在演奏國歌時，他們必須自豪地站著、手放在胸口，向軍中偉大的男女官兵和我國人民致敬。」
川普說，他將另行為計劃參與活動的1000名球迷舉辦一場活動，「光耀我們偉大的國家，向致力捍衛我國的英雄致敬，並自豪地高唱國歌」。
雖然老鷹隊提出將派出人數較少的代表團出席，但白宮也透過發言人桑德斯（Sarah Sanders）表示，「老鷹隊的球員決定放棄他們的球迷，而不是派出整個球隊。」
取消邀請老鷹隊後，川普改為舉辦一場以揮舞國旗、贊揚國歌為號召的活動，並發表4分鐘的講話，自誇拚經濟成果並再搞類似的美國國家主義的主題。不過參與活動者大部分觀眾都是白宮職員，且在被問到時，都承認自己不是老鷹隊球迷。
「取消慶祝活動是一種懦夫行為，因為大多數人不想見你。」老鷹隊球員托瑞．史密斯（Torrey Smith）在推特上表示，並說川普拿國歌當藉口的行為「很蠢」。
美國國家美式足球聯盟球員協會（NFLPA）也表示，他們對川普的決定感到失望，並發表聲明說，「NFL球員愛他們的國家、支持我們的軍隊、也回報他們的社區，並努力使美國變得更美好。」
老鷹隊所屬的費城市，市長吉姆・肯尼（Jim Kenny）也在一份聲明中力挺球隊：「這些球員為他們所相信的挺身而出，並對他們的群體做出有意義的貢獻。他們代表了我們國家的多樣性 - 我們是可以自由表達意見的國家。」
他並批評川普說，「不邀請他們（球員）到白宮，只能證明我們的總統不是真正的愛國者，而是一個陶醉在人潮中的、脆弱的自大狂，害怕拋出一個沒有人願意參加的尷尬派對。」
跪著唱國歌惹怒川普，NFL祭新規：球員不起立要罰球隊
美國體育界和川普之間的衝突，在2016年率先點燃。黑人球員科林・卡佩尼克（Colin Kaepernick）在2016年9月曾經在演奏國歌時拒絕起立，以抗議種族歧視，他的行動轟動體壇，運動員跟著仿效。
2017年9月22日，川普前往阿拉巴馬州為共和黨參議員造勢，川普在會上說，NFL應該炒掉那些拒絕在演奏國歌時起立致敬的運動員，更以爆口罵運動員：「有人對我們的國旗不尊重時，難道你們不想見到有NFL的老闆對他說：滾出去吧，你這狗娘養的（Son of a bxxxx），炒掉他。」
隔日（9月23日），川普在推特上發文，表示受到大家喜愛的NBA球員柯瑞實際上是「猶豫不決的人」，並將他從白宮的邀請名單上移除。
9月24日，NFL多場比賽前，不同球隊超過100名球員在奏國歌時單膝跪、手挽手，甚至留在更衣室以回應川普的批評。
不過，NFL在今年5月23日宣布一項新政策，要求球員們如果留在場上，就必須站著唱國歌，以對國歌與國旗表示尊重，如果不好好站著，球隊會被罰款。不過球員們可以選擇留在更衣室。不過川普仍不滿意，抱怨說留在更衣室裡的球員和在國歌期間跪下的人一樣「不尊重美國」。
《National Post》報導，NFL是體育聯盟中最強大的一個，長期以來一直對川普表示尊敬，不過川普卻回之以輕蔑。報導指出，相較之下，NBA球員明確發言拒絕造訪白宮，在體壇相對少見。
新聞來源：
- 詹姆斯柯瑞有共識 NBA總冠軍隊伍不見川普（中央社）
- 不邀超級盃冠軍 川普改辦愛國慶祝自嗨（中央社）
- 柯瑞、詹皇有共識 奪冠不訪白宮（聯合報）
- White House Celebration Goes On, Without the Eagles（The New York Times）
- While the NFL bumbles with Trump, NBA dunks on him every chance it gets（National Post）
核稿編輯：楊士範