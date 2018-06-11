為何一位自焚爭取土地的印度民眾，會點燃罷工的怒火？

文：黃琪樺（台灣人權促進會實習生）

「種姓制度」這個看似只存在於歷史教科書中的名詞，即使印度政府已明文禁止，仍有如幽靈般盤旋不去，持續影響著印度社會。而某些原本是要照顧弱勢的社會機制，遇到種姓制度也跟著「打折」，未能發揮功能。來自種姓制度最低階的Bhanubhai Vankar，正是因為要控訴這樣的壓迫，採取激烈抗爭手段而失去性命，而這也讓其他低階種姓人士發出不平之鳴⋯⋯（台權會編輯／何宇軒）

印度種姓制度源於印度教，將人分為四種階級：婆羅門（祭司與教師）、剎帝利（士兵和統治者）、吠舍（普通勞動者、商人、農人、工匠）和首陀羅（奴隸）。「達利特」[1]被排除在種姓制度外，被認為只能從事最骯髒的工作，如處理屍體、清掃垃圾、清除排泄物、屠殺動物等。

所謂「表列種姓」（Scheduled caste）指的是印度官方定義應被保障的下層種姓，通常為弱勢、生活處境邊緣的達利特。根據2011年印度人口調查，大約有2億人，佔當年度總人口的16.6%。1949年印度獨立後，憲法規定廢除種姓制度，但長久存在的社會階級觀念仍影響整個社會。即便當今有達利特階級出身的人成功躋身政商界[2]，政府也於1989年通過反暴行法案[3]，但多數達利特生存條件、人權保障仍不甚理想。

達利特自焚抗議事件

60歲的達利特社會運動參與家Bhanubhai Vankar於今（2018）年2月15日，企圖在印度古吉拉特邦帕坦區的區公所前自焚，抗議因為行政疏失，導致他未能順利取得原本分配到的土地。他全身80%面積燒傷，被緊急送往醫院。其他試圖闖入區公所自盡的達利特也被警方短暫拘留。

Photo Credit: Wikimedia TUBS CC BY-SA 3.0 古吉拉特邦

根據農業土地天花板政策（Agriculture Lands Ceiling Act），一位農人可以擁有的土地數量受到規範，視不同地區、土地肥沃度、年收穫次數約有4到70公頃不等的限制，多餘的必須重新分配給較弱勢的表列種姓與表列部落（Scheduled Tribe，印度官方對特定偏遠、邊緣部落的用語）。以古吉拉特邦為例，土地限制約4公頃到22公頃。然而，現實中的「分配」只是紙上談兵，土地依舊被更高種姓的人把持[4]。

土地分配仍被高階種姓把持

在Bhanubhai自焚的同時，警方正試圖防範另外兩名爭取土地的人士Hemaben Vankar與Ramabhai Chamar自焚。一名帕坦區當地警察表示，多達九位試圖闖入區公所並企圖自盡的人遭到短暫拘留。他們在先前已經向區長表達過訴求，因此警方部署多名人力以避免自盡行動。

令達利特民眾氣憤的是，Hemaben已經於7日寫信給帕坦區公所威脅要自焚。從2015年起便要求取得分配到的土地，但Hemaben指控因為她出身達利特的身分使從未獲得相關回應，即使已經為此支付兩萬兩千多盧比的土地稅務（約一萬台幣）。消息來源指出，那片土地是邦政府分配給Hemaben的。

爭取土地多年，「檔案積灰塵」

多年來Hemaben和 Ramabhai不斷爭取他們的土地。Ramabhai表示，「在6日，我們和稅收首長見面，他聲稱會提供幫助」；「儘管Hemaben持續支付稅務，那些檔案依然積了多年的灰塵」。

知名社會運動家與獨立立法議會（Independent MLA）成員Jignesh Mevani強調，對印度人民黨政府來說，使達利特必須訴諸於極端手段來捍衛自己權利是羞恥的事情。他要求區長和警方領導下台以示負責。一名Mevani的親近助理表示，Bhanubhai視自焚為最終手段。他的自焚掀起達利特相關社群的抗議。爭取達利特權益的組織Rashtriya Dalit Adhikar Manch在召集人Mevani主導下於16日宣布罷工，抗議轉換土地的「行政疏失」造成許多達利特企圖自盡。

低階種姓怒火被引爆

一名接管這次案件的委員會成員質問，在當局已知情的情況下竟然還有這起意外發生。

另一方面，帕坦區長告訴部分媒體，當時已經有消防隊與救護車在事發地點。他表示土地申請者並未留下任何聯絡方式。而古吉拉特首長Vijay Rupani針對這起意外進行調查。Rupani說，「我已經請秘書長取得所有細節；州政府會負擔Bhanubhai在醫院治療的所有費用。」

然而，Bhanubhai在隔天16日宣告不治。上百位達利特聚集在醫院外面聲援其家屬。Bhanubhai家屬拒絕接收大體直到政府回應其訴求，包含要求成立特別調查小組，並重新發放尚未登記在名下但已經分配給達利特的土地。，一名相關人士強調，「我們失去他了。我們要求行政部門為他的死負責。他是被逼迫的」。

副首長Nitin Patel表示，Bhanubhai爭取的土地會被登記在家屬名下。「按家屬要求，我們會提供一名退休高等法院法官進行司法協助，或成立特別調查小組進行調查，並嚴格追究相關責任。我們會提供家屬一席政府職位，同時，按照《反暴行法案》家屬可以獲得八萬盧比（約等於三萬六千台幣），其中四萬盧比會立即交付。」Patel補充，「政府會盡速重新發放土地。」

罷工主導者遭拘留

另一方面，Jignesh Mevani於18日因主導罷工，遭到警方以「確保沒有不良事件發生」拘留。警方為了拖延罷工，至少還有25人遭到拘留。

在19日，政府在外界強大壓力下接受訴求，其中一項是政府承諾在六個月內給予分配到土地的人實體所有權。隔天Bhanubhai下葬。

Bhanubhai的妻子Induben仍處於驚嚇。「過去的4、5天我都沒有和他說到話，他的電話關機，但他的朋友告訴我，他不會採取極端手段。」她工作的地方距離Bhanubhai所在的地方有80公里遠。「我已經失去丈夫了，唯一的請求是政府必須確保沒有人遭遇相同的命運。」即便他們已經獲得土地承諾，Hemaben和 Ramabhai清楚背後的代價，「我們失去最重要的夥伴。」

為拖延罷工而拘留領導者，恐違反《經社文公約》

本文作者自行製圖。 自焚事件大事記。

根據聯合國大會的《人權捍衛者宣言》（Declaration on Human Rights Defenders），國際社會的所有成員應該尊重全人類的人權，不因種族、膚色、性別、語言、宗教、政治或其他觀點、國籍或社會背景、財力、出生或地位的不同而有所區別。雖然印度政府透過立法，確保相對弱勢的達利特族群的權利，此作為也符合《人權捍衛者宣言》第二條，但這起自焚事件揭露了種姓制度仍影響印度社會，造成人權侵害甚至人命消逝的情況恐怕都沒有落實宣言內容。即便在事後政府迅速介入，且給予家屬相關賠償，但早在Hemaben寫信威脅自焚或更早之前試圖以正規流程來正規化其土地時，政府就應該正視問題，而非有人喪命後才企圖亡羊補牢。

除此之外，印度政府為了拖延罷工而拘留相關領導人士，不僅有無意解決主要問題之嫌，還有違《經濟社會文化權利國際公約》（ICESCR）明載於第8條，對工人罷工權利予以保障的精神。印度身為聯合國會員且已經簽署批准ICESCR，應當仔細審視國內法律對罷工的規範，是試圖保障勞工權益或限制勞工爭取自身權利？根據極少提及罷工權的相關條文，答案昭然若揭。《人權捍衛者宣言》第八條第二款，人民皆有權向政府提出關於公共事務的批評與要求改善的提案，而印度政府拘留人民，試圖粉飾太平的作法顯然有違宣言。

儘管人權捍衛者宣言屬於宣示性質，本身未具強制力，但它明確揭示了各國政府、組織、機構遇到人權捍衛者時，可供依循的重要準則。印度廢除種姓制度至今已經70年，從前受種姓壓迫的相關弱勢、邊緣族群的權益略有改善，但這起自焚喪命事件是全印度都無法迴避的問題，也顯見印度距離更加完善的人權觀還有一段路要走。

註解

自焚事件參考資料

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本文經台灣人權促進會（Taiwan Association for Human Rights）授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航