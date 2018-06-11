- 熱門議題：
- 「回憶凋零，愛還在－當失智症踏入家中」 、
- 「厭世代」 、
- 「365天，越斜槓，越精彩」 、
- 「沈春華關鍵秀」
為何一位自焚爭取土地的印度民眾，會點燃罷工的怒火？
我們想讓你知道的是
60歲的達利特社會運動者Bhanubhai Vankar於今年2月，企圖在古吉拉特邦帕坦區的區公所前自焚，抗議因為行政疏失，導致他未能取得已分配到的土地。他全身80%面積燒傷，被緊急送往醫院。其他試圖闖入區公所自盡的達利特也被警方短暫拘留。
文：黃琪樺（台灣人權促進會實習生）
「種姓制度」這個看似只存在於歷史教科書中的名詞，即使印度政府已明文禁止，仍有如幽靈般盤旋不去，持續影響著印度社會。而某些原本是要照顧弱勢的社會機制，遇到種姓制度也跟著「打折」，未能發揮功能。來自種姓制度最低階的Bhanubhai Vankar，正是因為要控訴這樣的壓迫，採取激烈抗爭手段而失去性命，而這也讓其他低階種姓人士發出不平之鳴⋯⋯（台權會編輯／何宇軒）
印度種姓制度源於印度教，將人分為四種階級：婆羅門（祭司與教師）、剎帝利（士兵和統治者）、吠舍（普通勞動者、商人、農人、工匠）和首陀羅（奴隸）。「達利特」[1]被排除在種姓制度外，被認為只能從事最骯髒的工作，如處理屍體、清掃垃圾、清除排泄物、屠殺動物等。
所謂「表列種姓」（Scheduled caste）指的是印度官方定義應被保障的下層種姓，通常為弱勢、生活處境邊緣的達利特。根據2011年印度人口調查，大約有2億人，佔當年度總人口的16.6%。1949年印度獨立後，憲法規定廢除種姓制度，但長久存在的社會階級觀念仍影響整個社會。即便當今有達利特階級出身的人成功躋身政商界[2]，政府也於1989年通過反暴行法案[3]，但多數達利特生存條件、人權保障仍不甚理想。
達利特自焚抗議事件
60歲的達利特社會運動參與家Bhanubhai Vankar於今（2018）年2月15日，企圖在印度古吉拉特邦帕坦區的區公所前自焚，抗議因為行政疏失，導致他未能順利取得原本分配到的土地。他全身80%面積燒傷，被緊急送往醫院。其他試圖闖入區公所自盡的達利特也被警方短暫拘留。
根據農業土地天花板政策（Agriculture Lands Ceiling Act），一位農人可以擁有的土地數量受到規範，視不同地區、土地肥沃度、年收穫次數約有4到70公頃不等的限制，多餘的必須重新分配給較弱勢的表列種姓與表列部落（Scheduled Tribe，印度官方對特定偏遠、邊緣部落的用語）。以古吉拉特邦為例，土地限制約4公頃到22公頃。然而，現實中的「分配」只是紙上談兵，土地依舊被更高種姓的人把持[4]。
土地分配仍被高階種姓把持
在Bhanubhai自焚的同時，警方正試圖防範另外兩名爭取土地的人士Hemaben Vankar與Ramabhai Chamar自焚。一名帕坦區當地警察表示，多達九位試圖闖入區公所並企圖自盡的人遭到短暫拘留。他們在先前已經向區長表達過訴求，因此警方部署多名人力以避免自盡行動。
令達利特民眾氣憤的是，Hemaben已經於7日寫信給帕坦區公所威脅要自焚。從2015年起便要求取得分配到的土地，但Hemaben指控因為她出身達利特的身分使從未獲得相關回應，即使已經為此支付兩萬兩千多盧比的土地稅務（約一萬台幣）。消息來源指出，那片土地是邦政府分配給Hemaben的。
爭取土地多年，「檔案積灰塵」
多年來Hemaben和 Ramabhai不斷爭取他們的土地。Ramabhai表示，「在6日，我們和稅收首長見面，他聲稱會提供幫助」；「儘管Hemaben持續支付稅務，那些檔案依然積了多年的灰塵」。
知名社會運動家與獨立立法議會（Independent MLA）成員Jignesh Mevani強調，對印度人民黨政府來說，使達利特必須訴諸於極端手段來捍衛自己權利是羞恥的事情。他要求區長和警方領導下台以示負責。一名Mevani的親近助理表示，Bhanubhai視自焚為最終手段。他的自焚掀起達利特相關社群的抗議。爭取達利特權益的組織Rashtriya Dalit Adhikar Manch在召集人Mevani主導下於16日宣布罷工，抗議轉換土地的「行政疏失」造成許多達利特企圖自盡。
低階種姓怒火被引爆
一名接管這次案件的委員會成員質問，在當局已知情的情況下竟然還有這起意外發生。
另一方面，帕坦區長告訴部分媒體，當時已經有消防隊與救護車在事發地點。他表示土地申請者並未留下任何聯絡方式。而古吉拉特首長Vijay Rupani針對這起意外進行調查。Rupani說，「我已經請秘書長取得所有細節；州政府會負擔Bhanubhai在醫院治療的所有費用。」
然而，Bhanubhai在隔天16日宣告不治。上百位達利特聚集在醫院外面聲援其家屬。Bhanubhai家屬拒絕接收大體直到政府回應其訴求，包含要求成立特別調查小組，並重新發放尚未登記在名下但已經分配給達利特的土地。，一名相關人士強調，「我們失去他了。我們要求行政部門為他的死負責。他是被逼迫的」。
副首長Nitin Patel表示，Bhanubhai爭取的土地會被登記在家屬名下。「按家屬要求，我們會提供一名退休高等法院法官進行司法協助，或成立特別調查小組進行調查，並嚴格追究相關責任。我們會提供家屬一席政府職位，同時，按照《反暴行法案》家屬可以獲得八萬盧比（約等於三萬六千台幣），其中四萬盧比會立即交付。」Patel補充，「政府會盡速重新發放土地。」
罷工主導者遭拘留
另一方面，Jignesh Mevani於18日因主導罷工，遭到警方以「確保沒有不良事件發生」拘留。警方為了拖延罷工，至少還有25人遭到拘留。
在19日，政府在外界強大壓力下接受訴求，其中一項是政府承諾在六個月內給予分配到土地的人實體所有權。隔天Bhanubhai下葬。
Bhanubhai的妻子Induben仍處於驚嚇。「過去的4、5天我都沒有和他說到話，他的電話關機，但他的朋友告訴我，他不會採取極端手段。」她工作的地方距離Bhanubhai所在的地方有80公里遠。「我已經失去丈夫了，唯一的請求是政府必須確保沒有人遭遇相同的命運。」即便他們已經獲得土地承諾，Hemaben和 Ramabhai清楚背後的代價，「我們失去最重要的夥伴。」
為拖延罷工而拘留領導者，恐違反《經社文公約》
根據聯合國大會的《人權捍衛者宣言》（Declaration on Human Rights Defenders），國際社會的所有成員應該尊重全人類的人權，不因種族、膚色、性別、語言、宗教、政治或其他觀點、國籍或社會背景、財力、出生或地位的不同而有所區別。雖然印度政府透過立法，確保相對弱勢的達利特族群的權利，此作為也符合《人權捍衛者宣言》第二條，但這起自焚事件揭露了種姓制度仍影響印度社會，造成人權侵害甚至人命消逝的情況恐怕都沒有落實宣言內容。即便在事後政府迅速介入，且給予家屬相關賠償，但早在Hemaben寫信威脅自焚或更早之前試圖以正規流程來正規化其土地時，政府就應該正視問題，而非有人喪命後才企圖亡羊補牢。
除此之外，印度政府為了拖延罷工而拘留相關領導人士，不僅有無意解決主要問題之嫌，還有違《經濟社會文化權利國際公約》（ICESCR）明載於第8條，對工人罷工權利予以保障的精神。印度身為聯合國會員且已經簽署批准ICESCR，應當仔細審視國內法律對罷工的規範，是試圖保障勞工權益或限制勞工爭取自身權利？根據極少提及罷工權的相關條文，答案昭然若揭。《人權捍衛者宣言》第八條第二款，人民皆有權向政府提出關於公共事務的批評與要求改善的提案，而印度政府拘留人民，試圖粉飾太平的作法顯然有違宣言。
儘管人權捍衛者宣言屬於宣示性質，本身未具強制力，但它明確揭示了各國政府、組織、機構遇到人權捍衛者時，可供依循的重要準則。印度廢除種姓制度至今已經70年，從前受種姓壓迫的相關弱勢、邊緣族群的權益略有改善，但這起自焚喪命事件是全印度都無法迴避的問題，也顯見印度距離更加完善的人權觀還有一段路要走。
註解
- Dalit，梵文為被壓迫、殘破之意，又稱賤民、不可碰觸者（untouchable）。可參考： 《〈鉅亨看世界〉達利特人的春天》；《無形的枷鎖 — — 種姓制度下的達利特婦女》；《印度還有賤民嗎？【地球幫你問】印度種姓制度篇》。
- 2017年7月印度選出第14任總統Ram Nath Kovind，為印度史上第二位達利特出身的總統，第一位為1997年至2002年在位的Kocheril Raman Narayanan。
- Scheduled Caste and Scheduled Tribe Act，又稱Prevention of Atrocities，於1989年通過，目的為保障下層種姓與偏遠部落權益。
- 根據研究，過去數十年來諸多分配土地的政策非但沒有讓表列種姓擁有更多土地，在某些州甚至減少。學者從歷史觀點指出，傳統印度部落受非部落的人以「文明」、「現代」的殖民統治影響，使原本平等均分的社會氛圍變得封建，一個人的出生決定了在社會中可以享有的權益與社會關係。不平等與壓迫成為社會關係的基礎，出生於下層階級的人應該服膺於上層階級，且雙方都認為人生而不平等。在如此不流動的社會結構，即便政府透過立法試圖保障下層階級或邊緣部落的權益，在實務上仍難以撼動人民根深蒂固的階級觀念。（參考資料：Economic and Political Weekly, Vol. 36, №40 (Oct. 6–12, 2001), pp. 3857–3868.）
自焚事件參考資料
- The Hindu , “Gujarat Dalit activist, who set himself ablaze, succumbs to burn injuries”
- Freepress Kashmir , “Ahmedabad shuts after Dalit activist immolates self, Dalit leader Jignesh Mevani, others detained”
- The Week , “Land, locked”
- The Week , “ Dalit activist attempts self-immolation in Gujarat”
- Firstpost , “Gujarat government accepts demands of family of Dalit activist who died after immolating self”
延伸閱讀
- 裸體：一無所有的抗爭
- 他們是當權者眼中的麻煩製造者，更是促進普世價值的「人權捍衛者」
- 追求國家安定就能犧牲人權嗎？在動盪不安的斯里蘭卡，人權捍衛者成了頂罪羔羊
- 種姓制度殺人？印度青年校園自殺事件，揭露「賤民」的長年憤怒
如果你喜歡這篇文章，歡迎捐款給台灣人權促進會鼓勵，讓他們產出更多好文章喔！
本文經台灣人權促進會（Taiwan Association for Human Rights）授權刊登，原文發表於此
責任編輯：游家權
核稿編輯：翁世航