認識到股票市場的複雜性，別想當然耳把股市當成提款機

文：黃琛為

本篇文章知識點

股票的本質問題是什麼？

看股票的四種角度

股票的核心特徵

大三的時候再投行做過交易算法設計，作業從業人員，簡單跟大家科普一下「股票」是什麼。

先說結論：

第一，想炒股賺錢，比什麽都重要的就是對股市本質的理解。任何股票知識的學習，任何投資策略的制定，都離不開對股市本質的理解。 第二，對於95％的散戶，我的建議很簡單，就是不炒股！投資基金或者固定收益類產品是更好的選擇。 第三，股票投資非常覆雜，需要學的東西很多。炒股本質上也是門技術活，和下圍棋彈鋼琴踢足球一樣，要想達到較高的水平，需要「正確的方法＋持之以恆的練習」，外加一定的天賦。想投機取巧，僅憑幾個二手消息或是幾張K線圖就賺錢，無疑是自欺欺人。

看到這裡大家不妨先問下自己，自己是不是一個有決心有毅力，耐得住寂寞學好一樣東西的人？如果不是的話就可以關掉網頁了，如果是的話請繼續看下去。下面回答幾個我認為事關股票本質認識的核心問題：

對於股票的認識有哪幾種？ 股票價格的核心特徵有哪些？ 如何正確投資股票？ 具體需要學習哪些知識？

對於股票的認識有哪幾種？

隨便網上查一下「炒股」，就會發現對股票投資這件事，認知差異非常大。有認為炒股很簡單的，也有認為很難的。有認為炒股是財富保值增值手段的，也有認為股市根本就是一場騙局的，五花八門。歸納起來，對於股票大體上有四大類的認識：學院派的認識、股神們的認識、散戶的認識、實際從業者的認識。

學院派的認識：大學的金融課上，會告訴你股票價值是未來現金流的折現，然後會教給你一堆充滿各種假設的模型，仿佛通過這些模型就真的能算出股票價值一樣。這些東西理論上沒有問題，但缺陷在於對未來的假設過多，所以在實際中的用處其實是比較有限的。

股神們的認識：這裡主要指所有民間股神、大多數私募基金、部分公募基金、部分券商研究所等各種唬弄別人的錢去炒股的機構。這些人出於自身利益，以及為迎合大量散戶不勞而獲的心理，經常把炒股這件事情簡單化，給人造成一種炒股可以輕鬆賺快錢的印象。比如股神們經常會告訴你某個股票馬上就要漲停了，上午告訴你下午大盤要暴力反彈等等，總之跟著股神們做股票，就能快速致富。

散戶的認識：大多數散戶剛入市的時候，由於對股票一無所知，對股票的了解，主要來自於形形色色的股神，因此散戶在初期普遍抱著炒股迅速致富的思想。然而隨著不斷在股市中虧損，大多數散戶對股票的認識會滑向另一個極端：「股市是騙人的」、「股市都是政府和莊家賺錢」等等。

實際從業者的認識：股市無法通過模型精確描述，更不像股神們所說的那麽簡單，但也絕非像很多散戶說的那樣是個騙局。實際從業者認為，通過長期的學習和大量經驗的積累，股票投資是有規律可循、有利可圖的，只是對市場要始終保持敬畏，對炒股的收益率更要有審慎合理預期，絕對不能有短期暴富思想。

股票價格的核心特徵有哪些？

第一，股價是個多變量系統。炒股的人千千萬萬，每個人買賣股票的理由也不盡相同，有基於基本面的，有技術流的，也有聽消息，甚至還有憑感覺亂炒的，不一而足。如果把股市認為是一個函數的話，那麽上述那些影響股價的因素就是一系列自變量，股價則是應變量，大致如下圖所示：

圖片來源：作者提供

筆者比較懶，圖上只標註了少數幾個自變量，實際影響股價的因素非常非常多，股價實質上是個超高維的函數，任意一個自變量的微小變化，都有可能對最終的輸出結果產生巨大影響。從這個意義上講股價其實和天氣系統有點類似，都是一個影響因素超多、高度混沌的系統。

值得注意的是，上述對股價的認識其實回答了一個常見的問題，就是為什麽專家們的預測聽上去言之有理，但實際結果卻常常差之千里？很重要的原因之一就是專家們的分析往往是斷章取義。

假設影響股價的有100個變量（實際上遠遠多於這個），其中60個利多，40個利空，那麽其實想看多或者看空都是非常容易的，隨便選取10個利多或利空的變量，然後圍繞這些變量編造一套說辭即可，這套說辭的邏輯在其內部是OK的，因此咋一聽感覺確實就是那麽回事，你在電視上看到的那些股評家的觀點，大多就是這麽來的。

但實際上股價的形成絕非那麽簡單，這100個變量不僅影響權重各不相同，作用在股價系統上的先後也不同，因此實際輸入結果根本不是隨便取10個變量就能近似的。

第二，股價是個開放系統。這裡可以與下象棋對比一下，象棋是一個封閉的系統，下象棋的過程中，你的任何一手，對方的應對原則上都是有限的，雖然可選的應對可以是一個非常龐大的數目，但其總數在理論上仍然是有限。

但股票不一樣，股票市場裡什麽事情都可能發生，影響股價的全部因素，實質上是無法窮盡的，即使設法建立了含有10,000個自變量的模型去計算股價輸出，仍然不能保證結果的準確性。因為還有大量的因素，諸如上市公司出包、國家政策失誤，是幾乎不可能在事先被預料到的。

最簡單的例子就是去年中國的股災，證監會貿然強硬清理配資，從而誘發股市崩盤，這個因素在事前就未曾在任何券商分析師的分析邏輯中出現過，然而這個「體系外變量」所造成的破壞力，想必大家也都知道了。

圖片來源：作者提供

理解了這點，就能明白為什麽經常有人告誡新手在股市別輕易重倉，更不要輕易上槓桿。因為股市的開放性，所以任何人對股市的分析都不可能是面面俱到，即使分析邏輯聽起來再完美，一旦有體系外的因素介入進來，這套邏輯就會被瞬間打破。長期重倉押注極少數股票，早晚會因為黑天鵝事件付出慘重代價。

第三，股價是個概率性系統。對於這點，經常打牌或者打麻將的同學應該有一定的體會。比如打麻將的過程，你會根據對方出過什麽牌，池子裡的出牌情況，以及你對對方個性的了解，對對方要胡什麽牌，會有一個直覺性的判斷，然後打對方大概率不要的牌。這個思維過程，在股票投資中也同樣存在，我們會根據自己的經驗，對股價走勢有一個概率性的判斷，然後往贏面大的那邊下注。有人可能會好奇這裡的概率性是怎麽產生？

根本原因就在於，信息的不完美性。

在打牌的過程中，假如我們能偷看對手的牌，那概率性基本就消除了，我們可以根據對手手上的牌，做出最佳應對，然而事實上我們並不能偷看對方的牌，我們只能通過已經出現的牌，結合我們對對方的了解，對對方手上的牌做出一個概率性的猜測。

炒股也是同樣道理，由於股價系統是多變量、開放的，所以我們對股票信息的掌握，始終是不完美的，從而導致我們做出的任何對股價的判斷，歸根到底只不過是一個概率性的猜測。經常有很多所謂的民間股神，會對指數或者個股的走勢和點位做出精確到天、小時、分的預測，這種人的居心，都是極其可疑的，因為精確預測的前提，是掌握完美信息！而股票信息的不完美性，從根本上決定了我們對股價的判斷，只可能是模糊的、概率性的。

這裡還引申出了一個有意思的話題，就是在股市裡面，正確的決策可能會得到錯誤的結果，錯誤的決策也可能會得到正確的結果。這點和我們日常生活中的很多事情，存在較大差異。日常生活中很多事情是確定性的，只要遵循了正確的過程，通常就會得到正確的結果。比如燒菜，只要按著食譜一步步來，那麽做出來的菜味道就不會太差，再比如寫程式，只要沒犯語法錯誤，那程序就能編譯通過。

但是股票不一樣，正確的過程和正確的結果，只有概率性而非確定性的聯繫。比如在牛市當中，隨手亂買幾個股票，也照樣能賺錢，但很明顯，隨手亂買股票絕不是什麽正確的投資方法，如果因為牛市賺到了錢，就得出了隨便買股票就能賺錢的結論，那早晚會把這些錢連本帶利還給市場。因此在股票投資過程中，獨立思考，形成自己的投資體系是至關重要的。如果只是跟風買股票，那麽即使賺了錢，也無法判斷自己到底是買對了，還是僅僅因為運氣好；虧了錢，也無法判斷自己到底是買錯了，還是僅僅因為運氣欠佳。

第四，股價是個隨機過程，這裡用個極度簡化的模型來說明一下：

圖片來源：作者提供

假設某股票市場只有漲跌兩種狀態，無漲跌幅大小之區分，並假定其初始狀態是「股市1」，那麽股價下一步的運動方向就應該是所有「體系內變量」和「體系外變量」的函數。但是我們上面已經闡述過了，由於體系內變量的超高維性，以及體系外變量的事先不可預知性，所以掌握所有體系內外變量是不可能的，因此也不可能精確預測到股價的下一步走勢。

我們所能做的，只能是基於所掌握的現有信息，對股價的下一步走勢的「概率分布」做一個判斷，比如我們可以判斷：

P（股市1→股市2A）＝60％

P（股市1→股市2B）＝40％

至於股價到會往哪個方向運動，最終只有看實際結果，我們所能做的，只是做出一個概率性的判斷而已。現在假設股價從「股市1」運動到了「股市2B」，那麽在「股市2B」的基礎上，我們又需要再一次判斷股價下一步漲跌的概率分布。這裡值得注意的是，一般來說，決定股市漲跌的各個自變量，以及股價函數本身，也是隨時間推移而變化的，特別是情緒面這個自變量，隨時間推移所發生的變化特別劇烈，對短期的股價漲跌的概率分布，有著非常大的影響。因此一般來說：

P（股市1→股市2A）！＝P（股市2B→股市3C）

P（股市1→股市2B）！＝P（股市2B→股市3D）

圖片來源：作者提供

正因為股價運動是個隨機過程，所以各位會發現，一般正經的從業人員，不會輕易向業外人士推薦股票。因為即使是非常有經驗的投資經理，也只能對當前的市場走勢的概率分布有個大概的判斷，隨著時間的推移，這些概率分布有可能發生劇烈的變化。今天看多一個股票，不代表一周以後還看多，但是我今天推薦了你一個股票，我總不見得天天向你更新我的最新觀點吧？可是如果我不時刻更新我的觀點，你就很可能根據我已經過時的觀點來操作，最後虧了錢，還會覺得我不靠譜。

說到這裡，希望各位能初步認識到股票市場的複雜性，別想當然耳把股市當成了提款機。當然另一方面，也不必感到過度絕望，股票市場雖然複雜，但是在滿足了一系列約束條件的情況下，股價函數可以被從超高維度化簡到很低的維度，再配合適當的風控手段，股市還是有利可圖的。

本文經懶人經濟學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航